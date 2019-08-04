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Oppo’nun yeni kızaklı telefonu böyle görünecek

Oppo’nun kızak mekanizmalı yeni bir telefon geliştirdiği biliniyordu. Bugün modele ait patent sayfasına, cihazın renkli görselleri eklendi. Teknik özellikleri ise hala belirsiz.
3 gün
4,8b
1
14
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Oppo’nun yeni kızaklı telefonu böyle görünecek
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Sürekli farklı tasarımlar deneyen Oppo, yeni bir kızaklı telefon hazırlığında olabilir. Geçtiğimiz aylarda patenti ortaya çıkan isimsiz cihaz bunu bizlere göstermişti. Bugün ise patent içerisine cihazın renkli görselleri eklendi. Böylece tasarımı her yanıyla ortaya çıkmış oldu.

Bu sefer arka kamera sürekli açık

Hatırlarsanız Oppo için kızaklı mekanizma yeni bir şey değil. Oppo Find X modeli de bu mekanizmaya sahipti. Kızağı açtığınızda hem arka kamera hem de ön kamera ortaya çıkıyordu. Kızak kapalıyken cihazın tüm kameraları işlevsizdi. Ancak tamamen çerçevesiz ekranıyla, çıktığı dönemde oldukça ses getirdi.

Oppo’nun yeni kızaklı telefonu böyle görünecek
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Patentte görülen yeni model, benzeri bir mekanizmaya sahip. Bu sefer kayan mekanizmanın üstüne yerleştirilen arka kamera sürekli açıkta. Böylece sadece ön kamerayı kullanmak için kızağı açmanız gerecek. Kızak açıldığında arka tarafta V harfine benzeyen bir açıklık oluşuyor. Geçtiğimiz haftalarda firmanın Oppo Find Y ismini tescillediğini görmüştük. Bu kızak açıklığı Y harfine de gönderme olabilir.

Ayrıca Bkz. "Huawei, P300, P400 ve P500 isimlerini tescilledi"

Cihazın teknik detayları şimdilik belirsiz. Sadece herhangi bir parmak izi sensörü görmediğimiz için ekran üzerinden parmak izi sensörü olacağından bahsedebiliriz. Hakkında daha fazla detay gelmeye başladığına göre yakında bazı donanım özellikleri ortaya çıkmaya başlayacaktır.



https://www.gsmarena.com/oppo_patent_application_slider_phone_color_renders-news-38494.php Yorum Yaz
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abdusauk 3 gün en beğenilen
bence güzel, tuğla gibi telefonlardan gına geldi. Eskiden bir sürü çeşit telefon vardı özlüyorum.
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Askaparta 18 sa.
Oppo bu işi biliyor, resmi servis ağı ve f/p ile daha iyi olacaktır.
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arekamint 1 gün
kızaklı tarz daha önce başka bir modelde denendi çok şık duruyor bencede
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çürükdiş 2 gün
Samsung a gösterin de feyz alsınlar😂
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DH Misafiri 2 gün
Bu firmalar ağzıyla kuş tutsalar bu ülkedeki samsung/apple tekelini kıramazlar. Marka takıntısı almış başını gidiyor, ithalatçılarımız da sağ olsun(!) durumu körüklüyor.
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TearsForFears 2 gün DH Misafiri
Yurtdışında bile olsam oppo almam. 800-900 euro oppoya verilir mi yahu
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my precious 2 gün
Yanlış düşünüyorsun iphone 2019 satış rkamlarına baksan
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my precious 2 gün
Bazı insanlar marka takıntısı var özellikle iphone kullanıcıları lakin iphone satış rakamları düşüşte samsung'ta ise sadece piyasayı canlandıran a serisi
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Ahmet DOĞAN 3 gün
İşte Buna İnovasyon Derler. Helal Olsun Yaratıcı Adamlar.
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Şeref60 3 gün
Adamlar yapıyor
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abdusauk 3 gün en beğenilen
bence güzel, tuğla gibi telefonlardan gına geldi. Eskiden bir sürü çeşit telefon vardı özlüyorum.
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HLLBN 3 gün
Şirokko gibi de ses çıkarsa tamamdır
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adler1 3 gün HLLBN
O detay olursa burda yok satar😁
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SEO-Uzmanı 3 gün
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Queen Hentai 3 gün
Rengi güzelmiş. (:
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