Optimus G Pro, Güney Kore'de bir milyon satış barajını aştı





LG'nin bu yıl için piyasaya sürdüğü amiral gemi modeli olan Optimus G Pro, global olarak hızlı bir dağıtım ağına sahip olamasa da, önemli satış başarıları elde ediyor.





Güney Kore'den gelen bilgilere göre, LG'nin memleketinde yaklaşık 4 ay önce piyasaya sürdüğü Optimus G Pro modeli hafta başı itibariyle 1 milyon satış rakamını geride bıraktı. Model ilk 40 günde de 500 bin satış rakamını geçmişti. LG ve Samsung gibi Asya kökenli firmalar için kendi evinde rekor kırmak büyük önem arz ediyor.





Toplam rakama göre LG, günde 8000 Optimus G Pro satışı gerçekleştirirken, tarihindeki en hızlı 1 milyonluk satışı da bu modelle yapmış oldu. Optimus LTE 7 ayda 1 milyon barajını geçebilmişti.





5.5 inçlik Full HD IPS+ ekran, Snapdragon 600 işlemci, hızlandırılmış Adreno 320 grafik birimi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 3140mAh batarya gibi özelliklerin bulunduğu Optimus G Pro modeli henüz ülkemizde satışta değil.





http://www.androidauthority.com/lg-optimus-g-pro-sales-1m-229924/