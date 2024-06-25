Tesla, Michelin'in havasız lastiklerini kullanmayı planlıyor

Tam Boyutta Gör Gelen bilgilere göre Tesla, Michelin'in havasız lastiklerini araçlarında kullanma üzere şirket ile görüşmelerde bulunuyor. Havasız lastik konsepti uzun zamandır ortada bulunuyor ancak otomobillerde yaygın bir biçimde henüz kendine yer bulamadı.

Havasız lastikler birçok avantaja sahip

Patlama riski olmadığı için dayanıklılık ve güvenlik açısından önemli avantaja sahip olan havasız lastiklerin, tasarıma bağlı olarak daha hafif ve verimli olabileceği ifade ediliyor. Ek olarak aşınan lastik yüzeyinin dahi değiştirilebileceği belirtiliyor. Uzun ömürlü olmaları sebebiyle, çevresel olarak zararlı olan lastik hurdalarını azaltmaya yardımcı olması bu tip lastiklerin bir diğer önemli faydası olarak öne çıkıyor.

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Fransız lastik devi Michelin, havasız lastikleri otomobillere getirmek isteyen lastik üreticileri arasında yer alıyor. "Not a Tesla app" sitesi, Michelin'in Uptis isimli havasız lastikleri için Tesla ile görüştüğünü doğruladığını aktardı.

Michelin daha önce havasız lastiklerini Chevy Bolt EV'de test etmişti. 2019 yılında testlere başlayan firma, 2024 yılına kadar lastikleri piyasaya çıkarmayı hedefliyordu.

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