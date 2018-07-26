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Oppo ve OnePlus'ın Türkiye planları

Çinli akıllı telefon üreticilerinin yeni ilgi odağı Türkiye pazarı. Xiaomi ile ilgili pek çok şeyi daha önce sizlerle paylaştım, şimdiyse diğer devler olan Oppo ve OnePlus'ı takipteyim.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
18,5b
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18
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xiaomi'nin ülkemize yönelik macerası hakkında uzunca bir süredir paylaşımlar yapıyorum. Süreç içerisinde şirketin kurucusu ve tepe yöneticisi Lei Jun ile sohbetten tutun da bugün artık Xiaomi için çalışmayan Hugo Barra'ya kadar pek çok üst yönetici ile ülkemizin durumunu konuşmak ve onların bakış açısını anlamak üzerine bir araya geldim, deneyimlerimi sizlerle paylaştım. Gerek Mobilite programımızda gerekse de Twitter hesabımda sıcağı sıcağına aktarmaya çalıştım. 
Xiaomi'nin kurucusu ve tepe yöneticisi Lei Jun ile. 
Tahmin edeceğiniz üzere ülkemiz pazarı, Çinli üreticilerin ilgi odağında. Türkiye'de dövizdeki hareket, vergi yükü, gümrük mevzuatı ve BTK'nın uzun test süreci korkutucu görünse de, bu firmaların ülkemize niyetlenmesinde elbette bazı nedenler var. Bunlar arasında nüfusun yarısının 31 yaş altı olması, akıllı telefonlara olan ilgi ve buna istinaden değiştirme sıklığının kısa olmasını gösterebilirim. Ayrıca Türkiye'nin konumu gereği, Avrupa'ya açılma stratejisinin bir parçası olarak gören üreticiler de yok değil. Örneğin Oppo'nun Hindistan ve bazı büyük Asya ülkelerinde Xiaomi'nin gerisinde kalmasıyla Avrupa'ya yoğunlaşmak istediğini sık sık duyuyorum.
Oppo'ya dönelim isterseniz. Meizu, Honor ve Xiaomi sonrasında bu sene ülkemizde göreceğimiz bir diğer Çinli üretici olacak. Bilmeyenler olabilir, Oppo'nun bağlı olduğu BBK Grubu aynı zamanda Vivo ve OnePlus gibi telefon markalarının da sahibi. Yani son dönemin en çok konuşulan telefonlarının önemli bir bölümü, aynı holdingin çatısı altından çıkıyor. Ülkemize dönecek olursam, Oppo'nun organizasyon çalışmaları epeydir devam ediyor. İşin başında, Lenovo Türkiye'nin eski genel müdürü Weijihan Zhou var. Aynı zamanda duyumlarıma göre eski bir Genpa çalışanı da şirkete genel müdür yardımcısı olarak alınmış durumda. Ürün müdürü, satış müdürü ve kurumun ihtiyaç duyduğu diğer birimler içinse arayışlar sürüyor.
Oppo'nun Türkiye operasyonunu Weijihan Zhou yönetiyor.  
Bir başka duyumuma göre Oppo'nun ülkemizdeki telefon satışı için anlaşmaya vardığı kanallardan biri de Vatan Bilgisayar. Henüz resmi olarak açıklanmadı ama sektörde konuşuluyor. Bu önemli çünkü Türkiye telefon pazarında satışlar %50-55 civarında operatör üzerinde geriye kalanıysa ağırlıklı olarak zincir mağazalar ve bölgesel bayiler üzerinden gerçekleşiyor. Net bir tarih telaffuz edilmese de muhtemelen son çeyrekte yani Ekim-Kasım-Aralık döneminde Oppo'nun ülkemizdeki macerası etkin ve yaygın olarak başlar diye tahmin ediyorum, tabi ki firma haber vermeksizin planlarını değiştirebilir.
Oppo Find X 
OnePlus'a gelecek olursam, onların da Türkiye niyeti mevcut. Ancak Oppo seviyesinde somut bir plan henüz yok. Şirketin eş kurucusu Carl Pei'nin ülkemizden bir üst düzey yönetici ile iletişim halinde olduğunu duydum. Kesin olan şu ki, grubun diğer şirketi olan Oppo'dan farklı bir ekip ve strateji ile ükemize gelecekler, aynı Huawei-Honor modelinde olduğu gibi. Hatta şirketin bize doğrudan test cihazı sağlaması da, aslında ülkeye olan bakış açısını gösterir nitelikte bir durum. Ancak bu taraftaki bilgiler, Oppo ile kıyaslandığında daha az fakat merak etmeyin peşindeyim.
Gelişmeler oldukça, özel bilgilere ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.  

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SudaEriyenAspirin 10 ay en beğenilen
"çin malı telefon sar değeri rörörörörö"cüler gelmeden evvel bu mesajı artılayın.
devlerin ayak sesleri duyuluyor.
Yanıtla +53
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dr20mouse 10 ay
Gelsinler eskisi gibi dandik cihazlar üretmiyorlar artık. En azından ülkeden daha az dolar çıkar. Gidip Apple'a Samsung'a 1000 dolar bayılmaya gerek yok.
Yanıtla +28
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brshr 10 ay
Tabi buradaki fiyat ve garanti politikaları ne olacak esas önemli konu bu. Piyasayı kırabileceklerini zannetmiyorum. Çin'de ve diğer Asya ülkelerinde piyasa esnek olabilir ancak burada kolay hareket edemezler.
Tabi buradaki fiyat ve garanti politikaları ne olacak esas önemli konu bu. Piyasayı kırabileceklerini zannetmiyorum. Çin'de ve diğer Asya ülkelerinde piyasa esn...
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agent1453 10 ay
Çinliler: Siz kalitesiz mal üretmemizi istiyorsunuz,umarım tüm çin markaları gelir,yüksek fiyatlı telefon almaktan kurtulunur.
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gurkanse 10 ay
adamlarda görüyor bizim için samsung apple gibi cihazlar artık hayalden başka bişey değil.yakında 10.000tl leri göreceğiz cihaz fiyatlarında.bu yüzden pazar onlara yarayacak.uyumaya devam makarna beyinliler
1 Yanıt Yanıtla +2
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take a minute 9 ay gurkanse
Bu arada oppo find x 1000 euro falan zaten. siz çinlilerin ucuz oldugunu nerden çıkardınız ?
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wustti 10 ay
8 aydır filan oppo f1s kullanıyorum. fiyatına göre harika gerçekten. yurtdışından o zaman 800tl karşılığına denk gelen paraya almıştım.
kamerası gece çekimi bu fiyataki telefon için harika.
4gb ram 64gb rom var
ekran 720p olduğu için 3075mah pil yetiyor.
müzik kalitesi de iyi sırıtmıyor.
çift sim destekli biri 4g biri 3g destekliyor.
kameraları günü kurtarıyor.
imei numarasını içindeki gizli menüden kafanıza göre değiştirebiliyorsunuz pasaport kaydı istemiyor.
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cabriyo 10 ay
abd out - ç(in)
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DH Misafiri 10 ay
Oneplus'ı bilgi sızdırdığı için bir arkadaş almayacağını söylemiş. Şimdi arkadaşlar oturup gerçekler çerçevesinde düşünelim. Hangi telefonlar bilgi sızdırılmasını yapmıyor ? En basitinden google playdan indirdiğin progrmalarda bile albümünden tut rehberine kadar izin istiyor uygulamayı çalıştırabilmek için.
2. olarak dünyanın en büyük markası iphone'ye bakalım. Fappening skandalında ünlülülerin resmi icloud vasıtasıyla bütün dünyaya yayıldı. Hadi dersinki şifresini kırmış ünlülünün hesabının hackledi ve açığa çıktı dersin. Ama öyle bir şey yok. Fotoğrafı icloud'a yüklüyorsun , daha sonra siliyorsun ve sen silindiğini zannediyorsun. Ama meğersem icloud bunları kendi data arşivinde tutuyormuş. Ünlüler dava açtı ben bu fotoğrafı 3 yıl önce icloud hesabımdan sildim nasıl oluyor da veri tabanınızda tuttunuz ve sizin yüzünüzden fotoğraflarım basına yayıldı diye.
O yüzden her yerde izleniyoruz , takip ediliyoruz. Ha bunların hiçbirini istemiyorsan windowsundan tut googlesine kadar hiçbir tanesini kullanmayacaksın.
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Guest-FAA9DFD80 10 ay
Oppo da geliyor tamamdır. Sırayla diğer Çinli firmalarda gelecek sanırım.
Piyasa gittikçe kızışacak rekabet artacak.
Huawei Xiaomi Oppo bakalım ne işler yapacak ?


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Ohol Oula 10 ay
İşletme mezunu, iyi derecede Farsça bilen bir arkadaşımı Lei Jun ile tanıştırmanız mümkün mü?
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bytradm 10 ay
donanımda treni kaçıran bi ülke old.
çinli esaslı bi firma huawei&xiaomi&oppo burda montaj
fabrikası kursa büyük akıllılık eder .
bizde biraz akıl varsa yazılımda yürürüz pardus gibi yarı yoldada
bırakmamalıyız. hani akıl hani vizyon varsa yoksa koltuk.
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StarSOzi 10 ay
Xiaomi şu telefona kesintisiz 5,6 yıl miui rom yayınlasın kesinlikle alırım geldiğinde. miui rom yoksa color os a güvenipte alınmaz bu telefon.
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TheSanta 10 ay
Sar değerinin yüksek olduğu gerçeğini değiştirmez.
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