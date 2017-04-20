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Oracle, reklam ölçümleme şirketi Moat’ı satın aldı

Oracle, 2010 senesinde kurulan reklam ölçümleme şirketi Moat’ı satın aldığını duyurdu. Bu hamleyle şirketin dijital reklamcılık sektöründeki etkisini artırması bekleniyor.
2 yıl
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1
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Emre Karakullukçu
Yazar
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Oracle, dijital reklamcılık sektöründe ilerlemesine yardımcı olması amacıyla Moat’ı satın aldı. 2010 senesinde kurulan ve yayımcılara, reklam verenlere reklam ölçümleme hizmeti sunan Moat, yaklaşık bir sene önce 50 milyon dolar gelir elde ettiğini duyurmuştu. Şirketin kısa süredeki yükselişi oldukça dikkat çekmişti.

Oracle, günden güne değer kazanan dijital reklamcılık sektöründe ilerleyebilmek adına bir süredir büyük çaba sarf ediyor. Şirket daha önceki dönemlerde aynı amaç doğrultusunda Vitrue ve BlueKai’ı da satın almıştı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Moat CEO’su Jonah Goodhart, Oracle Data Cloud’a dahil olacaklarını ancak yönetimde diğer şirketlerden bağımsız olacaklarını dile getirdi. Goodhart’ın söylediğine göre kendilerine sunulan teklifi kabul etmelerinin nedenlerinden birisi de Oracle’ın birçok şirketi tek çatı altında toplayan, yenilikçiliğe elverişli yapısı.

Maalesef ne Oracle, ne de Moat tarafından ödenen miktara ilişkin bilgi paylaşıldı.


https://techcrunch.com/2017/04/18/oracle-acquires-moat/ Yorum Yaz
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