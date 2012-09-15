Oppo Mobile patronu, Full HD ekranlı yeni modeli onayladı

İncelik ve donanım bakımından dikkat çekici ürünleriyle tanıdığımız Çinli Oppo firmasının, Full HD ekranlı yeni bir model üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Firmanın patronu iddiaları doğruladı.





Oppo Mobile patronu Chen Mingyong, sonraki amiral gemisi modelin Full HD çözünürlük ve 441ppi yoğunluk değerine sahip bir ekran ve büyük boyutlarda değiştirilemeyen bir batarya ile satışa sunulacağını açıkladı.





Oppo Find 5 olacağı tahmin edilen modelin hesaplamalara göre 5 inçlik bir ekrana sahip olduğu da ortaya çıkıyor. Yakın zamanda piyasaya çıkacak ve şu anda piyasada olan hiçbir amiral gemisinde bu yoğunluk değeri bulunmuyor. Ancak HTC'nin yeni Full HD ekranlı model iddiaları gerçeklik kazandığında ikinci olarak onu sayabiliriz.





Kullanılacak ekranın Mayıs ayında üretime başladığı ve LG Display tarafından üretildiği belirtiliyor. Modelin işlemci tarafında Qualcomm Snapdragon S4 APQ8064 çözümüne yer vereceği tahmin ediliyor. Modelin çıkışı ile ilgili herhangi bir bilgi yok.