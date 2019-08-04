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Huawei, P300, P400 ve P500 isimlerini tescilledi

Huawei’nin aldığı yeni isim tescilleri, popüler P serisinin üç basamaklı sayılarla devam edebileceğini ortaya çıkardı. P300, P400 ve P500 isimleri tescillendi bile.
3 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Huawei’nin popüler P serisi için yeni bir isimlendirme görebiliriz. Bugüne kadar P10, P20 ve P30 şeklinde isimlendirilen seri, yeni ortaya çıkan bir isim tesciline göre P400, P500 şeklinde devam edebilir. Firma, İngiltere’deki Fikri Mülkiyet Ofisi’ne yaptığı başvuruda yeni isimleri ortaya çıkardı.

Henüz netleşmedi

Bu tarz isim tescilleri sürekli gündeme geliyor. Ancak bu isimlere bakarak kesin bir şey söylemek mümkün değil. Firma, eski isimlendirme tarzını kullanmaya devam edebilir. Haberimize konu olan başvuruda P300 isminin de tescillediğini düşündüğümüzde bu ihtimal iyice artıyor. Halihazırda P30 satışta olduğu için P300’ü tescillemek pek mantıklı gözükmüyor.

Hatırlarsanız P serisinin isimlendirmesinde daha öncesinde değişiklik olmuştu. P9 ve P10’dan sonra herkes P11 modelini beklerken Huawei’nin P20 ve P30 şeklinde isimlendirme tercih ettiğini gördük.

Ayrıca Bkz. "Tesla, Model S ve Model X için yeniden ücretsiz şarj imkanı sunuyor"

Şimdilik Huawei tarafında Mate 30 modeli için hazırlık yapıldığından dolayı, yeni isimlendirme için uzun süre beklememiz gerecek. Firma P40 veya P400 yerine bambaşka bir isimlendirmeyi de tercih edebilir.



https://www.gsmarena.com/huawei_files_for_p300_p400_and_p500_trademarks_in_the_uk-news-38493.php Yorum Yaz
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zero fear 3 gün
S400 yapın olsun bitsin
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smart1978 3 gün
Samsung taklidi :) Samsung tek SIFIR koymaya basladi A serisinde Huawei de iki SIFIR li baslamis :)
Huawei taklitcilik ruhundan araklama daha tasarim safhasindaki rakiplerin ticari sirlarina erismis kullanmis ve yakalanmisligi da medyada da kanitlariyla ortada iken bu sekilde 00 li isimleri de tescillemesine hic sasirmadigim bir basitliktir derim ...
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edirneli86 3 gün smart1978
Boş yapma Amerika yıllardır çalıyor. Microsoft Apple sütten çıkma ak kaşık dimi.
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