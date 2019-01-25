ABD’li 15 senatör, operatörlerin telefon konumlarını satması skandalının araştırılmasını istiyor

Ocak ayının başlarında ABD’li mobil operatörlerin kullanıcılara ait gerçek zamanlı konumları sattığı öğrenilmişti. AT&T, T-Mobile ve Sprint firmalarının içerisinde olduğu skandal Motherboard tarafından yapılan bir araştırmayla iyice gün yüzüne çıkmıştı. Motherboard, ulaştığı bir kaynağa 300 dolar ödeme yaparak T-Mobile operatörüne sahip bir telefonu takip edebildi. Haliyle bu durum büyük bir skandala yol açtı.

Senatörler skandalın araştırılmasını istiyor

15 senatörden oluşan bir grup, Federal İletişim Kurumu (FCC) ve Federal Ticaret Komisyonu’na (FTC) bu skandalın araştırılması için talepte bulundu. Senatörler şu açıklamayı yapmışlar;

“Motherboard tarafından paylaşılan araştırma, mobil operatörlerin müşteri verilerini korumamasıyla kalmayıp, sattığını da ortaya çıkarmıştır. Bu konum bilgileri tacizciler, rahatsız edici takipçiler ve diğer pek çok kişinin satın almasına açık durumdalar. Operatörlerin ve iş ortaklarının denetlenmesi noktasında başarısız olunduğu ve Amerikalı tüketicilerin ciddi zararlara maruz bırakıldığı açık bir şekilde görülmektedir”

Motherboard, satın aldığı telefon konumunu, Google Haritalar arayüzüne benzer bir uygulama yardımıyla 500 metre hassasiyetle gerçek zamanlı takip edebilmiş. Bu rapor ortaya çıktıktan sonra AT&T, T-Mobile ve Sprint firmalarından kullanıcı konumlarını üçüncü taraf kişilere satmayı bıraktıkları yönünde açıklamalar geldi.

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Ajit Pai isimli FCC yöneticisi kendilerinin durumu araştırmaya zaten başladığını belirtmiş. Ancak ABD’de hükümetin kapalı olması sebebiyle soruşturmaya ara verilmek zorunda kalmış. Açılmasının ardından skandal hakkında araştırmalar devam edecek.

https://motherboard.vice.com/en_us/article/8xya5x/15-senators-investigate-ftc-fcc-att-sprint-tmobile-phone-location-data