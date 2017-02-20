Otokar'dan BAE'ye rekor zırhlı araç satışı

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin savunma sanayii firmalarından Tawazun ile başta Birleşik Arap Emirlikleri ve Ortadoğu pazarına hitap etmek amacıyla ortak girişim şirketi kurulduğunu açıkladı.

Al Jasoor adı verilen ortak girişim şirketi sayesinde Otokar'ın bölge pazarında doğrudan bölgede kurulu bir şirket üzerinden kontrol edebilecek. Bu kapsamda ilk başarı 661 milyon dolarlık sözleşme ile geldi.

Birleşik Arap Emirliklerine 8x8 araç tedariğine ilişkin 6 yıllık bir süreci içeren anlaşma kapsamında Otokar, ortağı olduğu şirket aracılığıyla ihracat gerçekleştirecek.

Otokar'ın proje kapsamında doğrudan elde edeceği gelirler araç ihracatı, demonte kit satışları, teknik danışmanlık ve benzeri hizmet gelirleri ile Al Jasoor'dan alacağı temettülerden oluşacağı belirtildi.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/587377