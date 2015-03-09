Operatörler 20 milyon Samsung Galaxy S6 ve S6 Edge siparişi verdi

The Korea Times'da yayınlanan bir habere göre Samsung'un rekor kırmaya çok yakın olduğu söyleniyor. Öyle ki Koreli sitenin iddialarına göre Samsung'un yeni modelleri operatörlerden 20 Milyon adet sipariş almış durumda. 15 Milyon Galaxy S6 ve 5 Milyon Galaxy S6 Edge modelinin sipariş verildiği iddia edilirken yüksek sipariş oranlarının rekor satışların habercisi olduğu söyleniyor.

Galaxy S6 32 GB modeli Hollanda'da şu an için 700 Euro fiyat etiketiyle ön sipariş verilebiliyor, S6 Edge modelinin fiyatları ise 850 Euro'dan başlıyor. Samsung'un S6 ailesi ile iPhone'nun 6 ve 6+ modellerinin satış rakamlarına ulaşıp ulaşmayacağı merak konusu, ancak Samsung Mobile yöneticisi Galaxy S5 satışlarını geçeceklerine inandığını açıklamıştı. Cihazın global anlamda satışları 10 Nisan tarihinde başlayacak.