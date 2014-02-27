Orange, DailyMotion için Microsoft ile görüşüyor

Teknoloji dünyasının önemli servis sağlayıcılarından olan Orange, geçtiğimiz yıl Yahoo’ya satışı Fransa hükümeti tarafından durdurulan DailyMotion için şimdi de Microsoft’la görüşüyor.

Orange’ın icra kurulu başkanı Stephane Richard, Fransa’da yayın yapan BFM’e verdiği röportajda video paylaşım sitesi DailyMotion için Microsoft ile ortaklık için görüştüklerini açıkladı. Bu görüşmelerin satış anlamına gelmediğini ve Orange’ın DailyMotion’ın çoğunluk hissesine her zaman sahip olmayı sürdüreceğini söyleyen Richard, görüşmelerin sonunda Microsoft ile anlaşmaya varacaklarının anlamına gelmediğini dile getirdi.

Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olmasına rağmen küresel ölçekte teknoloji dünyasında büyümeyi başaran çok fazla start-up firması bulunmayan Fransa, geçtiğimiz yıl DailyMotion’ın Yahoo’ya satılmasını durdurmuştu. Orange, yaşanan bu süreçten sonra DailyMotion’ın büyütmek için iş ortağı arayışına girmiş ve ABD’li büyük bir şirket ile ortaklık konusunda görüşmeler yaptıklarını açıklamıştı.

http://www.wsj.com.tr/article/SB10001424052702304610404579404774052408080.html