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Microsoft'un arama motoru Bing, Çin'de engellendi

Yazılım devi Microsoft da ABD'li birçok teknoloji şirketinin yaşadığı gibi Çin'de yasaklandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre arama motoru Bing'e Çin'den erişim kesildi.
4 ay
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15
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çin pazarına girmeye çalışan Batılı şirketler genellikle Çin hükümetinin yaptırımlarıyla karşılaşıyorlar. Zira hükümet bu şirketlerden kendi kurallarına uymalarını ve yeni bir iş yapma şekli ortaya koymalarını istiyor. Bu durumdan etkilenen son şirket ise yazılım devi Microsoft oldu.

Son kurban Microsoft oldu

Facebook ve Google gibi ABD merkezli teknoloji şirketinin Çin pazarına girememeleri ve burada yasaklanmalarının ana nedeni de bu. Microsoft, Bing arama motoruyla bu durumu iyi idare etti. Ancak yapılan açıklamaya göre Çin'de Bing arama motoruna erişim kesildi.
Microsoft'un bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği ise belli değil. Yasağın aniden yürürlüğe girmesinin bir nedeni olarak da ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı olarak yorumlanıyor. Microsoft birkaç yıl önce Skype konusunda da Çin'le benzer bir durum yaşamıştı. Şirketin yeni gelen bu engellemeyi kaldırıp kaldıramayacağı ise merak konusu.

https://www.reuters.com/article/us-china-microsoft-bing/microsoft-says-bing-inaccessible-in-china-idUSKCN1PI07H Yorum Yaz
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Guest-458B4BD66 4 ay en beğenilen tobepeople
gençler ben 30 senedir gider gelirim çine ve sizden belki de daha fazla birikimim var o nedenle şunları söyleyeyim biliyorum abd düşmanlığı üzerine siyaset mode siz de o dümenin suyunda laflar ediyorsunuz lakin şunu bilin çinde tüm yabancı arama motorları yasak ama abd de tüm çin arama motorları kullanılabilir. ayrıca çinde baidu üzerinde "recep tayyip erdoğan" yazın çin sitelerinde tüm türkleri terörist gördükleri için rte ye ulaşamazsınız çindeyken baidu arama motorunda ama vpn ile bağlanınca ne tesadüf aynı çin arama motorunda rte ile ilgili haberlere ulaşabilirsiniz. ayrıca yeni bir kanunname ile çin guangzhou, chong ching, tianjin, chengdu ve shanghai gibi beş büyük şehirde bir haftalık vize uygulaması başlattı, yani hava alanını vizesiz inince vizeni şak diye alıyorsun ve buna etrafımızdaki tüm arap ülkeleri dahildir ve bu bir hafta sonunda vizesi biten hemen yanı başındaki hong kong özerk şehrine gidiyor ve sabah pasaportunu verince öğleden sonra üç aylık çok girişli vizeyi alabiliyor peki bu durumdan istisna tek ülke hangisi? evet evet bilemediniz, Türkiye Cumhuriyeti; sen sadece Türkiye deki ki bir konsolosluğunan çin vizesi başvurusu yapabilirsin senelik çok giriş çıkışlı 2200 dolar(abd doları, bakınız, çin abd dolarına göre belirliyormuş ücretlerini) verirsen bir ihtimal karaborsa çıkar vizen ama sana parmak izini de almak kaydıyla 2 haftalık vize veriyor 190 dolara eğer kabul etmezse o 190 doların yanıyor ve senden çin halk cumhuriyetinden bir belediyeden davetiye getirmeni istiyor adamın karısı var, fabrikası var çin'e giremeyen sürüyle insan tanıyorum. sen burada laf kalabalığı yapıyorsun ve bilgi sahibi olmadan bilgili olduğunu sanıyorsun. hadi vizeyi aldın ve gittin ama zaman yetmedi üretim bantlarını kontrol edeceksin ve ve vizeni uzatmak için hong kong a gittin sana diyorlarki olmaz ega sen türkiyeye git ordan al. bu arada hong kong dan tr ye geliş gidiş sana 15 bin tle ye patlar sadece uçak biletleri. iki kereliğine. bosna hersek kayıtsız şartsız 3 aylık vize alabilyor çinden anında. seni adam yerine koymayan çine sen gitmişsin "yok teknolojide şöyle böyle diyorsun" onların teknolojisine sıçayım. 2 milyon (2 000 000) uygur türkü şu anda sırf türk ve müslüman oldukları için hapislerde çürütmekteler ama adına rehabilite merkezi demişler senin başkanın laf edemiyor korkusundan ve 5 aydır havaalnında malezyadan gelen bir kaç uygur sürünmekte senin başkanın laf edemiyor korkusundan ama gavur dediğin almanı fransızı amerikası ve diğer örgütle her gün bunla ilgili açıklama yapuıyorlar peki sen yalaka tv kanallarından hiç duyuyor musun birşey bu zulüm ile ilgili? bu arasa son olarak şunu söyleyeyim; çinde zenginlerin tüm çocukları kanada avustralya ya da abd vatandaşı ve ilk savaşta tornistan ederler. o kadar büyütmeyin çini insanlar gerçekten ses çıkaramıyorlar aynı burda allahtan değil tayyip den korktukları gibi orda da komunist partiden korkuyorlar. herkes korku ile yaşıyor. elin çinlisi türkiyeye vizesiz elini kolunu sallaya sallaya geliyo altı ay kalabiliyor sen ise hem girerken( eger vize alabildiysen o da) hem çıkarken terör sorgulamasından geçiyorsun havalananında. bunda uzun adamın da çok suçu var çine resmi ziyarete gitmeden önce bu ağzını tutamayıp Çinde soykırım var dedi bir de buna beraber gittiği nihat zeybekçi katil ve faşist çin diye tweet atıp ertesi gün çine uçak ile giderken pekin değil de urumçi (xinjiang özerk bölge başkenti uygurların yeri) de inince al sana verdin eline çinin zulüm kılıcını ve o gün bugündür böyle gidiyor. bu uzun adam ne zaman israil, filistin dese o gün bir kaç filistinli ölüyor konuşmasa daha iyi. ayrıca çinde kendisi terörist destekleyen biri olarak görülmekte. siz burda yok milli geliri çinin şöyle böyle diye konuşup durun. ilk savaşta içten yıkılır çin çünkü bıkmış insanların çoğu size tatlı göründüğüne bakmayın hadi kolaysa vize alın da gidin bir görün sonra gelin konuşuruz tekrar sayın ergenler.
gençler ben 30 senedir gider gelirim çine ve sizden belki de daha fazla birikimim var o nedenle şunları söyleyeyim biliyorum abd düşmanlığı üzerine siyaset mode...
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SEO-Uzmanı 4 ay
bu arada çin yuanı ciddi bir şekilde yüksele bilir ! :)
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false6 4 ay
Al birimi vur ötekine, aynı bokun laciverti ikisi de. Özgürlük ayağına zulüm, baskı, yasak.
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Jon SNOW 37 4 ay
Amerika da zte yi huaweiyi yasaklasin satis yasagi getirsin
Ondan sonra cin basbakani trumpin ayagini opmeye gider Abi ben bir hata yaptim affet diye
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alaz1903 4 ay Jon SNOW 37
İroni mi yaptınız, gerçekten yorum mu yaptınız? Her iki durumda da bariz hatalı bir yorum olur. Dh'de ironi yapan nesle aşina değiliz zira:)
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CharlieSelim 4 ay
Tutan yorumu anlayamadım, kim kime kafa tutuyor? Çin' in nüfusu Amerika'nın 4 katından fazla. Öyle bir nüfusla neler yapabileceğinin farkında değilsin galiba. Bugün bing i yasaklar, yarın Amerika için hiçbir ürünü fabrikasında yaptırmaz. O zaman ne diyeceksin? Savaş çıksa Amerika ezer geçer mi ?
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