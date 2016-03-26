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Oppo R9 ve R9 Plus ilk günde 180 binden fazla sattı

Çinli üretici Oppo iki yeni akıllı telefonu R9 ve R9 Plus'ı satışa sundu. Akıllı telefonlar ilk gününde büyük ilgiyle karşılaşarak toplamda 180 binden fazla sattı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Çin'in önemli akıllı telefon üreticilerinden Oppo geçtiğimiz hafta R9 ve R9 Plus modellerini resmiyete kavuşturmuştu. Kısa bir süre önce satışa sunulan modellerde ilgi bekleneni aştı ve toplam satış rakamları 180 bin seviyesini geçti. Ucuz sayılamayacak akıllı telefonun sadece bir gün içerisinde ve tek bir pazarda (Çin) ulaştığı bu rakamlar oldukça dikkat çekici.
Satışların hem çevrim içi, hem de fiziksel mağazalarda yapılan toplam rakamı oluşturduğu belirtiliyor. Modellerin fiyatına baktığımızda da Çin gibi bir pazar için iddialı fiyatlardan satıldığını söyleyebiliriz. R9 modeli yaklaşık 430$ seviyesinde satılırken R9 Plus 510$ civarında kendine alıcı buluyor. 
Takip etmeyen kullanıcılar için kısaca hatırlatmak gerekirse Oppo R9 5.5 inç Full HD AMOLED ekran, Helio P10 çipset, 4 GB sistem belleği, 64 GB arttırılabilir hafıza, 16 MP arka ve 13 MP ön kamera gibi özelliklere sahip. R9 Plus modelinde ise ekran boyutu 6 inç seviyesine ilerliyor. Snapdragon 652 çipset dışında 4 GB sistem belleği ve 64 GB arttırılabilir hafızaya bakarsak modelin kardeşine oldukça benzediğini söyleyebiliriz.
R9 Plus modelinde de yine 16 MP arka kamera kullanılırken sensörde Sony'nin IMX298'unu görüyoruz. Yine donanım elverdiği için R9 Plus modeli 4K kayıt yeteneğine de sahip.  Bakalım üretici ilerleyen günlerde veya Çin dışarısında başarılı satış grafiğini devam ettirebilecek mi?

http://www.gsmarena.com/oppo_sells_more_than_180000_r9_and_r9_plus_units_during_the_first_day_of_availability-news-17447.php Yorum Yaz
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javaprof 3 yıl en beğenilen
sd 652 ve 510 dolar oha uçmuş bunlar.
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kadirirdem 3 yıl
Fiyatlar ucmus...
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TTK YGLort 3 yıl
O fiyat ne bilader
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Aferna* 3 yıl
OPPO telefon görmeyen, eline almayan boş muhabbet yapıyor burda.

Tamamen kendine özel bi arayüz ve aşırı derece de stabil. Belki de en stabil Android OPPO'da fakat kullanan olmadığı için bilmiyor kimse.

Bi Android'in ram kullanımı 970/1000MBde hiç mi kasmaz? ColorOS kasmıyor işte :)
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emre1393 3 yıl
Çakma iphonelar bile kendisiyle yarışıyor fiyat konusunda. Alan enayi olduktan sonra adamlar üretir tabi.
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ufuk172 3 yıl
Redmi note 2 kullaniyorum. Ilk 12saatte 800.000 satmisti. Fiyati da 130-150 dolardi.
Bu fiyatlar olmamis oppo.
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javaprof 3 yıl en beğenilen
sd 652 ve 510 dolar oha uçmuş bunlar.
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