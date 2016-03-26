Oppo R9 ve R9 Plus ilk günde 180 binden fazla sattı

Çin'in önemli akıllı telefon üreticilerinden Oppo geçtiğimiz hafta R9 ve R9 Plus modellerini resmiyete kavuşturmuştu. Kısa bir süre önce satışa sunulan modellerde ilgi bekleneni aştı ve toplam satış rakamları 180 bin seviyesini geçti. Ucuz sayılamayacak akıllı telefonun sadece bir gün içerisinde ve tek bir pazarda (Çin) ulaştığı bu rakamlar oldukça dikkat çekici.

Satışların hem çevrim içi, hem de fiziksel mağazalarda yapılan toplam rakamı oluşturduğu belirtiliyor. Modellerin fiyatına baktığımızda da Çin gibi bir pazar için iddialı fiyatlardan satıldığını söyleyebiliriz. R9 modeli yaklaşık 430$ seviyesinde satılırken R9 Plus 510$ civarında kendine alıcı buluyor.

Takip etmeyen kullanıcılar için kısaca hatırlatmak gerekirse Oppo R9 5.5 inç Full HD AMOLED ekran, Helio P10 çipset, 4 GB sistem belleği, 64 GB arttırılabilir hafıza, 16 MP arka ve 13 MP ön kamera gibi özelliklere sahip. R9 Plus modelinde ise ekran boyutu 6 inç seviyesine ilerliyor. Snapdragon 652 çipset dışında 4 GB sistem belleği ve 64 GB arttırılabilir hafızaya bakarsak modelin kardeşine oldukça benzediğini söyleyebiliriz.

R9 Plus modelinde de yine 16 MP arka kamera kullanılırken sensörde Sony'nin IMX298'unu görüyoruz. Yine donanım elverdiği için R9 Plus modeli 4K kayıt yeteneğine de sahip. Bakalım üretici ilerleyen günlerde veya Çin dışarısında başarılı satış grafiğini devam ettirebilecek mi?

http://www.gsmarena.com/oppo_sells_more_than_180000_r9_and_r9_plus_units_during_the_first_day_of_availability-news-17447.php