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Oppo N1 arka dokunmatik bir panele sahip olacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oppo N1 arka dokunmatik bir panele sahip olacak

Oppo'nun kamera odaklı yeni akıllı telefon N1 ile ilgili geri sayım devam ederken, firma model ile ilgili ipuçları vermeye devam ediyor. Bu kez gelen ipucu oldukça ilginç.

Daha önce PS Vita el konsolunda gördüğümüz arka dokunmatik panel, Oppo N1 modelinde de yer alacak. Arka kısımda ne kadar bir boyut kaplayacağı bilinmemekle birlikte Oppo N1 modelinde dokunmatik panelle karşılaşacağız. 

LG, G2 amiral gemi modelinde arka kısma koyduğu ses kontrol butonuna bazı ekstra işlevler yükleme imkanı sunarak farklı bir konsept ile karşımıza çıkmıştı. Oppo N1 de bir kısım kontrolleri arka kapağa aktararak bu trendi devam ettiriyor.

Firmanın paylaştığı yol haritasına göre Oppo N1 bu yılın amiral gemi modeli olacak ve bu bakımdan önemi oldukça büyük. 

Oppo N1 modeli rakiplerinin aksine büyük megapiksel rakamları ile piyasaya çıkmayacak. Modelde 12MP çözünürlükte bir kamera sensörü yer alıyor. Sensör Owl adlı bir görüntü işlemcisi ile desteklenecek. Owl, adından da anlaşılacağı üzere düşük ışıkta en iyi çekim performansını sunuyor. Ayrıca Xenon flaş da mevcut. 

Oppo N1 modelinde Snapdragon 600 veya 800 çözümünün kullanılması beklenirken, bunun dışında donanıma ilişkin herhangi bir detay bulunmuyor. Oppo N1 modelinin Eylül sonunda satışa sunulacağı firma tarafından onaylandı. Modelin satış fiyatı ise 480$ olacak.  

http://e.weibo.com/1710173801/A5OamqotC Yorum Yaz
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mert1907 6 yıl en beğenilen
Komple dokunmatik olsun ön arka sag sol :D Dokunalim mincikliyalim heryerini telefonlarin
1 Yanıt Yanıtla +15
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PowerPC 6 yıl
Bu telefon neden ülkemize gelmiyor. Oppo istiyoruz!
1 Yanıt Yanıtla +14
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xxbymanxx 6 yıl
ben anlamıyorum ya bsc gamescom özel sayfası diye tıklıyorum playstore gelio bu nedir abi sövseydiniz hiç değise üstümüze alınmazdık.
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okan_cehapelioglu 6 yıl
find5 gelmedi ama bu telefon kesin global satışa çıkar
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suluuguru 6 yıl
İnsanoğlu dokunmaktan hoşlanıyor.
Üreticiler de dokunabileceğimiz ürünler üretiyor.
Hatırlıyorum da 90' lı yıllarda pahalı dokunmatik çakmaklar vardı.Yan tarafına dokununca çat diye yanardı. Sonra onlar kalmadı, yerine ucuzları çıktı.
Şimdi telefonlara dokunuyoruz.
Yarın kim bilir neye dokunacağız.
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Sirchade 6 yıl suluuguru
suluuguru


Yarın kim bilir neye dokunacağız.



çok yanlış yere gider bu
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mert1907 6 yıl en beğenilen
Komple dokunmatik olsun ön arka sag sol :D Dokunalim mincikliyalim heryerini telefonlarin
1 Yanıt Yanıtla +15
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Ciginix 6 yıl mert1907
mert1907

Komple dokunmatik olsun ön arka sag sol :D Dokunalim mincikliyalim heryerini telefonlarin


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Raikirin 6 yıl
Böyle yenilikler görmek güzel, donanım donanım da nereye kadar.
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kpln04 6 yıl
bunu almak lazım ya
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xxbymanxx 6 yıl
ben anlamıyorum ya bsc gamescom özel sayfası diye tıklıyorum playstore gelio bu nedir abi sövseydiniz hiç değise üstümüze alınmazdık.
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PowerPC 6 yıl
Bu telefon neden ülkemize gelmiyor. Oppo istiyoruz!
1 Yanıt Yanıtla +14
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The-Engineer 6 yıl PowerPC
codetr
Bu telefon neden ülkemize gelmiyor. Oppo istiyoruz!

Oppodan Adam nerelerdesin , bak insanlar oppo istiyor
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