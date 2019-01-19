Orijinal Mattel Uno mobil oyunu indirmeye sunuldu

Mattel’in kült oyunlarından birisi olan Uno uzun süredir üçüncü taraf alternatifleri ile mobil mağazalarda yer almaktaydı. Mattel nihayet NetEase ile iş birliği yaparak orijinal oyunu mobil dünyaya getirdi.

Uno Mobile neler sunuyor?

Uno oyunu bilindiği üzere renk ve sayı uyumu üzerinden ilerleyen popüler bir kart oyunu. Sonrasında Facebook Instant Games üzerinden sunulmuş ve 45 milyon oyuncuya ulaşmıştı. Bu popülarite Mattel’i mobil dünyaya yönlendirdi.

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İnternet bağlantısı gerektiren oyunda dünyanın farklı bölgelerinden oyuncularla kozlarınızı paylaşıyorsunuz. Tek olduğunuz gibi 2v2 grup mücadelesine de katılabiliyorsunuz. Günlük görevlerin olduğu oyunda belirli zamanlarda tema etkinlikleri de yapılıyor.

Dikkat ve zamanlama gerektiren oyun kart versiyonu gibi eğlenceli saatler vadediyor. Uzun zamandır oynuyorsanız mobil versiyonda da başarılı olacaksınız. Yabancı olanlar için ise bir eğitim seansı da yapılıyor.