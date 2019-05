John Wick 3 filminden aksiyon dolu müthiş fragman

Sinema dünyasında kendisine ait bir kült oluşturan John Wick serisinin üçüncüsü için ilk fragman nihayet yayınlandı. Daha fragmandan başlayan kesintisiz aksiyon filme olan heyecanı da arttırıyor.

John Wick 3 ne anlatıyor?

2014 yılında vizyona girdiğinde büyük ilgi gören film bu sayede üçlemeye kavuştu. Kendine özgü atmosferi ve dövüş tarzıyla hem yeni bir karakter yaratmış oldu hem de Keanu Reeves’i yeniden sahneye çıkardı.

Hatırlanacağı üzere ikinci film biterken John Wick’in kaçmak için bir saati vardı. Fragmanda da bu bir saate ve sonrasına odaklanıldığını görüyoruz. Ölüm emrinin verilmesi ve başına 14 milyon dolar ödül konması ile birlikte New York sokaklarında kıyasıya bir John Wick avı başlıyor. John Wick: Chapter 3 – Parabellum adı da zaten fazla yoruma gerek bırakmıyor.

Suikast cemiyetinden dışlandığı için haliyle kimsenin yardım etmediği John Wick son çare olarak Halle Berry’nin canlandırdığı Sofia adındaki yeni bir karaktere gidiyor. Fragmandan eski sevgilisi veya arkadaşı olduğunu tahmin edebiliyoruz.

Daha önce internete sızdırılan at üstündeki set fotoğrafları da netlik kazandı. John Wick peşindekilerden kaçmak için motorsiklet ve at kullanıyor. Filmde ayrıca Marc Dacascos da Zero rolüyle en tehlikeli suikastçiler arasında yer alıyor.

İlk iki filmin yönetmenlerinden olan Chad Stahelski yine koltuğa oturmuş durumda. Diğer roller Ian McShane, Lawrence Fishburne, Jason Mantzoukas, Hiroyuki Sanada, Tiger Hu Chen, Yayan Ruhian, Cecep Arif Rahman, Lance Reddick, Common ve Ruby Rose gibi ünlü isimlere ait. John Wick: Chapter 3 – Parabellum Mayıs 2019 tarihinde vizyona girecek.