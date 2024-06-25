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    Anlık Bildirim

    Tesla, Michelin'in havasız lastiklerini kullanmayı planlıyor

    Gelen bilgilere göre Tesla, Michelin'in havasız lastiklerini araçlarında kullanma üzere şirket ile görüşmelerde bulunuyor. Peki havasız lastiklerin avantajları neler?
    Tesla, Michelin'in havasız lastiklerini kullanmayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    Gelen bilgilere göre Tesla, Michelin'in havasız lastiklerini araçlarında kullanma üzere şirket ile görüşmelerde bulunuyor. Havasız lastik konsepti uzun zamandır ortada bulunuyor ancak otomobillerde yaygın bir biçimde henüz kendine yer bulamadı.

    Havasız lastikler birçok avantaja sahip

    Patlama riski olmadığı için dayanıklılık ve güvenlik açısından önemli avantaja sahip olan havasız lastiklerin, tasarıma bağlı olarak daha hafif ve verimli olabileceği ifade ediliyor. Ek olarak aşınan lastik yüzeyinin dahi değiştirilebileceği belirtiliyor. Uzun ömürlü olmaları sebebiyle, çevresel olarak zararlı olan lastik hurdalarını azaltmaya yardımcı olması bu tip lastiklerin bir diğer önemli faydası olarak öne çıkıyor.

    Fransız lastik devi Michelin, havasız lastikleri otomobillere getirmek isteyen lastik üreticileri arasında yer alıyor. "Not a Tesla app" sitesi, Michelin'in Uptis isimli havasız lastikleri için Tesla ile görüştüğünü doğruladığını aktardı.

    Michelin daha önce havasız lastiklerini Chevy Bolt EV'de test etmişti. 2019 yılında testlere başlayan firma, 2024 yılına kadar lastikleri piyasaya çıkarmayı hedefliyordu. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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