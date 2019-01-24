Microsoft'un arama motoru Bing, Çin'de engellendi

Teknoloji Editörü
Çin pazarına girmeye çalışan Batılı şirketler genellikle Çin hükümetinin yaptırımlarıyla karşılaşıyorlar. Zira hükümet bu şirketlerden kendi kurallarına uymalarını ve yeni bir iş yapma şekli ortaya koymalarını istiyor. Bu durumdan etkilenen son şirket ise yazılım devi Microsoft oldu.
Son kurban Microsoft oldu
Facebook ve Google gibi ABD merkezli teknoloji şirketinin Çin pazarına girememeleri ve burada yasaklanmalarının ana nedeni de bu. Microsoft, Bing arama motoruyla bu durumu iyi idare etti. Ancak yapılan açıklamaya göre Çin'de Bing arama motoruna erişim kesildi.Microsoft'un bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği ise belli değil. Yasağın aniden yürürlüğe girmesinin bir nedeni olarak da ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı olarak yorumlanıyor. Microsoft birkaç yıl önce Skype konusunda da Çin'le benzer bir durum yaşamıştı. Şirketin yeni gelen bu engellemeyi kaldırıp kaldıramayacağı ise merak konusu.
https://www.reuters.com/article/us-china-microsoft-bing/microsoft-says-bing-inaccessible-in-china-idUSKCN1PI07H Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ondan sonra cin basbakani trumpin ayagini opmeye gider Abi ben bir hata yaptim affet diye
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microsoft, bing ve