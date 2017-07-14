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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Operatörlerden 15 Temmuz'da ücretsiz hizmet yarışı

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, 15 Temmuz’un birinci yıl dönümünde abonelerine ücretsiz konuşma, mesajlaşma ve internet hizmeti sunacak. İşte detaylar:
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Operatörlerden 15 Temmuz'da ücretsiz hizmet yarışı
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Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edilen ve çeşitli etkinlikler ile devlet nezdinde kutlanacak olan 15 Temmuz kapsamında operatörler de bir dizi çalışma hazırlamış durumda. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, abonelerine gönderdikleri bilgi sms’lerinde ve basın duyurularında ücretsiz olarak sunulacak hizmetlerin detaylarını paylaştı. Biz de onları sizler için bir araya getirdik.

 

Turkcell 

Yurt içinde kullanılabilecek her yöne 500 dakika arama, 1GB internet, 1000 sms ve BiP ile aramalarda geçerli 1000 dakika arama hediye ediliyor. Hediye paketler 15 Temmuz Saat 09.00 itibariyle abonelerin hatlarına otomatik olarak yüklenmiş olacak.

 

Türk Telekom’da Tüm Hizmetler Sınırsız 

Şebeke içi sınırsız konuşma, yurt içi her yöne geçerli 1000 dakika konuşma, her yöne geçerli 5000 sms hediye ediliyor. Ayrıca 15 Temmuz’da yapılacak sabit internet kullanımı AKN’ye eklenmeyecek. AKN’ye takıldığı için hızı düşürülen aboneler ise mevcut paket hızlarında internet kullanabilir olacak. Bunun yanı sıra 4 binin üzerindeki Türk Telekom Wi-Fi noktasında iki gün boyunca internet kullanımı ücretsiz sağlanacak. Ev ve iş telefonu aboneleri ise gün boyu şehir içi ve şehir dışı ücretsiz konuşma yapabilecek. Ankesörlü telefonlar da sınırsızca ve ücretsiz olarak kullanılabilecek.

 

Bunun yanı sıra sürece Türk Telekom bayilerini de dahil eden şirket, 15 Temmuz gecesi sabaha kadar tüm bayileri açık tutacak. Vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulacak ve şarj ihtiyaçları karşılanacak. Ayrıca Türk Telekom Müzik’te 15 Temmuz’a özel 15 şarkı adıyla da bir liste hazırlanmış. Ücretsiz iletişim paketleri 15 Temmuz 00.00’dan 15 Temmuz 23.59’a kadar geçerli.

 

Vodafone

Vodafone ise 15 Temmuz 09.00 – 16 Temmuz 09.00 arasında geçerli olmak üzere 600 dakika konuşma, 1000 sms ve 1 GB interneti abonelerine hediye ediyor. Ayrıca anma programı ve törenlerin yapılacağı alanlara kurulacak noktalardan Vodafone abonelerine özel olarak ücretsiz Wi-Fi hizmeti sağlanacak.

 

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cumuut 1 yıl en beğenilen
Aynisi 19 mayista 18 martta 23 nisanda... Da bekliyorum
2 Yanıt Yanıtla +502
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Portraitclub 1 yıl
Aynı hareketleri 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim de görmek isteriz
1 Yanıt Yanıtla +289
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drvimu 1 yıl
Merhaba, bir mesajınız 'Kural Dışı Konu' nedeniyle silindi. Bu özel mesaj sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Silinen mesajınızın adı: "⚓⚓⚓🚀🚀🚀Vodafone 15-16 Temmuz hediyesi", içeriği aşağıdadır:
quote:
Orijinalden alıntı: drvimu
Degerli abonemiz, kesintisiz iletisiminiz icin 15 Temmuz 09:00 ile 16 Temmuz 09:00 arasi gecerli sebeke ici 600 DK, 1000 SMS ve 1GB hattiniza yuklenmistir. B003
👑👑👑👑👑👑👑 benim açtığım konuyu kural dışı olarak silen yönetici kendisi aynı konuyu açınca kural dışı olmuyor
Buna ikiyüzlülük denir
beğeniye basıp mesajın öne gelmesini sağlayan arkadaşlara teşekkür ederim



Merhaba, bir mesajınız 'Kural Dışı Konu' nedeniyle silindi. Bu özel mesaj sadece bilgilendirme amaçlıdır.Silinen mesajınızın adı: "⚓⚓⚓🚀🚀🚀Vodafone 15-1...
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bombombombom 1 yıl
En Kral Operatör VODAFONE
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meteor68 1 yıl
vodafon normal paketten yemiş, verdiği hediye paket aynen duruyor. su kurnazları bunlar
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Serciey 1 yıl
18 Mart, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos... tarihlerinde de vermezlerse kötü düşünmeye başlayacağım alayı hakkında!
1 Yanıt Yanıtla +1
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glory34 1 yıl Serciey
Serciey
18 Mart, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos... tarihlerinde de vermezlerse kötü düşünmeye başlayacağım alayı hakkında!

Hiç verdiler mi? Vereceklerine dair zerre inancın var mı? Bu yaptıkları kampanya, "Biz FETÖ'cü değil, Tayyipçiyiz. Bize operasyon yapmayın" yalakalığından ibaret. Bir kere oldu bitti.
1 Yanıt Yanıtla +4
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zaferagkaya 1 yıl
Ben aradım iptal ettirdim
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Master_Evil 1 yıl
bari bitene kadar kalsaydı, boşa gitti 1 gb
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N*?*N 1 yıl
Batasıca Vodafone sabahtan beri hata veriyor sorgulamalarda. Nereden harcama yaptığımızı bilemeden ha bire netteyiz
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froster2006 1 yıl
Baski yapilmasi gerek bu sirketlere ki tum bayramlarda bu hakki hep tamisinlar abonelerine,
23 nisanda
19 mayista
29 ekimde
30 agustosta bunu
Binkerce kez fazla hak ediyor.Iktidara yaranmak icin yapilmasin.
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inexo 1 yıl froster2006
onlar eski türkiyenin bayramları. bitti o
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yirthan 1 yıl
Ttelekom 1000 dk vermiş ama bu gün konuşma yaptım hala 1000dk gözüküyor
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Fantasticoo 1 yıl
Bu özel güne ithafen logosunu Türk bayrağı ile taçlandıran DonanımHaber'i tebrik ediyorum.
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inexo 1 yıl
turkcell in hediyesi kaça kadar geçerli
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