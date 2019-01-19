Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Orijinal Mattel Uno mobil oyunu indirmeye sunuldu

Uno oyununu seviyorsanız artık orijinal halini mobil dünyada bulabilirsiniz. Mattle ve NetEase ilk orijinal Uno mobil oyununu uygulama mağazalarında görücüye çıkardı.
4 ay
3,8b
1
3
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mattel’in kült oyunlarından birisi olan Uno uzun süredir üçüncü taraf alternatifleri ile mobil mağazalarda yer almaktaydı. Mattel nihayet NetEase ile iş birliği yaparak orijinal oyunu mobil dünyaya getirdi.

Uno Mobile neler sunuyor?

Uno oyunu bilindiği üzere renk ve sayı uyumu üzerinden ilerleyen popüler bir kart oyunu. Sonrasında Facebook Instant Games üzerinden sunulmuş ve 45 milyon oyuncuya ulaşmıştı. Bu popülarite Mattel’i mobil dünyaya yönlendirdi.

Ayrıca Bkz. "John Wick 3 filminden aksiyon dolu müthiş fragman"

İnternet bağlantısı gerektiren oyunda dünyanın farklı bölgelerinden oyuncularla kozlarınızı paylaşıyorsunuz. Tek olduğunuz gibi 2v2 grup mücadelesine de katılabiliyorsunuz. Günlük görevlerin olduğu oyunda belirli zamanlarda tema etkinlikleri de yapılıyor.

Dikkat ve zamanlama gerektiren oyun kart versiyonu gibi eğlenceli saatler vadediyor. Uzun zamandır oynuyorsanız mobil versiyonda da başarılı olacaksınız. Yabancı olanlar için ise bir eğitim seansı da yapılıyor.

Uno Mobile: Google Play II App Store

 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yorumculuklar 4 ay
Arayüzü kötü, saçma bir 3d efekti yapmışlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 4 ay
Türkçe dil desteği bile yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rachsuchtig 4 ay
Zamanında Gameloft iyi sömürdü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Exynos 9820'li Galaxy S10 Geekbench'te görüntülendi 4 ay Huawei Mate 20 Lite'ın Hızlı Şarj özelliği ne kadar hızlı? 4 ay NBA ve 2K Games arasında 1.1 milyar dolarlık linsans anlaşması imzalandı 4 ay Facebook, liseli gençleri hedef alan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor 4 ay Hubble Teleskobu'nun kamera arızası sorunu giderildi [Güncellendi] 4 ay Huawei, şimdi de Avrupa’yı klonluyor 4 ay Foxconn düşük iPhone satışları yüzünden sözleşmeli işçileri erken göndermeye başladı 4 ay Samsung S10 modellerinin arka yüzü detaylandı! 4 arka kamera A9'a has oluyor 4 ay Moto G7 serisinin basın görselleri ve Avrupa fiyatları ortaya çıktı 4 ay Hava fotoğrafçılığı, suyun Dünyamızı şekillendirmedeki hünerini gözler önüne serdi 4 ay Pocophone F1'in kamera yeteneklerini geliştiren güncelleme yayınladı 4 ay Yerli sanal gerçeklik oyunu Dede Korkut Chronicles yayınlandı 4 ay 2si1 | Turkcell'e dev ceza 4 ay Samsung Galaxy M10 ve Galaxy M20'nin fiyat etiketleri belli oldu 4 ay Huawei Mate 20 Pro kamera performansıyla DxOMark’ın yeni lideri oldu 4 ay Fortnite V-bucks birimi kara para aklama için kullanılıyor 4 ay Google Chrome, web sayfalar arası geçişlerdeki beyazlık sorununu düzeltecek 4 ay Haftaya BİM marketlerde Vestel Venus V4, A101 marketlerde Alcatel cep telefonu var 4 ay Facebook Messenger’ın yeni tasarımı yayınlandı 4 ay GLASS Film İncelemesi | Farklı Bir Süper Kahraman Filmi 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Orijinal Mattel Uno mobil oyunu indirmeye sunuldu Sonraki IK Multimedia yeni gitar ara birimini duyurdu 4 ay Dünyanın ilk taktik oyuncu monitörü satışa çıkıyor 4 ay Xiaomi yöneticisi de Redmi Note 7’nin dayanıklılığını test etti 4 ay Asus'un en çılgın ekran kartı | RTX 2080 Ti Matrix 4 ay Samsung yeni 'rüzgarsız' klimalarını tanıttı 4 ay LG G8'in tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı 4 ay Espor Oyuncularının Tercihi SteelSeries RIVAL 300S Oyuncu Faresi 4 ay Huawei Mate 20X kamera örneklerine Nikon DSLR örnekleri karıştı 4 ay Tesla hava yastığı sorunu gerekçesiyle 14 bin Model S otomobili geri çağırdı 4 ay MasterCard, otomatik yenileme korumasını yalnızca fiziksel ürünlere uygulayacak 4 ay Yeni iPhone'lar, telefonu görüntü çekmek için elinize aldığınızı algılayıp kamerayı açabilir 4 ay Finansal okuryazarlık nedir? | Borç, faiz, kredi terimlere hakim miyiz? 4 ay Oppo RX17 Pro ve Oppo RX17 Neo çok tartışılacak fiyatları ile Türkiye’de satışta 4 ay Nintendo mobil oyun pazarında da var olmak istiyor 4 ay Chrome OS kayıtlı şifreleri göstermek için kimlik doğrulaması isteyecek 4 ay Google Files uygulaması 100 milyon indirme barajını aştı 4 ay 2018 yılında oyun ihracatı 1 milyar doları aştı 4 ay 2019 Ford Mondeo tanıtıldı: Station Wagon'da yeni hibrit seçeneği 4 ay Sea of Thieves disk alanı azalıyor 4 ay Google Haritalar'da radar simgeleri test ediliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Amazon Fire TV 4K UHD| FireFox Web
DH Forum
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim