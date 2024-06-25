Tesla, Michelin'in havasız lastiklerini kullanmayı planlıyor

Havasız lastikler birçok avantaja sahip
Patlama riski olmadığı için dayanıklılık ve güvenlik açısından önemli avantaja sahip olan havasız lastiklerin, tasarıma bağlı olarak daha hafif ve verimli olabileceği ifade ediliyor. Ek olarak aşınan lastik yüzeyinin dahi değiştirilebileceği belirtiliyor. Uzun ömürlü olmaları sebebiyle, çevresel olarak zararlı olan lastik hurdalarını azaltmaya yardımcı olması bu tip lastiklerin bir diğer önemli faydası olarak öne çıkıyor.
Fransız lastik devi Michelin, havasız lastikleri otomobillere getirmek isteyen lastik üreticileri arasında yer alıyor. "Not a Tesla app" sitesi, Michelin'in Uptis isimli havasız lastikleri için Tesla ile görüştüğünü doğruladığını aktardı.
Michelin daha önce havasız lastiklerini Chevy Bolt EV'de test etmişti. 2019 yılında testlere başlayan firma, 2024 yılına kadar lastikleri piyasaya çıkarmayı hedefliyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.