Oppo Find N6, 200MP Hasselblad kamera ile geliyor

Oppo Find N6, kamera tarafında Hasselblad ve Danxia renk teknolojisi ile geliyor
Find serisi ürün yöneticisi Zhou Yibao’nun açıklamasına göre Oppo Find N6, katlanabilir telefon kategorisinde Hasselblad tarafından ayarlanmış tek 200 megapiksel ultra net dörtlü kamera sistemine sahip olacak. Arka kamera kurulumunda büyük sensörlü 200 megapiksel ana kameraya ise 50 megapiksel ultra geniş açılı lensin eşlik etmesi bekleniyor. Ayrıca optik zoom özellikli bir periskop telefoto kamera da sistemin parçası olabilir.
Sisteme entegre edileceği belirtilen özel Danxia renk modülü ise Oppo’nun renk üretim teknolojisini ilk kez katlanabilir bir modelde kullanacağı anlamına geliyor. Danxia renk üretim teknolojisi ise çevresel renk verilerini daha doğru yakalamak için tasarlanmış çok spektrumlu bir sensöre dayanmakta. Bu yapı, klasik RGB sensörlerin ötesine geçerek ışığın farklı dalga boylarını analiz edebiliyor ve böylece renk tutarlılığını artırmayı hedefliyor. Hasselblad iş birliği ise renk kalibrasyonu ve görüntü işleme tarafında yazılım optimizasyonlarını güçlendirerek sistemin bütüncül bir fotoğraf deneyimi sunmasını amaçlıyor.
6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olması beklenen cihaz, yazılım tarafında Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca Plus Tuşu olarak adlandırılan ek bir fiziksel kontrol ve yana yerleştirilmiş parmak izi sensörü gibi detaylar da sızıntılar arasında. Bu özellikler ile birlikte 17 Mart'ta tanıtılması beklenen Oppo Find N6, özellikle 200MP Hasselblad kamera sistemi ve Danxia renk teknolojisiyle katlanabilir telefon pazarında rekabeti kamera odaklı bir eksene taşıyabilir.