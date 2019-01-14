Oppo yeni markasını duyurdu: Zhimei

Asya pazarındaki lider akıllı telefon markalarının arasında yer alan Oppo aynı zamanda dünyanın ilk beş akıllı telefon üreticisinden biri haline gelmiş durumda. Şirket şimdi de yeni ve gelişmekte olan teknolojilerle ilgili ürünler geliştirmeye odaklanacak 'Zhimei' adlı yeni bir marka duyurusu yaptı. Bu da Oppo'nun işleri büyütmeyi ve muhtemelen yeni pazarlara girmeyi planladığını ortaya koyuyor.

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Çinli akıllı telefon üreticisi yeni gelişen mobil teknolojiler konusunda faaliyet gösterecek bir bölüm kurduğunu açıkladı. Birimin başına ise şirketin eski CPO'su Liu Bo'yu Oppo Başkan Yardımcısı ve bölüm başkanı olarak atadı. Kendisi bu yeni markadaki her şeyle bizzat ilgilenecek ve doğrudan Oppo CEO'su Chen Mingyong’a rapor verecek.

Oppo'nun gelecek planlarına yön verecek

Yeni markanın duyurusunu yapan şirket CEO'su Chen Mengyong, gelişmekte olan mobil teknolojilere yönelik olacağını ve 5G çağında Oppo'nun gelecek planlarını belirleyeceğini söyledi. Zhimei markası ayrıca yapay zeka tabanlı ürünler ve IoT (nesnelerin interneti) ürünleri geliştirmeyi planlıyor.

Bununla birlikte, akıllı kulaklıklar gibi akıllı mobil aksesuarlar ve akıllı saatler gibi akıllı yaşam tarzı ürünleri de çıkararak portföyünü genişletecek. Yeni marka altında ayrıca spor ve sağlık pazarına yönelik ürünler de sunulabilir.

https://www.gizmochina.com/2019/01/14/oppo-establishes-new-brand-zhimei/