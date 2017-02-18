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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Milli Piyade Tüfeğinin seri üretimine Sarsılmaz da dahil oldu

Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Sarsılmaz arasında Modern Piyade Tüfeği projesi kapsamında geliştirilen MPT-76'nın 10.000 adetlik seri üretimi için sözleşme imzalandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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57
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve daha sonra müttefik ülkelerin modern piyade tüfeği ihtiyacına cevap vermek amacıyla yürütülen Modern Piyade Tüfeği Projesi kapsamında geliştirilen MPT-76 tüfeklerinin seri üretimini hızlandırmak amacıyla Sarsılmaz ile sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında Sarsılmaz 10.000 adet MPT-76 üretecek.
MKEK ile Kalekalıp tarafından toplamda yıllık 35.000 adet üretilmesi planlanan MPT-76'nın Sarsılmaz tarafından da üretilmeye başlamasının ardından yıllık kapasite toplam 45.000 adete çıkacak. Daha önce MKEK yaklaşık 20.000 adet, Kalekalıp ise 15.000 adet MPT-76 üretmek üzere sözleşme imzalamıştı.
Üretilecek olan piyade tüfeklerinin Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kullanılacağı belirtildi.

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Taklitçi karşıtı 2 yıl en beğenilen Guest-BF8E9B238
elektro_gadget
Dh işi gücü bırakmış bayat haberleri servis ederek ülkenin bölünmesi için evet propagandası yapıyor.

Allah akıl fikir versin ülke adına iyi olan her gelişme size göre evet propagandası değil mi?
elektro_gadgetDh işi gücü bırakmış bayat haberleri servis ederek ülkenin bölünmesi için evet propagandası yapıyor.Allah akıl f...
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Guest-BF8E9B238 2 yıl
Dh işi gücü bırakmış bayat haberleri servis ederek ülkenin bölünmesi için evet propagandası yapıyor.
6 Yanıt Yanıtla +57
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nokta_28 2 yıl Guest-BF8E9B238
elektro_gadget

Dh işi gücü bırakmış bayat haberleri servis ederek ülkenin bölünmesi için evet propagandası yapıyor.

Beğenmiyorsan girme kardeşim donanımhaberin sitesine. Senin kafana silah mı? dayıyorlar. İlla bu siteden mi? teknoloji haberlerini takip edeceksin diye... Bu sitede propaganda yapılacağını zannetmiyorum.. Ve sonuç olarak Hayır diyecek biri olarak sanane.. İsteyen isteyene verir oyunu.. Evet de dese Hayır da dese bu ülkenin vatandaşı....
elektro_gadgetDh işi gücü bırakmış bayat haberleri servis ederek ülkenin bölünmesi için evet propagandası yapıyor.Beğen...
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4 Yanıt Yanıtla +55
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xmen121 2 yıl
Sarsılmaz için iyi bir gelişme
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DH Misafiri 2 yıl
Ben evet diyorum ....devletime hayirli olsun ..saygilar ...
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muratkaya 2 yıl
Bu konuyu siyasete bağlamanın anlamı yok. MPT76 uzun zamandır geliştirme sürecinde olan bir projeydi, Geliştirme ve test süreci tamamlandı ve sıra seri üretime geldi.
Ortaya gurur duyulacak çok başarılı bir tüfek çıktı. Adamlar Amerika'dan kalkıp gelip inceliyor, çok iyi olmuş deyip takdir ediyor bizim kendi vatandaşımız karalıyor. Allah akıl fikir versin.
Söz konusu incelemeyi şuradan izleyebilirsiniz:
m.youtube.com/...
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Guest-BF8E9B238 2 yıl
Maddelerin hepsini okudum, döt kılı olmayan bütün hukukçuların, anayasa uzmanlarının endişelerini gördüm ve hür düşünebilen bir birey olarak hayır diyorum.
Konunun uzmanlarından örnek bir karşılaştırma.
anayasadegisikligi.barobirlik.org.tr/...
Neden akpliler canlı yayına çıkıp anayasa tartışması yapmaya korkuyorlar hiç düşündün mü? Cumhurbaşkanı dahil çıkıp bir muhalifle anasaya maddeleri üzerine tartışma yapmaya yüreği yetmez çünkü diktatörlük yasalarını cahil halktan başkasına açıklayamazlar. O yüzden yaptıkları tek şey miting meydanlarında boş slogan atmaktan ibaret.
1 Yanıt Yanıtla +1
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FatihAsl 2 yıl Guest-BF8E9B238
elektro_gadget
Maddelerin hepsini okudum, döt kılı olmayan bütün hukukçuların, anayasa uzmanlarının endişelerini gördüm ve hür düşünebilen bir birey olarak hayır diyorum.
Konunun uzmanlarından örnek bir karşılaştırma.
anayasadegisikligi.barobirlik.org.tr/...
Neden akpliler canlı yayına çıkıp anayasa tartışması yapmaya korkuyorlar hiç düşündün mü? Cumhurbaşkanı dahil çıkıp bir muhalifle anasaya maddeleri üzerine tartışma yapmaya yüreği yetmez çünkü diktatörlük yasalarını cahil halktan başkasına açıklayamazlar. O yüzden yaptıkları tek şey miting meydanlarında boş slogan atmaktan ibaret.

okuduğuna sevindim. çekincelerinin ne olduğunu söyleyeceğine kaçamak cevap vermişsin. üniter yapıya ters olan madde hangisi bunu yine söyleyemiyorsun.
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lalale 2 yıl
Onlar konuşsun biz yapalım , zaten forumlarda en çok konuşan tipler asosyal muhalefet maaşlıları , düşüncesi yok ama fikri var bunların
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iso227 2 yıl
HAYIR diyecektim,bu haberden sonra EVET demeye karar verdim.

teşekkürler
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Bluflame 2 yıl iso227
iso227
HAYIR diyecektim,bu haberden sonra EVET demeye karar verdim.

teşekkürler


ben biraz kararsızım:
a) koalisyon hükümetleri bitirdi bu ülkeyi geçmişte
b) bu padişahlık sistemide bitirecek gibi.
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sniper23 2 yıl
Milletin niye bu habere bu kadar çıldırdığını anlamadım. Sadece var olan bir silahın üretimi için var olan firmalara başka bir firma daha eklenmiş ?
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reiis 2 yıl
İstemezükçüler nerde ?
Pardon burdaymışlar
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AC_Hawker 2 yıl
Envantere bir an önce girer umarım. Silah çok iyi diyorlar. Bana verdikleri ilk G3 ün kırma kolunu ayağımla ittiriyordum lan. Acemi birliğindeydi ama olsun :D:D o ne olmmm :D
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V4LKyR 2 yıl
O zaman demek ki bu silahlar sarsılmayacak.
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