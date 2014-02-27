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Orange, DailyMotion için Microsoft ile görüşüyor

5 yıl
1b
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12
Web Siteleri
Shady
Haber Editörü
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Orange, DailyMotion için Microsoft ile görüşüyor

Teknoloji dünyasının önemli servis sağlayıcılarından olan Orange, geçtiğimiz yıl Yahoo’ya satışı Fransa hükümeti tarafından durdurulan DailyMotion için şimdi de Microsoft’la görüşüyor.

Orange’ın icra kurulu başkanı Stephane Richard, Fransa’da yayın yapan BFM’e verdiği röportajda video paylaşım sitesi DailyMotion için Microsoft ile ortaklık için görüştüklerini açıkladı. Bu görüşmelerin satış anlamına gelmediğini ve Orange’ın DailyMotion’ın çoğunluk hissesine her zaman sahip olmayı sürdüreceğini söyleyen Richard, görüşmelerin sonunda Microsoft ile anlaşmaya varacaklarının anlamına gelmediğini dile getirdi.

Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olmasına rağmen küresel ölçekte teknoloji dünyasında büyümeyi başaran çok fazla start-up firması bulunmayan Fransa, geçtiğimiz yıl DailyMotion’ın Yahoo’ya satılmasını durdurmuştu. Orange, yaşanan bu süreçten sonra DailyMotion’ın büyütmek için iş ortağı arayışına girmiş ve ABD’li büyük bir şirket ile ortaklık konusunda görüşmeler yaptıklarını açıklamıştı.


http://www.wsj.com.tr/article/SB10001424052702304610404579404774052408080.html Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 5 yıl
youtube kadar pratik kullanımı yok ve serverleri geç yanıt veriyor !
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Konungariket Sverige 5 yıl
ben fransanın satışa karşı çıkmasına ayar oldum arakdaş mal benim ürün benim kime satcağımı onlara mı sorcam
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bu saatten sonra youtubye alternatif bile olamazlar
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olağan_şüpheli 5 yıl
wp8 deki azimlerini gördükçe pekde birsey beklememek lazım.çok geç kalındı bu işe girişmek için hem.yined para bol denesinler.biz wp8 kullanıcıları oyun bekleyelim.
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haqy 5 yıl
Yeni kanal arayüzü fena değil. Timeline gibi yapmışlar.
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Xabir 5 yıl
Youtube tahtından inmez diye düşünüyorum ama bakalım. Hayırlısı.
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MURATSPLAT 5 yıl
"Teknoloji dünyasının önemli servis sağlayıcılarından olan Orange, geçtiğimiz yıl Yahoo’ya satışa Fransa hükümeti tarafından durdurulan DailyMotion için şimdi de Microsoft’la görüşüyor."
Bu cümlede ciddi anlatım bozuklukları var. Doğrucu davut değilim ama ciddi anlamda yayıncılık yapma iddiası olan bir siteye yakışmıyor.
Kısa cümleler kullanmak, okuyan için büyük kolaylıktır. Yazan için ise benzer hataların yapılmasına manî olur.
1 Yanıt Yanıtla +1
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clopin 5 yıl MURATSPLAT
MURATSPLAT
"Teknoloji dünyasının önemli servis sağlayıcılarından olan Orange, geçtiğimiz yıl Yahoo’ya satışa Fransa hükümeti tarafından durdurulan DailyMotion için şimdi de Microsoft’la görüşüyor."
Bu cümlede ciddi anlatım bozuklukları var. Doğrucu davut değilim ama ciddi anlamda yayıncılık yapma iddiası olan bir siteye yakışmıyor.
Kısa cümleler kullanmak, okuyan için büyük kolaylıktır. Yazan için ise benzer hataların yapılmasına manî olur.

Özetmi gececekti neyse onu yazmış işte
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TaLeBee 5 yıl
Nokia bile tahtını kaybettiyse youtube neden kaybetmesin
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keskin53 5 yıl
google youtube microsoft DailyMotion guzel savas olurdu
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pixelliumdh90 5 yıl
Youtube varken işleri zor ama microsoft biraz ellerse biraz daha imkan sunarsa youtubeye piyasada az da olsa tehtit gözükebilir
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