Huawei, P300, P400 ve P500 isimlerini tescilledi

Huawei’nin popüler P serisi için yeni bir isimlendirme görebiliriz. Bugüne kadar P10, P20 ve P30 şeklinde isimlendirilen seri, yeni ortaya çıkan bir isim tesciline göre P400, P500 şeklinde devam edebilir. Firma, İngiltere’deki Fikri Mülkiyet Ofisi’ne yaptığı başvuruda yeni isimleri ortaya çıkardı.

Henüz netleşmedi

Bu tarz isim tescilleri sürekli gündeme geliyor. Ancak bu isimlere bakarak kesin bir şey söylemek mümkün değil. Firma, eski isimlendirme tarzını kullanmaya devam edebilir. Haberimize konu olan başvuruda P300 isminin de tescillediğini düşündüğümüzde bu ihtimal iyice artıyor. Halihazırda P30 satışta olduğu için P300’ü tescillemek pek mantıklı gözükmüyor.

Hatırlarsanız P serisinin isimlendirmesinde daha öncesinde değişiklik olmuştu. P9 ve P10’dan sonra herkes P11 modelini beklerken Huawei’nin P20 ve P30 şeklinde isimlendirme tercih ettiğini gördük.

Ayrıca Bkz.

"Tesla, Model S ve Model X için yeniden ücretsiz şarj imkanı sunuyor"

Şimdilik Huawei tarafında Mate 30 modeli için hazırlık yapıldığından dolayı, yeni isimlendirme için uzun süre beklememiz gerecek. Firma P40 veya P400 yerine bambaşka bir isimlendirmeyi de tercih edebilir.

https://www.gsmarena.com/huawei_files_for_p300_p400_and_p500_trademarks_in_the_uk-news-38493.php