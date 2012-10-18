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Oppo Find 5'e ait yeni görüntüler ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Oppo Find 5'e ait yeni görüntüler ortaya çıktı
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Tasarladığı ultra ince akıllı telefonlar ile diğer yerel üreticilerden sıyrılıp ününe ün katan Çinli Oppo'nun 5 inç büyüklüğünde Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlüğe sahip cihazına ait yeni görüntüler internete sızdı. 2,500 mAh'lik bir pilden gücü almasına karşın yalnızca 6.9mm kalınlığında dizayn edilen Find 5 adlı telefon, uzak doğuda HTC'nin J Butterfly modeli epeyi zorlayacak gibi görünüyor.
Qualcomm'un 1.5GHz hızındaki dört çekirdekli ve Adreno 320 GPU'lu Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipsetinin mevcut olduğu Android 4.1 Jelly Bean ve üreticinin özel kullanıcı arayüzüne sahip mobil cihaz, 2GB RAM, 12MP Sony CMOS sensör, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC çipi ve 4G LTE iletişim teknolojisi desteğini beraberinde getiriyor. mobile.163.com sitesinin güvenilir kaynaklarına göre; 16GB'lık sürümü 2998 yuan (479$), 32GB hafızalı sürümü ise 3298 yuan (527$) fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek olan Find 5'in kendine has yazılım ve donanım yapısıyla Xiaomi Mi-2 ve diğer yeni nesil APQ8064 yongalı rakiplerine üstünlük sağlayacağı tahmin ediliyor. 
Diğer görüntülerine aşağıdan göz atabileceğiniz Oppo Find 5, maalesef Çin dışındaki pazarlarda satışa sunulmayacak. Fakat üreticinin kendi ülkesinde elde etmesi muhtemel yüksek satış rakamlarının ardından kademeli olarak diğer uzak doğu bölgelerine ve Avrupa'ya açılması mümkün. Yazılım ve donanım hususunda kendi tarzını oluşturarak Microsoft'u dahi etkilemeyi başaran Oppo'nun gelecekte mobil sektörde nasıl hamlelerde bulunacağı merak konusu.
Oppo Find 5'e ait yeni görüntüler ortaya çıktı
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http://mobile.163.com/12/1017/18/8E1P909V0011179O.html Yorum Yaz
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hollowman_ 7 yıl en beğenilen
sinanx
O çözünürlüğü bu donanım kaldırmaz.

buyur burdan yak. araştır bakayım S4 pro krait işlemci ve adreno 320 performansını ondan sonra kaldırırmı kaldırmazmı gör.
sinanxO çözünürlüğü bu donanım kaldırmaz.buyur burdan yak. araştır bakayım S4 pro krait işlemci ve adreno 320 performansını ondan sonr...
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LİVERPOOLYWNA 7 yıl
Dh olarak çine bir atese atayalim olmayacak bu boyle
forumda abdye gidip telefon getiren bir arkadas vardi bir tanede uzak dogu pazari icin bir arkadas bulmak lazim
1 Yanıt Yanıtla
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insurrection 7 yıl LİVERPOOLYWNA
8888LİVERPOOL8888
Dh olarak çine bir atese atayalim olmayacak bu boyle
forumda abdye gidip telefon getiren bir arkadas vardi bir tanede uzak dogu pazari icin bir arkadas bulmak lazim

keşke çine gidecek bir arkadaşımız olsa,hemen aldırırdım...
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LİVERPOOLYWNA 7 yıl
Bu ne arkadas ya neden tum dunyada satilmiyor bu, samsung htc nokia i phone hepsini batirir bu telefon
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mu5tafa 7 yıl
muhtesem bir tel.
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ydemiral 7 yıl
Bu telefonda dual sim mevcutmu?
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damn2u 7 yıl
Oppo Find Five Style.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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kursadlolw 7 yıl
Oppo Gangnam Style. :D
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Blimonaromalı 7 yıl
müthiş telefon bunu samsung yapsaydı ortalık yıkılırdı
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ceeport123 7 yıl
Bu akıllı telefon işinde bizim millet kafayı yedi ha ! Donanım uzmanı oldu çıktı, donanım beğenmez oldu yok şunun şurası böyle şunun ki şöyle peş para etmez çöp v.s. Yavaş beyler yavaş, hızlı gidenin ki seyrek düşermiş ;)
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FFadeleSS 7 yıl
adamlar yapmışlar ya valla...
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besttrr 7 yıl
küçük bir frima olarak görmemek lazım bunu, türkiyenin arçeliği, vesteli gibi düşünün, bunuda çin bazında düşünün :)
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alemburda34 7 yıl
Xiaomi Mi2 varken fazla satış beklemesinler.
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LKLC 7 yıl
çinliler yapıyor. çinde olsaydım koşa koşa alırdım.
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