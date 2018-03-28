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Oracle, Google'a açtığı 9 milyar dolarlık tazminat davasını kazandı

Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biri olan Oracle, Google'ın Android işletim sisteminde Java programlama dilini kullandığı gereçesi ile açtığı 9 milyar dolarlık tazminat davasını kazandı.
1 yıl
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İşletim Sistemleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Yüzbinlerce çalışana sahip, dünyanın ikinci büyük yazılım şirketi olan Oracle, uzun bir süredir Google ile mahkemelikti. Oracle, Google'ın Android işletim sistemini geliştirirken Java programlama arayüzlerini (API) kullarak şirketin telif haklarını ihlal ettiğini savunuyordu. Yıllardır süren davanın sonucunu Temyiz mahkemesi açıkladı.

Mahkeme Google'ı tazminat ödemeye mahkum etti

Oracle ve Google arasındaki 9 milyar dolarlık tazminat davaları 2010 yılından bu yana sürüyordu. Bugün gelen haberlere göre Temyiz mahkemesi Google'ın Android işletim sistemini geliştirirken, Oracle'a ait Java programlama API'lerini kullanarak telif haklarını ihlal ettiğine karar verdi ve Google'ın tazminat ödemesi kesinleşti. Buna göre dava tazminat miktarının belirlenmesi için federal mahkemeye geri gönderilecek.
İki dev şirket arasındaki yaklaşık 8 yıllık davanın artık sonuna gelindi. Mahkeme, Oracle'ın istediği 9 milyar dolarlık tazminatın ne kadarının ödenmesine karar verecek orası bilinmez fakat Google'ın bu duruma karşı bir hamle yapabileceği de gelen bilgiler arasında. Zira arama devi Google, Android işletim sisteminin geliştirilme aşamasında kullanılan Java programlama dilinin, herhangi bir telif ihlaline sebep vermeyecek ölçüde kullanıldığını savunuyor. Bakalım bu soğuk savaşta kazanan hangi taraf olacak, önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-27/oracle-wins-revival-of-billion-dollar-case-against-google Yorum Yaz
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Kurtuba 1 yıl en beğenilen
Google için büyük fırsat. Java’yı acilen terk etmeli ve Apple’ın Swift’i gibi kendi dilini geliştirmeli. Yoksa Oracle’a haraç ödemek zorunda kalacak. Böylece adam gibi akıcı bir mobil işletim sistemi daha ortaya çıkar.
Google için büyük fırsat. Java’yı acilen terk etmeli ve Apple’ın Swift’i gibi kendi dilini geliştirmeli. Yoksa Oracle’a haraç ödemek zorunda kalacak. Böylece a...
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eulogy 1 yıl vonderplanitz

Oracle ünvana konmuyor. Kendi parası, kendi emeği olan 8 milyar dolar ödeme ile Sun'ı satın alıyor.
Google Oracle'ın bir hakkını gasp ediyorsa (ki etmiş mahkeme oracle'ı haklı bulmuş) bundan daha haklı daha doğal bir şey olamaz.
Sanki Google, Android'den para kazanmıyor, hayrat niyetine geliştirmiş gibi konuşmuşsunuz.
Bir yorum ancak bu kadar yanlı olabilirdi.
Kanun belli, kural belli, adalet belli. Sanki oracle başkasının rızkını çalıyor :)
İnsanların veya şirketlerin malını, mülkünü ve kullanım hakkını savunması kadar doğal bir şey olamaz.
Oracle ünvanakonmuyor. Kendi parası, kendi emeği olan8 milyar dolarödeme ile Sun'ı satın alıyor.Google Oracle'ın bir hakkını gasp...
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gizanagi 1 yıl
Belki bundan sonra Fuschia'nın geliştirilmesini hızlandırır Google.
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gecem1903 1 yıl
9 milyar doların üstüne bile çıkabilir o tazminat, çok fazla altına ineceğini sanmam.
Ortada tüm android piyasayı ele almış bir sistem var. Tazminat sağlam olacaktır. Google zaten kaybedeceğini biliyordu, yıllardır uzatıp duruyordu sadece. O da gereken fonu ayırmak içindi. Büyük işletmeler genelde zamana oynar zaten hep.
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vonderplanitz 1 yıl gecem1903
Java'nın lisansı GPL'dir yani genel kamu lisansı ve o lisans gereği hiçbir sekilde hiçbir şey dayatılamaz velev ki hiçbir tazminat talep edilemez. Oracle kamu lisansını ayakları altında ezmeye calışarak rant çıkarmaya calışmaktadır. 9 Milyar dolar büyük para, onun birkaç on milyon dolarını bu davayı devam ettirecek kişilere vaadetmiştir. Amerika hukuk devleti ne de olsa :
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psikolojikSorunlu.insan 1 yıl
Ya ben Android icin java ogreniyorum simdi bunlar kalkmis javanin ipini cekmeye calisiyorlar cildircam umarim emeklerim bosa gitmez.
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vonderplanitz 1 yıl
Oracle'ın elinden gelse Java'nın GPL lisansını iptal edip her Java geliştiricisinden lisans ücreti ister.
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vonderplanitz 1 yıl psikolojikSorunlu.insan
Oracle'ın elinden gelse Java'nın GPL lisansını iptal edip her Java geliştiricisinden lisans ücreti ister.
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gizanagi 1 yıl KalemKolik
Tazminat hakkı kazanmış olması istediği tazminatı alacağı anlamına gelmiyor. 9 milyar alamayabilir.
Ve evet, bundan sonrası da var. Google'nin Kotlin hamlesi var, Fuchsia gerçeği var. Bu mahkemeler yıllardır sürüyor ve sonucun ne çıkacağı Google tarafından tahmin ediliyordur. Bu yüzden, bundan kurtulmak için uzun süre önce yeni sistem hazırlıkları başladı.
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kreat 1 yıl
Java zaten ücretsiz değil mi? Google nasıl ihlal ediyor? Apileri kullanmak için lisans bedeli mi varmış?
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vonderplanitz 1 yıl kreat
Java API'leri de 100% açık lisanslı, zaten tüm API'ler Internetten erişime download a açık. Fakat dava detaylarına bakınca Oracle diyor ki, onlar bireysel geliştiriciler, ufak firmalar kullansın diye açık, onları alıp bizim piyasamızı tehdit eden, bize rakip olan uygulamalar yapmak lisans şartlarına aykırı! Yani Oracle oturduğu yerde birşey yapmadan Google'a vurgun yapmaya calışıyor, açıkça.
Bu arada yukardaki arkadaş benim marka fanatikliği yaptığımı sanıyor. Google.com 'u arama motoru olarak dahi kullanmıyorum. Kendi arama endeksini tutan DuckDuckGo 'yu kullanıyorum. Android'i ise mecburen kullanıyorum ilerde hedefim PureOS (Linux) yüklü Librem 5 adlı cep telefonundan almak, yani Google'ın bırakın fanatikliğini yapmakGoogle'dan da uzak durmaya calışıyorum fakat bu davada haksız olan taraf belli.
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thanatos13 1 yıl
bu vasat java olayından çıkıp yeni akıcı sistemler bulunmalı artık, buda öncüsü olur bu işin umarım.
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esmerbuyucu 1 yıl
9 milyar az bile. Oracle Java'nın üstüne konmuşmuş bilmem ne, saçmalamayınız efenim. Ortada Google'dan başka haksız kazanç sağlayan bir firma yoktur. Sizin deyiminizle 2005 yılında Android'e 50 milyona üstüne konmuş eskaza bir yerlere gelmiş Google üstüne üstlük gidip telifsiz Java dillerini kullanmış, bak sennn. Böyle kan alırlar işte feleğini şaşırır.
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Kriger 1 yıl
Google Kotlin'i Oracle ile davalık olduktan sonra çıkardı zaten. 2017 yazında Android Studio'ya girdi tam olarak. Geliştirilirse kesinlikle Android için Javanın önüne geçeciğini düşünüyorum.Biraz kullandım gayet kolay,sade bir formatı var.
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Mr.Legend 1 yıl
Kotlin...
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Steve Dogs 1 yıl
Google zaten her duruma çoktan hazırlandı. Son Google I/O 2017'de Kotlin dilini java ile birlikte birincil dil olarak kabul ettiklerini açıkladı. Ekosistemi Kotlin'e taşıyorlar. Ayrıntılı bilgi için: theverge.com/...
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vonderplanitz 1 yıl
Dava sonlanmadı. 100% açık lisanslı bir platform olan Java'yı kullanarak dünyanın en popüler mobil OS'sini geliştiren Google'ın kazancından , mahkeme oyunları ile pay koparmak istiyorlar ki Oracle Java'yı geliştiren firma da değil, 2010'da Sun'ı $8 milyara satın alarak Java geliştiricisi unvanına konmuş bir firma ancak şu yaptığı hareketle o unvanı hak etmeyecek çapta olduğunu da dünyaya göstermiş oldu. Bu davada Google 9 milyar öderse kaybeden Google değil, Android gibi ücretsiz ve gelişmiş OS kullanan kullanıcılara yani biz olacağız.
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eulogy 1 yıl vonderplanitz

Oracle ünvana konmuyor. Kendi parası, kendi emeği olan 8 milyar dolar ödeme ile Sun'ı satın alıyor.
Google Oracle'ın bir hakkını gasp ediyorsa (ki etmiş mahkeme oracle'ı haklı bulmuş) bundan daha haklı daha doğal bir şey olamaz.
Sanki Google, Android'den para kazanmıyor, hayrat niyetine geliştirmiş gibi konuşmuşsunuz.
Bir yorum ancak bu kadar yanlı olabilirdi.
Kanun belli, kural belli, adalet belli. Sanki oracle başkasının rızkını çalıyor :)
İnsanların veya şirketlerin malını, mülkünü ve kullanım hakkını savunması kadar doğal bir şey olamaz.
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frostburn 1 yıl vonderplanitz
bu marka fanatikliği neden , mahkeme karar verdiyse demek ki google'ın bir suistimali mevcut.hukuk kaideleri belli.
google yüzlerce milyar dolar kazandı sadece android ekosisteminden.uzlaşma platformunda daha az bir rakama bağlanır bu iş, kullanıcıya neden yansısın ki orayı türkiye'mi sandınız , akaryakta zam yapar gibi google ürünlerine zam mı yapacak?
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