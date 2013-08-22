Oppo N1 arka dokunmatik bir panele sahip olacak





Oppo'nun kamera odaklı yeni akıllı telefon N1 ile ilgili geri sayım devam ederken, firma model ile ilgili ipuçları vermeye devam ediyor. Bu kez gelen ipucu oldukça ilginç.





Daha önce PS Vita el konsolunda gördüğümüz arka dokunmatik panel, Oppo N1 modelinde de yer alacak. Arka kısımda ne kadar bir boyut kaplayacağı bilinmemekle birlikte Oppo N1 modelinde dokunmatik panelle karşılaşacağız.





LG, G2 amiral gemi modelinde arka kısma koyduğu ses kontrol butonuna bazı ekstra işlevler yükleme imkanı sunarak farklı bir konsept ile karşımıza çıkmıştı. Oppo N1 de bir kısım kontrolleri arka kapağa aktararak bu trendi devam ettiriyor.





Firmanın paylaştığı yol haritasına göre Oppo N1 bu yılın amiral gemi modeli olacak ve bu bakımdan önemi oldukça büyük.





Oppo N1 modeli rakiplerinin aksine büyük megapiksel rakamları ile piyasaya çıkmayacak. Modelde 12MP çözünürlükte bir kamera sensörü yer alıyor. Sensör Owl adlı bir görüntü işlemcisi ile desteklenecek. Owl, adından da anlaşılacağı üzere düşük ışıkta en iyi çekim performansını sunuyor. Ayrıca Xenon flaş da mevcut.





Oppo N1 modelinde Snapdragon 600 veya 800 çözümünün kullanılması beklenirken, bunun dışında donanıma ilişkin herhangi bir detay bulunmuyor. Oppo N1 modelinin Eylül sonunda satışa sunulacağı firma tarafından onaylandı. Modelin satış fiyatı ise 480$ olacak.

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