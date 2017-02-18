Milli Piyade Tüfeğinin seri üretimine Sarsılmaz da dahil oldu

Savunma Sanayii Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve daha sonra müttefik ülkelerin modern piyade tüfeği ihtiyacına cevap vermek amacıyla yürütülen Modern Piyade Tüfeği Projesi kapsamında geliştirilen MPT-76 tüfeklerinin seri üretimini hızlandırmak amacıyla Sarsılmaz ile sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında Sarsılmaz 10.000 adet MPT-76 üretecek.
MKEK ile Kalekalıp tarafından toplamda yıllık 35.000 adet üretilmesi planlanan MPT-76'nın Sarsılmaz tarafından da üretilmeye başlamasının ardından yıllık kapasite toplam 45.000 adete çıkacak. Daha önce MKEK yaklaşık 20.000 adet, Kalekalıp ise 15.000 adet MPT-76 üretmek üzere sözleşme imzalamıştı.
Üretilecek olan piyade tüfeklerinin Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kullanılacağı belirtildi.
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Allah akıl fikir versin ülke adına iyi olan her gelişme size göre evet propagandası değil mi?
Beğenmiyorsan girme kardeşim donanımhaberin sitesine. Senin kafana silah mı? dayıyorlar. İlla bu siteden mi? teknoloji haberlerini takip edeceksin diye... Bu sitede propaganda yapılacağını zannetmiyorum.. Ve sonuç olarak Hayır diyecek biri olarak sanane.. İsteyen isteyene verir oyunu.. Evet de dese Hayır da dese bu ülkenin vatandaşı....