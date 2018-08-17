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Otomobil fiyatlarında yeni artış beklentisi

Otomobil pazarındaki daralmayı ve kur artışının etkilerini değerlendiren eski OYDER Başkanı Alp Gülan, markaların henüz kur farkını tam olarak yansıtmadığını, fiyatların daha da artacağını belirtti.
9 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Otomobil fiyatlarında yeni artış beklentisi
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ABD’nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik ek vergi koymasının ardından misilleme yapan Türkiye 22 ürüne ilave vergi uygulamaya başlamıştı. Bu kapsamda otomobillere yüzde 60 ek vergi getirilmiş, sonrasında bu oran yüzde 120’ye çıkarılmıştı. ABD krizinin en çok BMW ve Tesla'yı etkilediği ifade edilirken, otomobil fiyatlarındaki artışın devam edeceği belirtildi.

Otomobil fiyatları artacak

Eski OYDER Başkanı Alp Gülan, döviz kurundaki artışın iç pazardaki kan kaybını hızlandırdığını dile getirdi. Ağustos ayında fiyatların artmasına rağmen markaların kur farkını henüz yüzde 5-7 oranında yansıttığını belirten Gülan, yakında bu oranın daha da yukarılara çıkacağını söyledi. Haziran ayında yüzde 35, temmuzda yüzde 39 daralan pazarda ağustos satışlarında da yüzde 40 civarında bir düşüş beklendiğini de sözlerine ekledi.

Türkiye ile ABD arasında yaşanan vergi krizi, söz konusu ülkeden ithal edilen BMW, Mercedes, Ford ve Jeep imzalı araç satışlarını da sekteye uğrattı. Ancak diğer markaların Türkiye’deki satışları sınırlı sayıda olduğu için bu durumdan en çok BMW’nin zararlı çıktığı açıklandı. ABD’den getirdiği X3, X4, X5 ve X6 modelleriyle lüks segmentte önemli bir paya sahip olan Alman üretici ithalatı beklemeye aldı. Zira vergiyle birlikte bazı modellerin fiyatı 2.5 milyon TL’nin bile üzerine çıktı.

Tesla siparişleri durma noktasına geldi 

ABD’ye ilave vergi yaptırımı Tesla’yı da olumsuz etkiledi. Türkiye’den talep artınca buradaki ilk satış mağazasını açmak için çalışmalara başlayan elektrikli otomobil üreticisinin siparişleri durdu. S&S Motors Genel Müdürü Ferhat Albayrak, Tesla son dönemde satan bir araçtı. Ancak satışlar yüzde 60 vergiden sonra satışlar durma noktasına gelmişti. Sipariş edilen birkaç araç gümrükten geri çekilmeden iptal edildi, geri gönderildi. Yüzde 120’ye çıkması bir şey değiştirmiyor çünkü zaten talep bitmişti.” şeklinde konuştu.


https://www.dunya.com/otomotiv/abd-krizi-tesla-siparislerini-durdurdu-haberi-425477 Yorum Yaz
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Guhong01 9 ay en beğenilen

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General. 9 ay
O zaman biz yıllardır ABD'ye ambargo uyguluyoruz.
Bu ülkede ÖTV, KDV, TRT, ZART ZURT vergisi hiç bitmedi.
Papaz bahane kazık şahane, olan yine halk'a oldu.
O zaman biz yıllardır ABD'ye ambargo uyguluyoruz.Bu ülkede ÖTV, KDV, TRT, ZART ZURT vergisi hiç bitmedi.Papaz bahane kazık şahane, olan yine halk'a o...
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1 Yanıt Yanıtla +30
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redferrari 9 ay
20 bin dolarlık mustangler 500- 600 bin tl ye satılırken kimse şikayet etmedi de şimdi milliyetcimi oldunuz yoksa amerıkancı beyaz yakalı mı,, kural gayet acık bu ülkede düşündüğünü dile getirmek yasak , resim yayınlamak, hikaye anlatmak yasak olarak algılanıyor,, evangelistler bunlarıda bahane edebilir, bu evangallerden petrol yaptırımı bile bekliyorum,, ambulans, itfaye, kolluk kuvveti dışında sokakta yürür araç göremeyebiliriz,, bu bir evangelist davranış yorumlamadır,, yazılanlar dizi filim tv kafası babında uydurularak yazılmıştır, asla yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz,,
20 bin dolarlık mustangler 500- 600 bin tl ye satılırken kimse şikayet etmedi de şimdi milliyetcimi oldunuz yoksa amerıkancı beyaz yakalı mı,, kural gayet acık...
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1 Avatar
sefa1451 7 ay
Sadece otomobilden kazanılan vergilerle bile ülke döndürülebilir bence ama ekonomi arge bilim bilmek lazım yani bizim ülkede olmaz karamsar üzgün geleceğe umutsuzum teşekkürler
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vincentvega 7 ay
Eylül ayında toplam 158 adet satış yapan BMW düşünsün
.
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hancerm 7 ay
Turkiyedeki fiyatlar malum, ben ABD de yaklasik 1.5 yil once Tesla Model 3 e yazilmistim. Hala giris modeli secemedigim icin bekliyorum. Ust model yaklasik $52K.
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cervinff 9 ay
Her gün listelere bakıp oha demek moda oldu. Zaten alamıyordun şimdi de alamayacaksın, değişen bir şey yok. Satışlar düşmüş çıkmış size ne, zenginin malı züğürdün çenesini yorar.
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OverClocK1ng 9 ay
Zamlar idarelikti. Dolar 7.5 olsun, en az %20-30 daha gelecektir...
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zafercen 9 ay
TOFAŞ kuş serisi geri gelsin :D
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jac0B0 9 ay
Bos bir konu!
Ek vergi uygulanan araclar bunlar!
BMW X3 X4 X5 X6
Merceses GLE GLS
JEEP Grand Cherokee
Tesla
Bu arabalari almayi dusunen var miydi aramizda?
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dr20mouse 9 ay
Madem abd yaptırım yapıyor hükumetin de karşılık vermesini destekliyorum. Rahip diye tutturdular siz Fetoyu verin önce sonra rahip deyin.
Bende bu sorunlar çözülene kadar amerikan mallarını satın almayacağım.
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redbul_540 9 ay dr20mouse
dr20mouse
Madem abd yaptırım yapıyor hükumetin de karşılık vermesini destekliyorum. Rahip diye tutturdular siz Fetoyu verin önce sonra rahip deyin.
Bende bu sorunlar çözülene kadar amerikan mallarını satın almayacağım.


Cadillac Escalade almayacağı için ABD'ye ağlıyor şuan
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bkamber 9 ay
artış mı 🤔😱 artiz ne arar la bazarda 😎 beğenmediğimiz b segment araçlar d e segment gibi lüks gelmeye başladı 😫😭
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snoppy 9 ay
boykot sözde ABD'ye uygulandı ama asıl zararlı çıkan %99 bizim vatandaşımız
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