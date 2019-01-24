Microsoft'un arama motoru Bing, Çin'de engellendi

Çin pazarına girmeye çalışan Batılı şirketler genellikle Çin hükümetinin yaptırımlarıyla karşılaşıyorlar. Zira hükümet bu şirketlerden kendi kurallarına uymalarını ve yeni bir iş yapma şekli ortaya koymalarını istiyor. Bu durumdan etkilenen son şirket ise yazılım devi Microsoft oldu.

Son kurban Microsoft oldu

Facebook ve Google gibi ABD merkezli teknoloji şirketinin Çin pazarına girememeleri ve burada yasaklanmalarının ana nedeni de bu. Microsoft, Bing arama motoruyla bu durumu iyi idare etti. Ancak yapılan açıklamaya göre Çin'de Bing arama motoruna erişim kesildi.

https://www.reuters.com/article/us-china-microsoft-bing/microsoft-says-bing-inaccessible-in-china-idUSKCN1PI07H

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Microsoft'un bundan sonra nasıl birise belli değil. Yasağın aniden yürürlüğe girmesinin bir nedeni olarak da ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı olarak yorumlanıyor. Microsoft birkaç yıl öncekonusunda da Çin'le benzer bir durum yaşamıştı. Şirketin yeni gelen bu engellemeyi kaldırıpise merak konusu.