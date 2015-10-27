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Oppo'dan yeni giriş seviyesi modeli: Neo 7

Çinli elektronik üreticisi Oppo yeni giriş seviyesi akıllı telefonu Neo 7'yi duyurdu. Akıllı telefon mütevazi donanım özelliklerine rağmen şık tasarımı ile dikkat çekiyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Oppo'dan yeni giriş seviyesi modeli: Neo 7
 
Son zamanlarda "Süper orta sınıf" veya "Amiral gemisi" tabiriyle bir çok telefon tanıtılmasına alıştık. Oppo ise sektöre biraz daha farklı yaklaşarak giriş seviyesine takviye yapmayı uygun görmüş, ancak yeni modelin tasarımı giriş seviyesindeki bir çok modeli kıskandıracak nitelikte.

 
Oppo'dan yeni giriş seviyesi modeli: Neo 7
 
Oppo Neo 7; 5" qHD(540x960) çözünürlükte TFT LCD ekran, Snapdragon 410 çipset, 1 GB sistem belleği ve 16 GB depolama alanı gibi özelliklere sahip. Depolama alanını ise MicroSD kart desteği sayesinde arttırmak mümkün. Fiyatı düşük tutabilmek için donanımdan feragat edildiğini görebiliyoruz, benzer şekilde bir kesinti de görüntüleme kısmında karşımıza çıkıyor. Arka kısımda 8 MP çözünürlükte f/2.0 lense sahip bir kamera kullanılırken ön kısımda ise f/2.4 diyafram açıklığında 5MP'lik bir kamera tercih edilmiş.
Siyah ve beyaz renk seçenekleri ile satışa sunulacak akıllı telefon 142.7 x 71.7 x 7.6mm kasa boyutlarına ve 141 gram ağırlığına sahip. Bu kasanın içerisine ise 2,420mAh kapasiteli bir batarya eklenmiş. Oppo Neo 7 ilk olarak iki gün içerisinde Hindistan'da satışa çıkacak. Sonrasında ise Güney Doğu Asya, Güney Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde raflara eklenmesi bekleniyor. Akıllı telefonun fiyatı henüz açıklanmadı ancak 200 doların altında bir fiyatlandırma olacağı kesin gibi, hatta bazı kaynaklar fiyatı 150 dolar olarak belirtiyor.

http://www.gsmarena.com/oppo_neo_7_is_official_with_a_5inch_qhd_display_and_snapdragon_410-news-14673.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Redunay 4 yıl
Çinliler tasarımdan anlıyor
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trkarapanda123asd 4 yıl
Sony xperia neo 7
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Qonrul 4 yıl
Tasarım hoş ama 1 gb ram nedir
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Curb 4 yıl
Alınmaz.
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Patren 4 yıl
150 dolar çok olmuş tasarıma çok önem verip donanımı çok düşürmüşler
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Morphinz 4 yıl
150 dolara Xaomi note2 var, bunu alır 5'e böler, sonra mezara gömer. Kafayı yemişler
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tachyon 4 yıl
Bu donanımla ederi 50 ila 100 dolar. Çok daha yüksek donanımlı meizu'lar var bunun satıldığı fiyata.
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fuujitsu 4 yıl
O fiyata iş görmez. Millet zaten ucuz olduğu için genelde Çinli markalara yöneliyor. Yalnız o arkadaki çirkin oppo yazısı nedir ya bi kaldıramadılar şunu. O yazıya bakar bakmaz soğuyorum bu markanın telefonlarından.
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frt-_-ctn 4 yıl
150 dolar mı? C'mon :/
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