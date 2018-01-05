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Opera tarayıcısı gizli madencilik engelleme özelliğini devreye soktu

Ziyaret ettiğiniz internet sitelerinin sizden habersiz sanal madencilik yapmasını istemiyorsanız Opera’nın NoCoin adındaki yeni özelliğini hemen devreye alabilirsiniz.
1 yıl
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternet üzerinde kullanıcısından habersiz olarak bilgisayarlarında sanal madencilik yapan sitelerin sayısı hızla artarken karşı hamleler de gelmeye başladı. Opera bunlardan birisi.

Sömürüden kurtuluş
 

Sanal madencilik için gereken büyük işlem gücünü oluşturmaya masraf etmek istemeyen bazı platformlar çareyi kullanıcıdan habersiz bilgisayarlarını sömürmekte buluyor. Kullanıcılar bu platformların entegre edildiği sitelere girdiğinde birden sistemin zorlanmaya başladığını ve aşırı güç tükettiklerini fark ediyor. Site popülerse ve iyi bir ziyaretçi trafiği varsa madencilik performansı da ona göre artıyor.

Platformlar gizli olduğu için siteye girmeden anlamak mümkün değil. Bu bakımdan gerek güvenlik yazılımları gerekse de tarayıcılar gerekli tedbirleri almaya başladı.

Ayrıca Bkz. "Sahte Uber uygulaması şifrelerinizi çalıyor"

Opera 50 sürümünde gelen NoCoin adındaki yeni özellik gizli madencilik yapan siteleri engelleyebiliyor. Kullanıcılar Ayarlar kısmından reklam engelleme seçeneğini aktif hale getirdiğinde NoCoin de seçimlik hale geliyor.

NoCoin özelliği İsviçreli geliştirici Rafeal Keramidas’ın yazılımını temel alıyor. CoinHive gibi gizli madencilik yapan platformları listeleyen özellik, kullanıcı bu sitelerden birisine girdiğinde uyarı veriyor ve platformu engelliyor. Keramidas yazılımını sürekli güncellediği için yeni ortaya çıkan madencilik yazılımları da listeye dahil oluyor. İsteyenler için Chrome ve Firefox tarayıcısında NoCoin eklentisi de mevcut. 

 

https://www.pcmag.com/news/358266/opera-adds-anti-cryptocurrency-mining-feature-to-browser?source=FullArticles Yorum Yaz
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BekirTemel 1 yıl en beğenilen
opera resmen ben kendime değil size çalışıyorum diyor, gömülü vpn bu özellik vesaire, bravo
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Spider_hip 1 yıl
Opera'nın en ilgi çekici yanı VPN'i idi ama son güncellemesi ile vpn'i sadece isim olarak var, görüntü yok. Çok şikayet aldı ama bakalım.
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alemburda34 1 yıl
Valla ben coinhive sitesini host doayasindan engelledim. Ancak madencilik yapan siteleri google siralamalardan dusurse yada siteye girmeden uyari verecek sekilde bir yenilik getirse iyi olur. Bunu sen ben yapiyorum ama normal bir kullanici bunu bilemez engelleyemez.
Valla ben coinhive sitesini host doayasindan engelledim. Ancak madencilik yapan siteleri google siralamalardan dusurse yada siteye girmeden uyari verecek sekil...
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Astforum 1 yıl
Bu özellik diğer tarayıcılarda yok mu ki?
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pasa king 1 yıl
ayarlara girince kilitleniyor.
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kadirirdem 1 yıl
Helal olsun opera sana.
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a_y_k_u_t 1 yıl
vpn'i düzeltmeleri gerekiyor. Son güncellemeden sonra kağnı gibi çalışıyor.
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intel7mix 1 yıl
Opera bu kadar şeyi bedava vermesi hayra alamet değil. Para vermiyorsanız ürün sizsiniz aklıma geliyor. Hadi bakalım ne çıkacak altından !
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wolfestein 1 yıl
Benim bilgisayarıma da bulaştı anti virüs programı ve malwarebyte ile zar zor temizledim.
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Manchester United 1 yıl
Bilgisayarda opera candır ama, Android'de ne yazık ki gözden düşüyor.
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Fenomenon 1 yıl
Mobil sürüm reklam engelliyorum diyor ama kendi reklam gösteriyor. 10 yıldır opera kullanıyorum ama her an bırakabilirim
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CaSsErDoDo 1 yıl
Adamlar çalışıyor gerçekten takdir ediyorum bu Opera'yı.
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Magnetic Power 1 yıl
En kısa zamanda mobil sürümede gelir inşallah.
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