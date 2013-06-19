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Optimus G Pro, Güney Kore'de bir milyon satış barajını aştı

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Optimus G Pro, Güney Kore'de bir milyon satış barajını aştı

 LG'nin bu yıl için piyasaya sürdüğü amiral gemi modeli olan Optimus G Pro, global olarak hızlı bir dağıtım ağına sahip olamasa da, önemli satış başarıları elde ediyor.

Güney Kore'den gelen bilgilere göre, LG'nin memleketinde yaklaşık 4 ay önce piyasaya sürdüğü Optimus G Pro modeli hafta başı itibariyle 1 milyon satış rakamını geride bıraktı. Model ilk 40 günde de 500 bin satış rakamını geçmişti. LG ve Samsung gibi Asya kökenli firmalar için kendi evinde rekor kırmak büyük önem arz ediyor.

Toplam rakama göre LG, günde 8000 Optimus G Pro satışı gerçekleştirirken, tarihindeki en hızlı 1 milyonluk satışı da bu modelle yapmış oldu. Optimus LTE 7 ayda 1 milyon barajını geçebilmişti.

5.5 inçlik Full HD IPS+ ekran, Snapdragon 600 işlemci, hızlandırılmış Adreno 320 grafik birimi, 13MP çözünürlükte arka kamera,  2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 3140mAh batarya gibi özelliklerin bulunduğu Optimus G Pro modeli henüz ülkemizde satışta değil.


http://www.androidauthority.com/lg-optimus-g-pro-sales-1m-229924/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
samsung ace'yi s modelini güncellesin. samsung iyi diyenler önce bunların güncellemesi gelene kadar sussun. l5 giriş seviyesi bir telefon ve 4.1.2 güncellemesi geldi ilk telefonların çoğu 2.3 te kaldı bu tüm firmalar için geçerlidir.
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Carfreak 5 yıl
4 ayda anca 1 milyon satabilecek kadar marka imajlari var adamlar hala üst modelleri Avrupa'ya satmıyor, onu geçtim önceki cihaza güncelleme bile vermiyor
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Quad core 5 yıl Carfreak
Pachenkov
4 ayda anca 1 milyon satabilecek kadar marka imajlari var adamlar hala üst modelleri Avrupa'ya satmıyor, onu geçtim önceki cihaza güncelleme bile vermiyor


Ac bak istersen? L serisi ve 4x hd 4.1.2 yi aldi. Daha ne yapsin?
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esiretti 5 yıl
optimus g kullanıcısı olarak optimus g proyu sabırsızlıkla bekliyorum
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bulentcandan 5 yıl
LG önce, Optimus 3D MAX modelinin Android sürümünü güncellesin, sattığı ürünün arkasında dursun, destek versin...
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1OOOOOO 5 yıl bulentcandan
bulentcandan

LG önce, Optimus 3D MAX modelinin Android sürümünü güncellesin, sattığı ürünün arkasında dursun, destek versin...

Harbiden 3d max ve 3d cubeye ayıp oldu. normal 3d bile ics aldı iyi kötü ama max ve cube için hala ses yok. Aynısı bu haber için geçerli madem optimus g pro çıkacak niye kendi ülkende satıyorsunda avrupada g yi satıyorsun? bide g2 çıkacak şimdi.
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General. 5 yıl
Ülkemize seneye ancak gelir
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