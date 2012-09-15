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Oppo Mobile patronu, Full HD ekranlı yeni modeli onayladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,8b
1
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İncelik ve donanım bakımından dikkat çekici ürünleriyle tanıdığımız Çinli Oppo firmasının, Full HD ekranlı yeni bir model üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Firmanın patronu iddiaları doğruladı.

Oppo Mobile patronu Chen Mingyong, sonraki amiral gemisi modelin Full HD çözünürlük ve 441ppi yoğunluk değerine sahip bir ekran ve büyük boyutlarda değiştirilemeyen bir batarya ile satışa sunulacağını açıkladı. 

Oppo Find 5 olacağı tahmin edilen modelin hesaplamalara göre 5 inçlik bir ekrana sahip olduğu da ortaya çıkıyor. Yakın zamanda piyasaya çıkacak ve şu anda piyasada olan hiçbir amiral gemisinde bu yoğunluk değeri bulunmuyor. Ancak HTC'nin yeni Full HD ekranlı model iddiaları gerçeklik kazandığında ikinci olarak onu sayabiliriz.

Kullanılacak ekranın Mayıs ayında üretime başladığı ve LG Display tarafından üretildiği belirtiliyor. Modelin işlemci tarafında Qualcomm Snapdragon S4 APQ8064 çözümüne yer vereceği tahmin ediliyor. Modelin çıkışı ile ilgili herhangi bir bilgi yok.

http://weibo.com/2135652992/yB78UFh05 Yorum Yaz
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JohnLord 7 yıl en beğenilen
bingbang
Gereksiz bir çözünürlük gibi gözüküyor şimdilik.720p ekranlara uymayan içerikler var.Yine de gelişim iyidir.Devam...

zamanında senin gibi herkes renksiz ekran iyidir deseydi renkli ekrana geçiş olmazdı, sonra renkli ekrandan iyileştirilmiş ekranlar çıktı lcd paneller ips vs, sonra 320x480 den 360x640 a neden geçilsin denirdi senin gibi eğer herkes senin gibi olsaydı teknoloji ilerlemezdi tıpkı bill gatesin 640 kb " ram " herkes için yeterlidir sözü gibi
bingbangGereksiz bir çözünürlük gibi gözüküyor şimdilik.720p ekranlara uymayan içerikler var.Yine de gelişim iyidir.Devam...zamanında...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Mete Can Karahasan 7 yıl
Yakın zamanda piyasaya çıkacak ve şu anda piyasada olan hiçbir amiral gemisinde bu yoğunluk değeri bulunmuyor.
Şu cümle biraz muğlak olmuş. Resimle anlatmayı dener misiniz?
Yakın zamanda piyasaya çıkacak ve şu anda piyasada olan hiçbir amiral gemisinde bu yoğunluk değeri bulunmuyor.Şu cümle biraz muğlak olmuş. Resimle anl...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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OverClocK1ng 7 yıl
Kim ne derse desin, Apple'ın çok geride kaldığı ortada. Eskiden herkes Apple yeni telefon çıkartınca en yüksek özellikli ekran onda olduğu için o konuda konuşup dururlardı. Apple o kadar geride kaldı ki, daha satışa dahi sunulmayan ve en az 15 gün sonra çıkacak olan telefonu bile şu an aylardır piyasada olan S3 ten daha düşük çözünürlüğe sahip. Eskiden iPhone çıktığı zaman millet ekrana bak derdi.
Şimdi iPhone 5 daha çıkmadan ekranın çözünürlüğü 1 sene geriden başladı.
Apple yöneticileri de "Arka kamera kapağını safir ile değiştirdik, kenarları traşladık, güç kablosunu değiştirdik" diye kendini avutsunlar...
Steve Jobs öldü, Apple bozuldu işte...
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nurettinaz 7 yıl
Mükemmel bir tasarım ve bence artık böyle kaliteli ürünlerin ülkemizede getirilmesi gerekiyor.
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Dışkı 7 yıl
Pil teknolojisi gelişmeden çok gereksiz artık her saat şarja takarız telefonu. Ayrıca o güzelim grafik işlemcinin performansı bayağı düşecek yine buradan gereksiz olduğunu anlayabiliyoruz. İnsan gözü 300 ppi'dan sonrasını algılamıyorsa şu anlık ne gerek var sırf gösteri yapmak için böyle ekrana.
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Mete Can Karahasan 7 yıl
Yakın zamanda piyasaya çıkacak ve şu anda piyasada olan hiçbir amiral gemisinde bu yoğunluk değeri bulunmuyor.
Şu cümle biraz muğlak olmuş. Resimle anlatmayı dener misiniz?
1 Yanıt Yanıtla +4
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alemburda34 7 yıl
anasayfadaki URL gözden geçirin : donanimhaber.com/...
www.www. fazla !
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lj94 7 yıl
ulan 22 inç ekranım bile 1680x1050 yavaş gelin biraz. kasıntı şeyler bunlar.
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JohnLord 7 yıl en beğenilen
bingbang
Gereksiz bir çözünürlük gibi gözüküyor şimdilik.720p ekranlara uymayan içerikler var.Yine de gelişim iyidir.Devam...

zamanında senin gibi herkes renksiz ekran iyidir deseydi renkli ekrana geçiş olmazdı, sonra renkli ekrandan iyileştirilmiş ekranlar çıktı lcd paneller ips vs, sonra 320x480 den 360x640 a neden geçilsin denirdi senin gibi eğer herkes senin gibi olsaydı teknoloji ilerlemezdi tıpkı bill gatesin 640 kb " ram " herkes için yeterlidir sözü gibi
1 Yanıt Yanıtla +6
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Bamya Avcisi 7 yıl JohnLord
JohnLord
bingbang
Gereksiz bir çözünürlük gibi gözüküyor şimdilik.720p ekranlara uymayan içerikler var.Yine de gelişim iyidir.Devam...

zamanında senin gibi herkes renksiz ekran iyidir deseydi renkli ekrana geçiş olmazdı, sonra renkli ekrandan iyileştirilmiş ekranlar çıktı lcd paneller ips vs, sonra 320x480 den 360x640 a neden geçilsin denirdi senin gibi eğer herkes senin gibi olsaydı teknoloji ilerlemezdi tıpkı bill gatesin 640 kb " ram " herkes için yeterlidir sözü gibi

Ee ne yani telefon ureticileri telefonlara 16 cekirdekli islemci ve 4k ekran mi koyacak ilerde? Boyle dusunmeyin.Yeni gelistirilebilir fikirler bulunmali.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Brky 7 yıl
Tabi bu lcd panel olunca hiçbir anlamı kalmıyor.
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Dark Shade 7 yıl
yok artık o kadar da... ne gerek var napıcaz o kadar çözünürlüğü biz... sanki mercek tutup mercekle bakıyoruz...
300 civarındaki ppi değerleri gayet yeterli..
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arel.gr 7 yıl
karsiliksiz tahvil gibi son zamanlarda bu ulasilmaz meyve,oppo haberleri nedir ?
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JrMaster 7 yıl
Yoh Artık Pele
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