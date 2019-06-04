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Honor 20 ilk satış gününde 50.000'den fazla sattı

ABD'nin sıkı ticaret yasağına rağmen Çinli tüketiciler Huawei'ye sahip çıkmaya devam ediyor. Kısa süre önce tanıtılan Honor 20 amiral gemisi ilk gününde 50.000 adetten fazla sattı.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei'nin alt markası Honor, kısa bir süre önce tanıttığı Honor 20 amiral gemisinin, ilk satış gününde 50.000 adetten fazla sattığını açıkladı. Son satış rakamları, ABD'nin sıkı ticaret yasağına rağmen Çinli tüketicilerin şirkete duyduğu güveni bir kez daha yineledi.
Ayrıca Bkz. "Apple, watchOS 6'yı tanıttı: App Store sonunda Apple Watch’a geliyor"
Şu an itibarıyla Çin'de sadece Honor 20 modeli satın alınabiliyor. Honor 20 Pro ise 18 Haziran tarihinde satışa sunulacak. Kısaca bahsedecek olursak, Honor 20'nin 8 GB RAM + 128 GB depolama alanına sahip modeli 423 dolar fiyatla satılıyor. 8 GB RAM + 256 GB hafızalı modelinin fiyatı ise 506 dolar.

12 GB RAM'li modeller de geliyor

Honor'un geçen ay tanıttığı amiral gemisi telefonlarının 12 GB RAM'li versiyonları da geliyor. Çinli sertifikasyon kurumu TENAA kısa süre önce yeni modelleri listeledi. Ancak Honor 20'nin 12 GB RAM ile güçlendirilmiş varyantları şirketin ana vatanı Çin'e özel olabilir.

https://www.weibo.com/3206603957/Hx0nSCXfO?filter=hot&root_comment_id=0&type=comment#_rnd1559627971850 Yorum Yaz
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Fenomenon 3 gün
kriz huwei'yi ciddi etkilemiş. normalde 50 bin değil 500 bin satardı bu telefon.
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TearsForFears 4 gün
Güzel rakam ama çinin nüfusunu düşününce az geliyor
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evolez 4 gün
50.000 mi? USA bize bunu yapsa, bir kampanyayla milyonlari geceriz(tabi hareket baslatilirsa) piyasada ne gm, ne vestel, ne casper kalir :) denemesi bedava.
Duyrulur bizim yerli markalara, trumpa destek cikin, 3 gun yeterli bize, butun stoklari bitiririz. 3. gunun sonunda geri vites yapsin
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