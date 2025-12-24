Renault'nun konsept elektrikli aracı, otoyol hızlarında 1.000 km menzile ulaştı

Ortaya çıkan ultra aerodinamik Renault Filante demo aracı, Fas'taki bir test parkurunda 10 saatten kısa sürede ortalama 102 km/s hızla tek şarjla 1.008 km yol kat etti. Rekor sürüş tamamlandığında bataryada hala %11 enerji bulunuyordu. Bu da aracın tek şarjla 1.100 km menzile ulaşabileceği anlamına geliyor. Reanult, 120 km/s gibi otoyol hızlarında aracın 1.000 km menzile ulaşabileceğini iddia ediyor.
Araçta ayrıca enerji tasarrufu sağlayan son teknoloji steer-by-wire ve brake-by-wire sistemleri bulunuyor. Michelin tarafından özel olarak geliştirilen lastikler de yuvarlanma direncini en aza indirerek hem sürtünmeyi hem de hava direncini azaltmaya katkı sağlıyor. Renault, bu çalışmanın temel amacının elektrikli araç menzilini en üst düzeye çıkarmanın yollarını keşfetmek olduğunu ve elde edilen kazanımları gelecekteki seri üretim modellerine aktarmayı hedeflediğini belirtiyor.