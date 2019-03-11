Oppo’nun yeni amiral gemisi Reno ismini alacak

Oppo’nun 10x optik yakınlaştırma yapacak yeni amiral gemisi ile ilgili ilk detaylar MWC 2019 fuarında verilmiş ancak sonrasında net bilgiler almak mümkün olmamıştı. Oppo Find serisi altına gireceği sanılan yeni amiral gemisi ayrı bir isimlendirmeye gidiyor.

Oppo Reno özellikleri ve fiyatı

Firmanın paylaştığı yeni bilgiler Oppo Reno adında yeni bir seriye başlanacağını gösteriyor. Oppo Reno yeni amiral gemisinin de adı olacak ancak zamanla bu seriye kamera teknolojilerine odaklanmış üst seviye telefonların da katılması bekleniyor.

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Oppo Reno amiral gemisi 10x optik yakınlaştırma teknolojisi ile dikkat çekiyor. Görsellerde de telefonun 3 kameralı kombinasyonu dikkat çekiyor. Kameranın bir tanesi 48MP çözünürlüğünde ve OIS destekli. Sensör Sony mi Samsung mu bilinmiyor.

İkinci sensör 12MP çözünürlüğünde ve 120 derece ultra geniş açı sunuyor. Kare şeklindeki kamera yuvası içerisinde ise biri dikey ve biri yatay konumlanmış iki sensör var. Bunlar periskop tarzında optik yakınlaştırma yapıyor. Böylece telefonda toplam 4 sensör var diyebiliriz. Periskop sensör de OIS ile destekleniyor.

Tam Boyutta Gör

Snapdragon 855 yonga seti ile güçlendirilen telefon 8GB RAM ve 256GB depolama kapasitesine sahip. Ekran 2280x1080 piksel çözünürlüğünde iken kutudan Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkıyor. Batarya ise 4065mAh kapasiteli. Telefon özellikle gençlere yönelik farklı renk seçenekleri olacağı da anlaşılıyor.

Oppo Reno modeli 10 Nisan itibariyle tanıtılacak. Önemli teknolojilere sahip olduğu için maliyetlerin oldukça yukarıda seyredeceği ifade ediliyor. Çin’de bile telefonun 600$ üzerinde bir başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor.