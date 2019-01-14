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Oppo yeni markasını duyurdu: Zhimei

Dünyadaki ilk beş akıllı telefon üreticisinden biri olan Oppo, yeni bir marka duyurusu yaptı. Peki Çinli şirket 'Zhimei' adını verdiği yeni markası altında ne tür ürünler çıkaracak?
4 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Asya pazarındaki lider akıllı telefon markalarının arasında yer alan Oppo aynı zamanda dünyanın ilk beş akıllı telefon üreticisinden biri haline gelmiş durumda. Şirket şimdi de yeni ve gelişmekte olan teknolojilerle ilgili ürünler geliştirmeye odaklanacak 'Zhimei' adlı yeni bir marka duyurusu yaptı. Bu da Oppo'nun işleri büyütmeyi ve muhtemelen yeni pazarlara girmeyi planladığını ortaya koyuyor.
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Çinli akıllı telefon üreticisi yeni gelişen mobil teknolojiler konusunda faaliyet gösterecek bir bölüm kurduğunu açıkladı. Birimin başına ise şirketin eski CPO'su Liu Bo'yu Oppo Başkan Yardımcısı ve bölüm başkanı olarak atadı. Kendisi bu yeni markadaki her şeyle bizzat ilgilenecek ve doğrudan Oppo CEO'su Chen Mingyong’a rapor verecek.

Oppo'nun gelecek planlarına yön verecek

Yeni markanın duyurusunu yapan şirket CEO'su Chen Mengyong, gelişmekte olan mobil teknolojilere yönelik olacağını ve 5G çağında Oppo'nun gelecek planlarını belirleyeceğini söyledi. Zhimei markası ayrıca yapay zeka tabanlı ürünler ve IoT (nesnelerin interneti) ürünleri geliştirmeyi planlıyor.
Bununla birlikte, akıllı kulaklıklar gibi akıllı mobil aksesuarlar ve akıllı saatler gibi akıllı yaşam tarzı ürünleri de çıkararak portföyünü genişletecek. Yeni marka altında ayrıca spor ve sağlık pazarına yönelik ürünler de sunulabilir.

https://www.gizmochina.com/2019/01/14/oppo-establishes-new-brand-zhimei/ Yorum Yaz
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interwap 4 ay en beğenilen
Redmi
Realmi
Rezzmi
Rezzmi koysaydın Oppo kardeş. Alt marka moda oldu. Alt markaların alt markaları çıkacak neredeyse.
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joshbarnes 4 ay

Şirket resmi olarak bir Yükselen Mobil Terminal Bölümü kurduğunu ve eski OPPO İhale Başkanı olan Liu Bo'yu OPPO Başkan Yardımcısı ve Gelişen Mobil Terminal Bölümü Başkanı olarak atadığını açıkladı. Bu yeni markadaki her şeye göz kulak olacak ve doğrudan Oppo CEO'su Chen Mingyong'a rapor verecek.
Bu yeni markanın duyurusunu yapan Oppo CEO'su Chen Mengyong, yeni markanın yeni gelişen mobil teknolojiler için olduğunu ve 5G döneminde Oppo'nun gelecek planlarını belirleyeceğini söyledi. Ayrıca, bu marka ile Oppo'nun, akıllı fütüristik teknolojilerle giriş seviyesindeki ürünleri tanıtmayı planladığını söyledi.Rufus 123Movies GoMovies
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performans1 4 ay
Başka memleketlerde nasil telaffuz ederler bilmem amaa benim memleketimde birileri çıkar çokta Zhimei diyebilir ????
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İrfan43 4 ay
Oppo, Vivo, OnePlus, Realme, Zhimei bilmediğim başka Oppo markası var mı? :D
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fuckulteli 4 ay
Diğer diller için telaffuzu nasıldır bilemem ama bizim için telaffuz konusu çok sıkıntı.
Kendi telefonuma "şaomi" diyorum, telefonu satanlar "şayomi" dediler. Tek marka 3-5 farklı şekilde telaffuz ediliyor.
Ne diyelim biz bu yeni markaya, nasıl telaffuz edelim?
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mhrUca 4 ay
Cinli marklaar yavas yavas bölünuyor
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interwap 4 ay en beğenilen
Redmi
Realmi
Rezzmi
Rezzmi koysaydın Oppo kardeş. Alt marka moda oldu. Alt markaların alt markaları çıkacak neredeyse.
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