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Opera tarayıcı artık yer imlerini mobil ve masaüstü arasında senkronize edebilecek

4 yıl
1,5b
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Opera tarayıcı artık yer imlerini mobil ve masaüstü arasında senkronize edebilecek
Birçok farklı platformda aktif olarak yer alan popüler internet tarayıcısı Opera, yeni özelliğiyle artık yer imlerini mobil ve masaüstü arasında senkronize edebilecek.
Birden fazla cihazında Opera kullanan kişiler için oldukça faydalı bir özellik olan yer imi senkronizasyonu, oluşturulan Opera hesabı üzerinden çalışma gösteriyor ve böylece dizüstü bilgisayarda kayıtlanan bir yer imine, direkt olarak akıllı telefon ya da tabletlerden de erişebiliyor.
Mobil platformlarda 300 milyon kullanıcı sayısına ulaşan Opera'nın yeni özelliği için hazırladığı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. Yer imi senkronizasyon özelliğininin Opera masaüstü,  iOS için Opera Mini ve Android için Opera sürümlerine geldiğini belirtmekte fayda var. 

http://venturebeat.com/2015/03/10/operas-browser-now-lets-you-sync-your-bookmarks-across-mobile-and-desktop/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
balcis 4 yıl
baştan başladılar çoktan olması gereken şeyleri yeni başlatıyorlar. opera geliştirme ekibi artık vivaldi'yi geliştiriyor, temel aldıkları gezgin de opera 12, haberi olsun ilgilenenlerin.
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Fenomenon 4 yıl
Artık?
Bu özellik zaten eski opera'da var.
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