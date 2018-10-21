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Volkswagen ilk elektrikli araç fabrikasını Çin'de kuruyor

Volkswagen, ilk elektrikli araç fabrikasının Çin'in Şangay şehrinde inşa edilmeye başlandığını açıkladı. Tesiste, MEB platformunu temel alan elektrikli SUV modelleri ve batarya sistemleri üretilecek.
7 ay
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Volkswagen, yeni elektrikli otomobilleri için ilk fabrikasının şu an Çin'in Şangay şehrindeki Anting kasabasında inşa edildiğini açıkladı. Tesis, Alman otomobil devinin yeni MEB (Modular Electric Drive Kit) platformunu temel alan elektrikli otomobillerini üretecek.
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Anting'deki SAIC Volkswagen tesisindeki üretim hattından ilk çıkacak model ise 2020 yılında yollarda boy gösterecek bir elektrikli SUV olacak. Volkswagen Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Herbert Diess konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Volkswagen’in MEB platformu sayesinde, Çinli müşterilerimiz için yüksek ölçekte son teknoloji ürünü elektrikli araçları kolayca üretebileceğiz" dedi.

1.400 "Endüstri 4.0" standardında robot

Deneyimli yönetici ayrıca bu şekilde, Volkswagen Grubu için Çin pazarının önemini vurguladıklarının da altını çizdi. Yaklaşık 151 dönümlük alan üzerinde kurulacak Şangay fabrikası, 1.400'den fazla "Endüstri 4.0" standardında robotun yanı sıra yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gibi bir dizi teknolojiyle donatılmış akıllı ve dijitalleştirilmiş bir üretim tesisine sahip olacak.
Anting'deki yeni fabrikanın yılda 300.000 araç üretim kapasitesi ile 2020 yılına kadar faaliyete sokulması planlanıyor. Tesis SAIC Volkswagen için orta ve büyük boy elektrikli SUV'ler ve batarya sistemleri üretecek.

https://www.automotiveworld.com/news-releases/volkswagen-group-china-builds-first-factory-specifically-designed-for-meb-production/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ouzqan 7 ay
Bizim ülkenin güzide insanları da bir çivi bile çakmayan marka için sıraya girerler.
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Markizo 7 ay
Ucuza iş kapatmak istedikleri ne kadar da belli
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DH Misafiri 7 ay
Adamlar ucuz is gücünden faydalanmak ve hava kirliliğinden kurtulmak için Çin i kullanıyor! Zekice..
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gurkanse 7 ay
neden türkiye değilde çin ? bir de böyle düşünmek lazım.belki o zaman acı gerçekler koyunlara da dank eder
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Mholo 7 ay gurkanse
Çünkü Çin’de sömürülecek milyarlarca insan var
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Mand1ra_Hekimi 7 ay
Ülkemizde çakılı bir kazıkları bile yok sıraya girerek alıyoruz
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Omisis046 7 ay
Elektronik diyince zaten illa Asya'da olur herşey.
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tecnikadamoguz01 7 ay
Biriside demiyorki neden hiçbir yatırım yapmadan ilk 3 e girdigi Türkiye'ye değilde Çin'e ??
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simbolmina 7 ay
Buralarda da iş gücü epey ucuz artık. Bir değerlendirin bence sayın yetkili. Çok güzel teşvik falan da alırsınız diyeyim.
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8 etiket daha elektrikli araç fabrika tesis çin şangay Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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