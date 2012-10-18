Oppo Find 5'e ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Tasarladığı ultra ince akıllı telefonlar ile diğer yerel üreticilerden sıyrılıp ününe ün katan Çinli Oppo'nun 5 inç büyüklüğünde Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlüğe sahip cihazına ait yeni görüntüler internete sızdı. 2,500 mAh'lik bir pilden gücü almasına karşın yalnızca 6.9mm kalınlığında dizayn edilen Find 5 adlı telefon, uzak doğuda HTC'nin J Butterfly modeli epeyi zorlayacak gibi görünüyor.

Qualcomm'un 1.5GHz hızındaki dört çekirdekli ve Adreno 320 GPU'lu Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipsetinin mevcut olduğu Android 4.1 Jelly Bean ve üreticinin özel kullanıcı arayüzüne sahip mobil cihaz, 2GB RAM, 12MP Sony CMOS sensör, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC çipi ve 4G LTE iletişim teknolojisi desteğini beraberinde getiriyor. mobile.163.com sitesinin güvenilir kaynaklarına göre; 16GB'lık sürümü 2998 yuan (479$), 32GB hafızalı sürümü ise 3298 yuan (527$) fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek olan Find 5'in kendine has yazılım ve donanım yapısıyla Xiaomi Mi-2 ve diğer yeni nesil APQ8064 yongalı rakiplerine üstünlük sağlayacağı tahmin ediliyor.

Diğer görüntülerine aşağıdan göz atabileceğiniz Oppo Find 5, maalesef Çin dışındaki pazarlarda satışa sunulmayacak. Fakat üreticinin kendi ülkesinde elde etmesi muhtemel yüksek satış rakamlarının ardından kademeli olarak diğer uzak doğu bölgelerine ve Avrupa'ya açılması mümkün. Yazılım ve donanım hususunda kendi tarzını oluşturarak Microsoft'u dahi etkilemeyi başaran Oppo'nun gelecekte mobil sektörde nasıl hamlelerde bulunacağı merak konusu.

http://mobile.163.com/12/1017/18/8E1P909V0011179O.html