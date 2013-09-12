Opera, iPad için Coast adlı tarayıcısını duyurdu

Uzun yıllardır mobil platformlarda tarayıcıları ile boy gösteren Opera, iPad odaklı geliştirdiği yeni Coast adlı mobil tarayıcısını duyurdu.





Coast tarayıcısı kullanıcılara bir uygulama tecrübesi şeklinde internet deneyimi sunmayı amaçlıyor. Son derece sade bir arayüze sahip olan tarayıcı, ekran sürüklemeleriyle ikon şeklindeki favori siteler arasında geçişe imkan tanıyor.





Sayfanın biraz altına konumlanan arama çubuğu aynı zamanda adres çubuğu olarak görev yapıyor. Çubuğu aşağı çektiğinizde yazdığınız adresi önizleme yapabileceğiniz bir ekran karşınıza çıkıyor. Varsayılan arama motoru Google olduğu için siz çubuğa kelimeleri yazarken, küçük pencerede de Google ana sayfasında aynı kelimelerin arama çubuğuna yazıldığını görüyorsunuz.





Bu tarz özelliklerle sanki bir uygulama kullanıyor havası vermeyi amaçlayan Coast, iPad ve iPad mini modelleri ile uyumlu.











