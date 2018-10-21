Volkswagen ilk elektrikli araç fabrikasını Çin'de kuruyor

Volkswagen, yeni elektrikli otomobilleri için ilk fabrikasının şu an Çin'in Şangay şehrindeki Anting kasabasında inşa edildiğini açıkladı. Tesis, Alman otomobil devinin yeni MEB (Modular Electric Drive Kit) platformunu temel alan elektrikli otomobillerini üretecek.

Ayrıca Bkz.

"Elon Musk, uygun fiyatlı Model 3'ü tanıttı"

Anting'deki SAIC Volkswagen tesisindeki üretim hattından ilk çıkacak model ise 2020 yılında yollarda boy gösterecek bir elektrikli SUV olacak. Volkswagen Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Herbert Diess konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Volkswagen’in MEB platformu sayesinde, Çinli müşterilerimiz için yüksek ölçekte son teknoloji ürünü elektrikli araçları kolayca üretebileceğiz" dedi.

1.400 "Endüstri 4.0" standardında robot

Deneyimli yönetici ayrıca bu şekilde, Volkswagen Grubu için Çin pazarının önemini vurguladıklarının da altını çizdi. Yaklaşık 151 dönümlük alan üzerinde kurulacak Şangay fabrikası, 1.400'den fazla "Endüstri 4.0" standardında robotun yanı sıra yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gibi bir dizi teknolojiyle donatılmış akıllı ve dijitalleştirilmiş bir üretim tesisine sahip olacak.

Anting'deki yeni fabrikanın yılda 300.000 araç üretim kapasitesi ile 2020 yılına kadar faaliyete sokulması planlanıyor. Tesis SAIC Volkswagen için orta ve büyük boy elektrikli SUV'ler ve batarya sistemleri üretecek.

https://www.automotiveworld.com/news-releases/volkswagen-group-china-builds-first-factory-specifically-designed-for-meb-production/