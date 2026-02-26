Oppo Find N6, 200MP Hasselblad kamera ile geliyor

Tam Boyutta Gör Oppo, yeni katlanabilir amiral gemisi Oppo Find N6 modeliyle ilgili resmi detayları Çin’deki lansman öncesinde paylaşmaya başladı. Şirket yöneticilerinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara göre Oppo Find N6, Hasselblad tarafından optimize edilmiş 200 megapiksel çözünürlüğünde dörtlü kamera sistemiyle gelecek.

Samsung Galaxy S26 Ultra tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 16 sa. önce eklendi

Oppo Find N6, kamera tarafında Hasselblad ve Danxia renk teknolojisi ile geliyor

Find serisi ürün yöneticisi Zhou Yibao’nun açıklamasına göre Oppo Find N6, katlanabilir telefon kategorisinde Hasselblad tarafından ayarlanmış tek 200 megapiksel ultra net dörtlü kamera sistemine sahip olacak. Arka kamera kurulumunda büyük sensörlü 200 megapiksel ana kameraya ise 50 megapiksel ultra geniş açılı lensin eşlik etmesi bekleniyor. Ayrıca optik zoom özellikli bir periskop telefoto kamera da sistemin parçası olabilir.

Sisteme entegre edileceği belirtilen özel Danxia renk modülü ise Oppo’nun renk üretim teknolojisini ilk kez katlanabilir bir modelde kullanacağı anlamına geliyor. Danxia renk üretim teknolojisi ise çevresel renk verilerini daha doğru yakalamak için tasarlanmış çok spektrumlu bir sensöre dayanmakta. Bu yapı, klasik RGB sensörlerin ötesine geçerek ışığın farklı dalga boylarını analiz edebiliyor ve böylece renk tutarlılığını artırmayı hedefliyor. Hasselblad iş birliği ise renk kalibrasyonu ve görüntü işleme tarafında yazılım optimizasyonlarını güçlendirerek sistemin bütüncül bir fotoğraf deneyimi sunmasını amaçlıyor.

Tam Boyutta Gör Donanım tarafında sızdırılan bilgilere göre Oppo Find N6, 8,12 inç büyüklüğünde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip katlanabilir bir iç ekranla gelebilir. Kapak ekranının ise 6,62 inç FHD+ çözünürlükte ve yine 120Hz tazeleme hızında olması bekleniyor. İşlemci tarafında cihazın 7 çekirdekli Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformundan güç alacağı iddia ediliyor. Bu yonga setiyle birlikte 16 GB’a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.1 depolama seçeneklerinin sunulabileceği belirtiliyor.

6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olması beklenen cihaz, yazılım tarafında Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca Plus Tuşu olarak adlandırılan ek bir fiziksel kontrol ve yana yerleştirilmiş parmak izi sensörü gibi detaylar da sızıntılar arasında. Bu özellikler ile birlikte 17 Mart’ta tanıtılması beklenen Oppo Find N6, özellikle 200MP Hasselblad kamera sistemi ve Danxia renk teknolojisiyle katlanabilir telefon pazarında rekabeti kamera odaklı bir eksene taşıyabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Oppo Find N6, 200MP Hasselblad kamera ile geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: