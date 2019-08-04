Oppo’nun yeni kızaklı telefonu böyle görünecek

Sürekli farklı tasarımlar deneyen Oppo, yeni bir kızaklı telefon hazırlığında olabilir. Geçtiğimiz aylarda patenti ortaya çıkan isimsiz cihaz bunu bizlere göstermişti. Bugün ise patent içerisine cihazın renkli görselleri eklendi. Böylece tasarımı her yanıyla ortaya çıkmış oldu.

Bu sefer arka kamera sürekli açık

Hatırlarsanız Oppo için kızaklı mekanizma yeni bir şey değil. Oppo Find X modeli de bu mekanizmaya sahipti. Kızağı açtığınızda hem arka kamera hem de ön kamera ortaya çıkıyordu. Kızak kapalıyken cihazın tüm kameraları işlevsizdi. Ancak tamamen çerçevesiz ekranıyla, çıktığı dönemde oldukça ses getirdi.

Patentte görülen yeni model, benzeri bir mekanizmaya sahip. Bu sefer kayan mekanizmanın üstüne yerleştirilen arka kamera sürekli açıkta. Böylece sadece ön kamerayı kullanmak için kızağı açmanız gerecek. Kızak açıldığında arka tarafta V harfine benzeyen bir açıklık oluşuyor. Geçtiğimiz haftalarda firmanın Oppo Find Y ismini tescillediğini görmüştük. Bu kızak açıklığı Y harfine de gönderme olabilir.

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Cihazın teknik detayları şimdilik belirsiz. Sadece herhangi bir parmak izi sensörü görmediğimiz için ekran üzerinden parmak izi sensörü olacağından bahsedebiliriz. Hakkında daha fazla detay gelmeye başladığına göre yakında bazı donanım özellikleri ortaya çıkmaya başlayacaktır.

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