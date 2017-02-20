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Otokar'dan BAE'ye rekor zırhlı araç satışı

Yerli zırhlı araç üretici Otokar, Birleşik Arap Emirlikleri güvenlik güçlerine 8x8 araç tedariğine ilişkin toplam 661 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandığını açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,1b
1
15
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin savunma sanayii firmalarından Tawazun ile başta Birleşik Arap Emirlikleri ve Ortadoğu pazarına hitap etmek amacıyla ortak girişim şirketi kurulduğunu açıkladı.
Al Jasoor adı verilen ortak girişim şirketi sayesinde Otokar'ın bölge pazarında doğrudan bölgede kurulu bir şirket üzerinden kontrol edebilecek. Bu kapsamda ilk başarı 661 milyon dolarlık sözleşme ile geldi.
Birleşik Arap Emirliklerine 8x8 araç tedariğine ilişkin 6 yıllık bir süreci içeren anlaşma kapsamında Otokar, ortağı olduğu şirket aracılığıyla ihracat gerçekleştirecek.
Otokar'ın proje kapsamında doğrudan elde edeceği gelirler araç ihracatı, demonte kit satışları, teknik danışmanlık ve benzeri hizmet gelirleri ile Al Jasoor'dan alacağı temettülerden oluşacağı belirtildi.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/587377 Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl en beğenilen
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VeZiLay 2 yıl javaprof
javaprof

661 milyon dolar o kadar da büyük değil silah sanayii için bu paraya sadece 4 tane f35 alınır inşallah ilerde daha büyük satışlar da yapılır.türkiye nin tanesi 161 milyon dolardan 100 adet f35 alacağını düşündüğümüzde bu 16.1 milyar doları bi yerlerden çıkartmak lazım.

haber7.com/...

f35 in maliyeti şuan 100 milyon doların altına düştü.Bilgi için yazdım.
javaprof661 milyon dolar o kadar da büyük değil silah sanayii için bu paraya sadece 4 tane f35 alınır inşallah ilerde daha büyük satışla...
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Rodexqer 2 yıl eSSelamuAleykum
Bunun inançla, inanmayla falan alakası yok. Rusya, Amerika, İsrail nasıl burdan para kaldırıyorsa, ülkemiz için de bu yönde etki yaratılmasıyla alakalı. Bırak birileri bir şeyler için çabalasın. Yerme her şeyi, biraz destekle.
Bunun inançla, inanmayla falan alakası yok. Rusya, Amerika, İsrail nasıl burdan para kaldırıyorsa, ülkemiz için de bu yönde etki yaratılmasıyla alakalı. Bırak ...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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SDLGranada 2 yıl
Araplara değilde Türk ülkelerinin yanısıra Endonezya,Malezya gibi ülkelere satmalıyız.
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eSSelamuAleykum 2 yıl
ayranı yok içmeye tahterevalliyle gidiyor s.....
istersen memleketi komple ihraç et
bana ne faydan var ondan bahset
etin kilosu anasının nikahı
asgari ücret rezillik
her ödediğim faturanın tamamına yakını vergi
kusura bakma da al bi yerine sok ithalatını
1 Yanıt Yanıtla +3
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Rodexqer 2 yıl eSSelamuAleykum
Senin mühendisin bunu satarsa marketine çiftçine para akar güzel kardeşim. Üretim tüketimi tüketim üretimi doğurur. Bırak biraz da üreten taraf olalım da sana tüketecek şeyler oluşsun. Kendi kendini klavye başında etti soğandı diye tüketme.
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halitozbasli 2 yıl
Asıl altay tankını satar isek büyü balık tutmuş olacak. Lakin kendimize üretemedik daha Arap ne yapsın( üretilen 4 prototipi hesaba katmayın seri üretim mamul elimizde yok)
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wolf silver 2 yıl
Ben şu körfez ülkelerinden de hiç birşey anlamadım. Nedir bu kadar silahlanma? Hayır yani ülkenizde herhangi bir savaş ve çatışmada yok. Sadece Suudi Arabistan şu sıralar yemende çatışiyor. Diğerleri güllük gülistanlık sayılır ? Yoksa parayı nereye harcayacaklarini mi bilmiyorlar ????
1 Yanıt Yanıtla +1
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-Altay- 2 yıl wolf silver
wolf silver
Ben şu körfez ülkelerinden de hiç birşey anlamadım. Nedir bu kadar silahlanma? Hayır yani ülkenizde herhangi bir savaş ve çatışmada yok. Sadece Suudi Arabistan şu sıralar yemende çatışiyor. Diğerleri güllük gülistanlık sayılır ? Yoksa parayı nereye harcayacaklarini mi bilmiyorlar ????

İran tehlikesi var oralarda. Türkiye Katarda üs kurdu. Arabistanda da kuracak. Amerikanın gücü ortadoğudan çekiliyor. İngiltere ve Türkiye olmazsa eğer ortadoğu sahipsiz kalıyor resmen. İran o bölgedeki tüm ülkeler için çok büyük tehlike oluşturuyor.
O ülkeler askeri güç olarak hiçbirşey ifade etmedikleri için bu açığı teknolojik olarak kapatmaya çalışıyorlar. O yüzden silahlanıyorlar. Türkiyede ordaki askeri etkinliğini artırmaya çalışıp Amerika gibi onlardan para almayı planlıyor. Katar para getirmeye başladı bile. Geçen Erdoğan söylemişti.
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BekirTemel 2 yıl
Bu ülke rekoru sanırım
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javaprof 2 yıl
661 milyon dolar o kadar da büyük değil silah sanayii için bu paraya sadece 4 tane f35 alınır inşallah ilerde daha büyük satışlar da yapılır.türkiye nin tanesi 161 milyon dolardan 100 adet f35 alacağını düşündüğümüzde bu 16.1 milyar doları bi yerlerden çıkartmak lazım.
haber7.com/...
1 Yanıt Yanıtla +3
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VeZiLay 2 yıl javaprof
javaprof

661 milyon dolar o kadar da büyük değil silah sanayii için bu paraya sadece 4 tane f35 alınır inşallah ilerde daha büyük satışlar da yapılır.türkiye nin tanesi 161 milyon dolardan 100 adet f35 alacağını düşündüğümüzde bu 16.1 milyar doları bi yerlerden çıkartmak lazım.

haber7.com/...

f35 in maliyeti şuan 100 milyon doların altına düştü.Bilgi için yazdım.
Yanıtla +7
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DH Misafiri 2 yıl en beğenilen
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