Operatörlerden 15 Temmuz'da ücretsiz hizmet yarışı

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Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edilen ve çeşitli etkinlikler ile devlet nezdinde kutlanacak olan 15 Temmuz kapsamında operatörler de bir dizi çalışma hazırlamış durumda. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, abonelerine gönderdikleri bilgi sms’lerinde ve basın duyurularında ücretsiz olarak sunulacak hizmetlerin detaylarını paylaştı. Biz de onları sizler için bir araya getirdik.

Turkcell

Yurt içinde kullanılabilecek her yöne 500 dakika arama, 1GB internet, 1000 sms ve BiP ile aramalarda geçerli 1000 dakika arama hediye ediliyor. Hediye paketler 15 Temmuz Saat 09.00 itibariyle abonelerin hatlarına otomatik olarak yüklenmiş olacak.

Türk Telekom’da Tüm Hizmetler Sınırsız

Şebeke içi sınırsız konuşma, yurt içi her yöne geçerli 1000 dakika konuşma, her yöne geçerli 5000 sms hediye ediliyor. Ayrıca 15 Temmuz’da yapılacak sabit internet kullanımı AKN’ye eklenmeyecek. AKN’ye takıldığı için hızı düşürülen aboneler ise mevcut paket hızlarında internet kullanabilir olacak. Bunun yanı sıra 4 binin üzerindeki Türk Telekom Wi-Fi noktasında iki gün boyunca internet kullanımı ücretsiz sağlanacak. Ev ve iş telefonu aboneleri ise gün boyu şehir içi ve şehir dışı ücretsiz konuşma yapabilecek. Ankesörlü telefonlar da sınırsızca ve ücretsiz olarak kullanılabilecek.

Bunun yanı sıra sürece Türk Telekom bayilerini de dahil eden şirket, 15 Temmuz gecesi sabaha kadar tüm bayileri açık tutacak. Vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulacak ve şarj ihtiyaçları karşılanacak. Ayrıca Türk Telekom Müzik’te 15 Temmuz’a özel 15 şarkı adıyla da bir liste hazırlanmış. Ücretsiz iletişim paketleri 15 Temmuz 00.00’dan 15 Temmuz 23.59’a kadar geçerli.

Vodafone

Vodafone ise 15 Temmuz 09.00 – 16 Temmuz 09.00 arasında geçerli olmak üzere 600 dakika konuşma, 1000 sms ve 1 GB interneti abonelerine hediye ediyor. Ayrıca anma programı ve törenlerin yapılacağı alanlara kurulacak noktalardan Vodafone abonelerine özel olarak ücretsiz Wi-Fi hizmeti sağlanacak.