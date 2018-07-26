Oppo ve OnePlus'ın Türkiye planları

Xiaomi'nin ülkemize yönelik macerası hakkında uzunca bir süredir paylaşımlar yapıyorum. Süreç içerisinde şirketin kurucusu ve tepe yöneticisi Lei Jun ile sohbetten tutun da bugün artık Xiaomi için çalışmayan Hugo Barra'ya kadar pek çok üst yönetici ile ülkemizin durumunu konuşmak ve onların bakış açısını anlamak üzerine bir araya geldim, deneyimlerimi sizlerle paylaştım. Gerek Mobilite programımızda gerekse de Twitter hesabımda sıcağı sıcağına aktarmaya çalıştım.

Xiaomi'nin kurucusu ve tepe yöneticisi Lei Jun ile.

Tahmin edeceğiniz üzere ülkemiz pazarı, Çinli üreticilerin ilgi odağında. Türkiye'de dövizdeki hareket, vergi yükü, gümrük mevzuatı ve BTK'nın uzun test süreci korkutucu görünse de, bu firmaların ülkemize niyetlenmesinde elbette bazı nedenler var. Bunlar arasında nüfusun yarısının 31 yaş altı olması, akıllı telefonlara olan ilgi ve buna istinaden değiştirme sıklığının kısa olmasını gösterebilirim. Ayrıca Türkiye'nin konumu gereği, Avrupa'ya açılma stratejisinin bir parçası olarak gören üreticiler de yok değil. Örneğin Oppo'nun Hindistan ve bazı büyük Asya ülkelerinde Xiaomi'nin gerisinde kalmasıyla Avrupa'ya yoğunlaşmak istediğini sık sık duyuyorum.

Oppo'ya dönelim isterseniz. Meizu, Honor ve Xiaomi sonrasında bu sene ülkemizde göreceğimiz bir diğer Çinli üretici olacak. Bilmeyenler olabilir, Oppo'nun bağlı olduğu BBK Grubu aynı zamanda Vivo ve OnePlus gibi telefon markalarının da sahibi. Yani son dönemin en çok konuşulan telefonlarının önemli bir bölümü, aynı holdingin çatısı altından çıkıyor. Ülkemize dönecek olursam, Oppo'nun organizasyon çalışmaları epeydir devam ediyor. İşin başında, Lenovo Türkiye'nin eski genel müdürü Weijihan Zhou var. Aynı zamanda duyumlarıma göre eski bir Genpa çalışanı da şirkete genel müdür yardımcısı olarak alınmış durumda. Ürün müdürü, satış müdürü ve kurumun ihtiyaç duyduğu diğer birimler içinse arayışlar sürüyor.

Oppo'nun Türkiye operasyonunu Weijihan Zhou yönetiyor.

Bir başka duyumuma göre Oppo'nun ülkemizdeki telefon satışı için anlaşmaya vardığı kanallardan biri de Vatan Bilgisayar. Henüz resmi olarak açıklanmadı ama sektörde konuşuluyor. Bu önemli çünkü Türkiye telefon pazarında satışlar %50-55 civarında operatör üzerinde geriye kalanıysa ağırlıklı olarak zincir mağazalar ve bölgesel bayiler üzerinden gerçekleşiyor. Net bir tarih telaffuz edilmese de muhtemelen son çeyrekte yani Ekim-Kasım-Aralık döneminde Oppo'nun ülkemizdeki macerası etkin ve yaygın olarak başlar diye tahmin ediyorum, tabi ki firma haber vermeksizin planlarını değiştirebilir.

Oppo Find X

OnePlus'a gelecek olursam, onların da Türkiye niyeti mevcut. Ancak Oppo seviyesinde somut bir plan henüz yok. Şirketin eş kurucusu Carl Pei'nin ülkemizden bir üst düzey yönetici ile iletişim halinde olduğunu duydum. Kesin olan şu ki, grubun diğer şirketi olan Oppo'dan farklı bir ekip ve strateji ile ükemize gelecekler, aynı Huawei-Honor modelinde olduğu gibi. Hatta şirketin bize doğrudan test cihazı sağlaması da, aslında ülkeye olan bakış açısını gösterir nitelikte bir durum. Ancak bu taraftaki bilgiler, Oppo ile kıyaslandığında daha az fakat merak etmeyin peşindeyim.

Gelişmeler oldukça, özel bilgilere ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.