Otomobil fiyatlarında yeni artış beklentisi

Otomobil fiyatları artacak
Türkiye ile ABD arasında yaşanan vergi krizi, söz konusu ülkeden ithal edilen BMW, Mercedes, Ford ve Jeep imzalı araç satışlarını da sekteye uğrattı. Ancak diğer markaların Türkiye’deki satışları sınırlı sayıda olduğu için bu durumdan en çok BMW’nin zararlı çıktığı açıklandı. ABD’den getirdiği X3, X4, X5 ve X6 modelleriyle lüks segmentte önemli bir paya sahip olan Alman üretici ithalatı beklemeye aldı. Zira vergiyle birlikte bazı modellerin fiyatı 2.5 milyon TL’nin bile üzerine çıktı.
Tesla siparişleri durma noktasına geldi
ABD’ye ilave vergi yaptırımı Tesla’yı da olumsuz etkiledi. Türkiye’den talep artınca buradaki ilk satış mağazasını açmak için çalışmalara başlayan elektrikli otomobil üreticisinin siparişleri durdu. S&S Motors Genel Müdürü Ferhat Albayrak, “Tesla son dönemde satan bir araçtı. Ancak satışlar yüzde 60 vergiden sonra satışlar durma noktasına gelmişti. Sipariş edilen birkaç araç gümrükten geri çekilmeden iptal edildi, geri gönderildi. Yüzde 120’ye çıkması bir şey değiştirmiyor çünkü zaten talep bitmişti.” şeklinde konuştu.
https://www.dunya.com/otomotiv/abd-krizi-tesla-siparislerini-durdurdu-haberi-425477 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu ülkede ÖTV, KDV, TRT, ZART ZURT vergisi hiç bitmedi.
Papaz bahane kazık şahane, olan yine halk'a oldu.