Honor 20 ilk satış gününde 50.000'den fazla sattı

Huawei'nin alt markası Honor, kısa bir süre önce tanıttığı Honor 20 amiral gemisinin, ilk satış gününde 50.000 adetten fazla sattığını açıkladı. Son satış rakamları, ABD'nin sıkı ticaret yasağına rağmen Çinli tüketicilerin şirkete duyduğu güveni bir kez daha yineledi.

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Şu an itibarıyla Çin'de sadece Honor 20 modeli satın alınabiliyor. Honor 20 Pro ise 18 Haziran tarihinde satışa sunulacak. Kısaca bahsedecek olursak, Honor 20'nin 8 GB RAM + 128 GB depolama alanına sahip modeli 423 dolar fiyatla satılıyor. 8 GB RAM + 256 GB hafızalı modelinin fiyatı ise 506 dolar.

12 GB RAM'li modeller de geliyor

Honor'un geçen ay tanıttığı amiral gemisi telefonlarının 12 GB RAM'li versiyonları da geliyor. Çinli sertifikasyon kurumu TENAA kısa süre önce yeni modelleri listeledi. Ancak Honor 20'nin 12 GB RAM ile güçlendirilmiş varyantları şirketin ana vatanı Çin'e özel olabilir.

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