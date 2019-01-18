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John Wick 3 filminden aksiyon dolu müthiş fragman

Sinema dünyasının ihtiyar delikanlısı Keanu Reeves en sıkı filmlerinden birisi ile karşımıza gelmeye hazırlanıyor. John Wick: Chapter 3 – Parabellum ilk iki filmi de gölgede bırakacak gibi.
4 ay
8,9b
1
31
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Sinema dünyasında kendisine ait bir kült oluşturan John Wick serisinin üçüncüsü için ilk fragman nihayet yayınlandı. Daha fragmandan başlayan kesintisiz aksiyon filme olan heyecanı da arttırıyor.

 

John Wick 3 ne anlatıyor?

 

2014 yılında vizyona girdiğinde büyük ilgi gören film bu sayede üçlemeye kavuştu. Kendine özgü atmosferi ve dövüş tarzıyla hem yeni bir karakter yaratmış oldu hem de Keanu Reeves’i yeniden sahneye çıkardı.

 

Hatırlanacağı üzere ikinci film biterken John Wick’in kaçmak için bir saati vardı. Fragmanda da bu bir saate ve sonrasına odaklanıldığını görüyoruz. Ölüm emrinin verilmesi ve başına 14 milyon dolar ödül konması ile birlikte New York sokaklarında kıyasıya bir John Wick avı başlıyor. John Wick: Chapter 3 – Parabellum adı da zaten fazla yoruma gerek bırakmıyor.

 

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Suikast cemiyetinden dışlandığı için haliyle kimsenin yardım etmediği John Wick son çare olarak Halle Berry’nin canlandırdığı Sofia adındaki yeni bir karaktere gidiyor. Fragmandan eski sevgilisi veya arkadaşı olduğunu tahmin edebiliyoruz.

 

Daha önce internete sızdırılan at üstündeki set fotoğrafları da netlik kazandı. John Wick peşindekilerden kaçmak için motorsiklet ve at kullanıyor. Filmde ayrıca Marc Dacascos da Zero rolüyle en tehlikeli suikastçiler arasında yer alıyor.

 

İlk iki filmin yönetmenlerinden olan Chad Stahelski yine koltuğa oturmuş durumda. Diğer roller Ian McShane, Lawrence Fishburne, Jason Mantzoukas, Hiroyuki Sanada, Tiger Hu Chen, Yayan Ruhian, Cecep Arif Rahman, Lance Reddick, Common ve Ruby Rose gibi ünlü isimlere ait. John Wick: Chapter 3 – Parabellum Mayıs 2019 tarihinde vizyona girecek.

 

 

 

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ilkerinanç 4 ay en beğenilen
Yav şu Can Vıcıkta var ya Cüneyt baba yapınca adamla dalga geçiyoruz ,Keanu yapınca waoouuu
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deoks 4 ay
Silah kullanma ve vurulma sahnelerinin en gerçekçi yapıldığı film. Diğer filmlerde adamı bacağından bile vursalar yığılır kalır ama gerçekte o aksiyon anında hissetmez bile. Bu filmde ise düşmanı etkisiz hale getirmek için illa kafasına bir tane sıkması gerekiyor. Ayrıca diğer filmlerdeki gibi 100 tane sıkıp sonra şarjör değişmiyor, çatışma şeklini şarjördeki mermi sayısına göre kurguluyor.
Silah kullanma ve vurulma sahnelerinin en gerçekçi yapıldığı film. Diğer filmlerde adamı bacağından bile vursalar yığılır kalır ama gerçekte o aksiyon anında hi...
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Emin KOÇ 4 ay
John Wick abimize öyle atarlı konuşmak ölüm fermanını yayınlamak filan, lütfen komik olmayalım adam başrol lan kime kafa tutuyorsunuz siz. :D O değilde at ile motordan kaçmak kimin aklına gelmiş ise tebrikler bir de asfaltta. Aksiyon filmlerinde klasikleşen ayna yansımaları filan hepsi güzel olmuş. Oyuncu kadrosu ve çekim kalitesi ile izlenecek bir film geliyor sonuç olarak.
John Wick abimize öyle atarlı konuşmak ölüm fermanını yayınlamak filan, lütfen komik olmayalım adam başrol lan kime kafa tutuyorsunuz siz. :D O değilde at ile m...
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MatureHunter 4 ay
Cok kan dokulucek
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Teddy Death 1 4 ay
bu film serisi full aksiyona dayalı bu türü sevmiyorsanız gelip abuk sabuk mesajlar atmayın
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IhtiyarDelikanli 4 ay
avrat güzelmiş
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Jedi Mind Tricks 4 ay
Adam araba çarpma sahneleri dahil ilk 2 filmde dublör kullanmamış. reis 54 yaşında hala karizma.
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Chagotta 4 ay Jedi Mind Tricks
Spor salonlarında çok zaman harcandığı zaman dengeli beslenildiği ve sigara içilmediği zaman dublörsüz bu işleri yapmak mümkün.
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MDV 4 ay
Marc Dacascos ile aksiyon sahneleri daha guzel olacak. Yeni ablanida begendim
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mavizaman 4 ay
keanu reeves tip olarak asacak kesecek adam olmamasına rağmen belli başlı kült yapımlarda başrolü götürdü bir başarı.
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Antor 4 ay
Lütfen romantik komedi severler şu konudan çıksınlar
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AirSupport 4 ay
Mr.Wick welcome back
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Psikotrex 4 ay
Hapçı dayı ile yolları tekrar kesişmiş. Yazık la adamda sürekli başrolde Keenru oynuyor bizim kara oğlanda yan rol.
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MR.BERK 4 ay
Birisi şu adama yavru köpek alsın artık.
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