Oracle, Google'a açtığı 9 milyar dolarlık tazminat davasını kazandı

Yüzbinlerce çalışana sahip, dünyanın ikinci büyük yazılım şirketi olan Oracle, uzun bir süredir Google ile mahkemelikti. Oracle, Google'ın Android işletim sistemini geliştirirken Java programlama arayüzlerini (API) kullarak şirketin telif haklarını ihlal ettiğini savunuyordu. Yıllardır süren davanın sonucunu Temyiz mahkemesi açıkladı.

Mahkeme Google'ı tazminat ödemeye mahkum etti

Oracle ve Google arasındaki 9 milyar dolarlık tazminat davaları 2010 yılından bu yana sürüyordu. Bugün gelen haberlere göre Temyiz mahkemesi Google'ın Android işletim sistemini geliştirirken, Oracle'a ait Java programlama API'lerini kullanarak telif haklarını ihlal ettiğine karar verdi ve Google'ın tazminat ödemesi kesinleşti. Buna göre dava tazminat miktarının belirlenmesi için federal mahkemeye geri gönderilecek.

İki dev şirket arasındaki yaklaşık 8 yıllık davanın artık sonuna gelindi. Mahkeme, Oracle'ın istediği 9 milyar dolarlık tazminatın ne kadarının ödenmesine karar verecek orası bilinmez fakat Google'ın bu duruma karşı bir hamle yapabileceği de gelen bilgiler arasında. Zira arama devi Google, Android işletim sisteminin geliştirilme aşamasında kullanılan Java programlama dilinin, herhangi bir telif ihlaline sebep vermeyecek ölçüde kullanıldığını savunuyor. Bakalım bu soğuk savaşta kazanan hangi taraf olacak, önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-27/oracle-wins-revival-of-billion-dollar-case-against-google