Oppo R7 özel görüntü işlemcisine ve ISOCELL sensörüne yer verecek

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo'nun üst seviyeye yönelik olarak hazırladığı Oppo R7 ve R7 Plus yeni akıllı telefon modelleri 20 Mayıs itibariyle resmiyete kavuşacak. Oppo çeşitli paylaşımlarla modellerini detaylandırmaya devam ediyor.





İlk olarak cihazların görsellerini paylaşan Oppo, şimdi de kamera sensörü ile ilgili bazı bilgiler verdi. Dış tasarım olarak Galaxy S6'ya benzetilen modelde Samsung'dan alınan bir bileşen daha var ki o da sensör.





Samsung'un geliştirdiği ve bazı modellerinde yer verdiği ISOCELL sensör, ilk kez firma haricinde başka bir modelde kullanılmış olacak. ISOCELL, sensöre daha fazla ışık girmesini sağlayarak düşük ışık koşullarında en iyi performansı almasını sağlayan bir teknoloji.





Oppo R7'nin arka 13MP çözünürlüğündeki kamerası ISOCELL sensör barındırıyor. Yazılımsal olarak 50MP çözünürlüğünde fotoğraf çekebilen Oppo R7, Flash Shot adı verilen bir teknoloji ile kamerasını destekliyor.





Flash Shot iki fonksiyondan oluşuyor. İlk fonksiyon faz algılamalı otomatik odaklamayı geliştiren melez odaklama sistemi, ikinci fonksiyon ise deklanşöre bastığınız anda birkaç kare çekerek otomatik olarak en iyisini belirleyen sarsıntı giderme. Bu sayede odaklama süresi düşürülen ve daha keskin fotoğraflar çekebilen kamera benzer ürünlere oranla yüzde 30 daha hızlı açılıyor.





Bununla da yetinmeyen Oppo, cihaza Pre Image 2.0+ adındaki kendi geliştirdiği görüntü işlemcisini de eklemiş. Bu sayede en iyi fotoğraf kalitesine erişilebileceği belirtiliyor. Ön kamera 8MP çözünürlüğünde.





5 inçlik Full HD ekran barındıran modelde bölgeye göre 8 adet Cortex-A53 çekirdekli MT6752 veya Snapdragon 615 yongaseti yer alacak. Ayrıca 3GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 6.3mm kalınlık, metal kasa şeklinde özellikler mevcut. Bu özellikleri aynen koruyan ancak 5.5 inçlik ekrana sahip Oppo R7 Plus modeli de bulunuyor. Her iki model de 20 Mayıs itibariyle resmiyet kazanacak.

http://www.androidheadlines.com/2015/05/official-oppo-r7-feature-13mp-isocell-camera.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter