Opera tarayıcısı gizli madencilik engelleme özelliğini devreye soktu

İnternet üzerinde kullanıcısından habersiz olarak bilgisayarlarında sanal madencilik yapan sitelerin sayısı hızla artarken karşı hamleler de gelmeye başladı. Opera bunlardan birisi.

Sömürüden kurtuluş



Sanal madencilik için gereken büyük işlem gücünü oluşturmaya masraf etmek istemeyen bazı platformlar çareyi kullanıcıdan habersiz bilgisayarlarını sömürmekte buluyor. Kullanıcılar bu platformların entegre edildiği sitelere girdiğinde birden sistemin zorlanmaya başladığını ve aşırı güç tükettiklerini fark ediyor. Site popülerse ve iyi bir ziyaretçi trafiği varsa madencilik performansı da ona göre artıyor.

Platformlar gizli olduğu için siteye girmeden anlamak mümkün değil. Bu bakımdan gerek güvenlik yazılımları gerekse de tarayıcılar gerekli tedbirleri almaya başladı.

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Opera 50 sürümünde gelen NoCoin adındaki yeni özellik gizli madencilik yapan siteleri engelleyebiliyor. Kullanıcılar Ayarlar kısmından reklam engelleme seçeneğini aktif hale getirdiğinde NoCoin de seçimlik hale geliyor.

NoCoin özelliği İsviçreli geliştirici Rafeal Keramidas’ın yazılımını temel alıyor. CoinHive gibi gizli madencilik yapan platformları listeleyen özellik, kullanıcı bu sitelerden birisine girdiğinde uyarı veriyor ve platformu engelliyor. Keramidas yazılımını sürekli güncellediği için yeni ortaya çıkan madencilik yazılımları da listeye dahil oluyor. İsteyenler için Chrome ve Firefox tarayıcısında NoCoin eklentisi de mevcut.