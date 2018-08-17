Otomobil fiyatlarında yeni artış beklentisi

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ABD’nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik ek vergi koymasının ardından misilleme yapan Türkiye 22 ürüne ilave vergi uygulamaya başlamıştı. Bu kapsamda otomobillere yüzde 60 ek vergi getirilmiş, sonrasında bu oran yüzde 120’ye çıkarılmıştı. ABD krizinin en çok BMW ve Tesla'yı etkilediği ifade edilirken, otomobil fiyatlarındaki artışın devam edeceği belirtildi.

Otomobil fiyatları artacak Eski OYDER Başkanı Alp Gülan, döviz kurundaki artışın iç pazardaki kan kaybını hızlandırdığını dile getirdi. Ağustos ayında fiyatların artmasına rağmen markaların kur farkını henüz yüzde 5-7 oranında yansıttığını belirten Gülan, yakında bu oranın daha da yukarılara çıkacağını söyledi. Haziran ayında yüzde 35, temmuzda yüzde 39 daralan pazarda ağustos satışlarında da yüzde 40 civarında bir düşüş beklendiğini de sözlerine ekledi. Tam Boyutta Gör

Türkiye ile ABD arasında yaşanan vergi krizi, söz konusu ülkeden ithal edilen BMW, Mercedes, Ford ve Jeep imzalı araç satışlarını da sekteye uğrattı. Ancak diğer markaların Türkiye’deki satışları sınırlı sayıda olduğu için bu durumdan en çok BMW’nin zararlı çıktığı açıklandı. ABD’den getirdiği X3, X4, X5 ve X6 modelleriyle lüks segmentte önemli bir paya sahip olan Alman üretici ithalatı beklemeye aldı. Zira vergiyle birlikte bazı modellerin fiyatı 2.5 milyon TL’nin bile üzerine çıktı.

Tesla siparişleri durma noktasına geldi

ABD’ye ilave vergi yaptırımı Tesla’yı da olumsuz etkiledi. Türkiye’den talep artınca buradaki ilk satış mağazasını açmak için çalışmalara başlayan elektrikli otomobil üreticisinin siparişleri durdu. S&S Motors Genel Müdürü Ferhat Albayrak, “Tesla son dönemde satan bir araçtı. Ancak satışlar yüzde 60 vergiden sonra satışlar durma noktasına gelmişti. Sipariş edilen birkaç araç gümrükten geri çekilmeden iptal edildi, geri gönderildi. Yüzde 120’ye çıkması bir şey değiştirmiyor çünkü zaten talep bitmişti.” şeklinde konuştu.

https://www.dunya.com/otomotiv/abd-krizi-tesla-siparislerini-durdurdu-haberi-425477