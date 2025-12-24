Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Renault'nun konsept elektrikli aracı, otoyol hızlarında 1.000 km menzile ulaştı

    Renault'nun ultra verimli konsept elektrikli aracı Filante, Fas'taki bir test parkurunda 10 saatten kısa sürede ortalama 102 km/s hızla tek şarjla 1.008 km yol kat etti.  

    Renault'nun konsept elektrikli aracı 1.000 km menzile ulaştı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçların verimliliği hala geliştirilmeye açık bir alan. Her yeni elektrikli araç nesli, tek şarjla biraz daha uzun menzil sunuyor. Renault, günümüz teknolojisiyle bir elektrikli aracın ne kadar ileri gidebileceğini görmek için "yürüyen bir laboratuvar" olarak tanımladığı Filante isimli bir konsept araç geliştirdi. 

    Ortalama 102 km/s hızla 1.100 km menzil

    Ortaya çıkan ultra aerodinamik Renault Filante demo aracı, Fas'taki bir test parkurunda 10 saatten kısa sürede ortalama 102 km/s hızla tek şarjla 1.008 km yol kat etti. Rekor sürüş tamamlandığında bataryada hala %11 enerji bulunuyordu. Bu da aracın tek şarjla 1.100 km menzile ulaşabileceği anlamına geliyor. Reanult, 120 km/s gibi otoyol hızlarında aracın 1.000 km menzile ulaşabileceğini iddia ediyor.

    Renault'nun konsept elektrikli aracı 1.000 km menzile ulaştı Tam Boyutta Gör
    Reanult Filante, bu test sürüşünde 7,8 kWh/100 km gibi inanılmaz bir enerji tüketimine ulaştı. Bu değer, Mercedes-Benz CLA, Tesla Model 3 veya Lucid Air gibi günümüzün en verimli elektrikli araçlarının 11-12 kWh/100 km'lik tüketim seviyesine göre oldukça düşük.
    Renault'nun konsept elektrikli aracı 1.000 km menzile ulaştı Tam Boyutta Gör
    Bu olağanüstü verimliliğin arkasında, son derece düşük hava direncine sahip tasarım, sadece 1.000 kg ağırlık ve çok dar lastiklerin kullanılması yatıyor. Bu sayede Filante, 87 kWh kapasiteli bataryasını maksimum düzeyde değerlendirebiliyor. Aynı bataryayı kullanan seri üretim Renault Scenic E-Tech elektrikli crossover, WLTP döngüsünde yaklaşık 610 km menzil sunuyor. Ancak sürekli yüksek hızda kullanımda bu değer yaklaşık %30 düşüyor.

    Araçta ayrıca enerji tasarrufu sağlayan son teknoloji steer-by-wire ve brake-by-wire sistemleri bulunuyor. Michelin tarafından özel olarak geliştirilen lastikler de yuvarlanma direncini en aza indirerek hem sürtünmeyi hem de hava direncini azaltmaya katkı sağlıyor. Renault, bu çalışmanın temel amacının elektrikli araç menzilini en üst düzeye çıkarmanın yollarını keşfetmek olduğunu ve elde edilen kazanımları gelecekteki seri üretim modellerine aktarmayı hedeflediğini belirtiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan araba üretimi başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araç muayenesinde sigorta poliçesi gereklimi çiğ yufka yenir mi kredi kartından para çekilir mi omuza prp yaptıranların yorumları kadınlar kulübü kodak easyshare c613

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 14
    Apple iPhone 14
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus ExpertBook P1
    Asus ExpertBook P1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum