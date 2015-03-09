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Operatörler 20 milyon Samsung Galaxy S6 ve S6 Edge siparişi verdi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Operatörler 20 milyon Samsung Galaxy S6 ve S6 Edge siparişi verdi
The Korea Times'da yayınlanan bir habere göre Samsung'un rekor kırmaya çok yakın olduğu söyleniyor. Öyle ki Koreli sitenin iddialarına göre Samsung'un yeni modelleri operatörlerden 20 Milyon adet sipariş almış durumda. 15 Milyon Galaxy S6 ve 5 Milyon Galaxy S6 Edge modelinin sipariş verildiği iddia edilirken yüksek sipariş oranlarının rekor satışların habercisi olduğu söyleniyor.
Galaxy S6 32 GB modeli Hollanda'da şu an için 700 Euro fiyat etiketiyle ön sipariş verilebiliyor, S6 Edge modelinin fiyatları ise 850 Euro'dan başlıyor. Samsung'un S6 ailesi ile iPhone'nun 6 ve 6+ modellerinin satış rakamlarına ulaşıp ulaşmayacağı merak konusu, ancak Samsung Mobile yöneticisi Galaxy S5 satışlarını geçeceklerine inandığını açıklamıştı. Cihazın global anlamda satışları 10 Nisan tarihinde başlayacak.

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darkdiva 4 yıl en beğenilen
Bu telefon çok satacak. Daha ilk duyurulduğu anda belli olmaya başlamıştı. Değerli Donanım Haber üyeleri Samsung'u batırmıştı ama maalesef bu satışlarla üzülecekler. Samsung bu gazla Note 5'i daha iyi yapacaktır.
Bu telefon çok satacak. Daha ilk duyurulduğu anda belli olmaya başlamıştı. Değerli Donanım Haber üyeleri Samsung'u batırmıştı ama maalesef bu satışlarla üzülece...
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doctor_bey 4 yıl
Rekor kıracaklar bence
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TearsForFears 4 yıl
Edge güzelde kılıf takamazsınız ona ekran koruyucu yapıştırmak falan sıkıntı olur S6 alın alacaksanız kaldıki S6 Edge daha pahalı ve S6 kadar satış rakamlarına ulaşamayacak en çok satan daha iyidir.
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DH Misafiri 4 yıl
Alin bir moto g (2014) eğer o 2-3 bin liralık telefonlar da yaptığınızı Yapmazsanız adam değilim.Yazık arkadaşlar paranızı sırf daha güzel,pahalı gözüküyor diye yada uygulamyi 2 saniye erken açıyor diye çöpe atmayin
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Bi50likdaha 4 yıl
Param olsa ve telefon ihtiyacım olsa kesinlikle edge alırdım
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sinopkalesi 4 yıl
edge gerçekten hoş telefon, imkan olsa da alsak
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destinati0n 4 yıl
Şimşek kadar hızlı olan telefona şimşek kadar hızlı sipariş geldi.
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tahaak 4 yıl
Fiyatı uygun olursa iphone dan samsunga geçerim
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montaj34 4 yıl
Daha cihazlar piyasaya çıkmadı ve kullanıcı yorumlarını görmedik.Buna rağmen yazılan süper telefon,efsane olmuş,uçuyor,ksçıyor yorumları bana çok saçma geliyor.
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Asitliği Düzenleyici 4 yıl
Operatorler yas kaziga basmazlar. Satabildigini satar satamadigini samsunga postalar. S6 koca bir fiyasko,operatörler telefonlari satamayinca görürüm ben o 3000 binli fiyatları 😄😄😄
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Witcher3 4 yıl
kvk fiyatlari belirledi

S6 : 2300
S6 edge : 2700
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seFaßjk 4 yıl Witcher3
dragonbornx
kvk fiyatlari belirledi

S6 : 2300
S6 edge : 2700

Bu bilgiyi nerden aldiniz :)
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cumur 4 yıl Witcher3
dragonbornx

kvk fiyatlari belirledi

S6 : 2300
S6 edge : 2700

eğer doğruysa s6 s5 den 100 tl daha pahalı çıkmış olacak piyasaya çokta fahiş değil bu bilgi doğruysa
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acura07 4 yıl Witcher3
Eminmisiniz?

S5 ciktiginda dolar 2 .1 felandi simdi %25 artis gösterdi neredeyse s5 fiyatina çıkacağını sanmiyorum.

Insallah trolleme değildir
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igetsky 4 yıl
bu kadar iddiali bir model icin riskli bi siparis olmus sonucta o tasarimi herkes sevmeyebilir birde iphone ruzgarlari esiyor gorenler aa iphone mu bu deyince yok canim bu samsung diye boynu bukuk duruma dusmezler umarim
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Alay Konusu 4 yıl
Çöp
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