Renault'nun konsept elektrikli aracı, otoyol hızlarında 1.000 km menzile ulaştı

Tam Boyutta Gör Elektrikli araçların verimliliği hala geliştirilmeye açık bir alan. Her yeni elektrikli araç nesli, tek şarjla biraz daha uzun menzil sunuyor. Renault, günümüz teknolojisiyle bir elektrikli aracın ne kadar ileri gidebileceğini görmek için "yürüyen bir laboratuvar" olarak tanımladığı Filante isimli bir konsept araç geliştirdi.

Ortalama 102 km/s hızla 1.100 km menzil

Ortaya çıkan ultra aerodinamik Renault Filante demo aracı, Fas'taki bir test parkurunda 10 saatten kısa sürede ortalama 102 km/s hızla tek şarjla 1.008 km yol kat etti. Rekor sürüş tamamlandığında bataryada hala %11 enerji bulunuyordu. Bu da aracın tek şarjla 1.100 km menzile ulaşabileceği anlamına geliyor. Reanult, 120 km/s gibi otoyol hızlarında aracın 1.000 km menzile ulaşabileceğini iddia ediyor.

Tam Boyutta Gör Reanult Filante, bu test sürüşünde 7,8 kWh/100 km gibi inanılmaz bir enerji tüketimine ulaştı. Bu değer, Mercedes-Benz CLA, Tesla Model 3 veya Lucid Air gibi günümüzün en verimli elektrikli araçlarının 11-12 kWh/100 km'lik tüketim seviyesine göre oldukça düşük.

Tam Boyutta Gör Bu olağanüstü verimliliğin arkasında, son derece düşük hava direncine sahip tasarım, sadece 1.000 kg ağırlık ve çok dar lastiklerin kullanılması yatıyor. Bu sayede Filante, 87 kWh kapasiteli bataryasını maksimum düzeyde değerlendirebiliyor. Aynı bataryayı kullanan seri üretim Renault Scenic E-Tech elektrikli crossover, WLTP döngüsünde yaklaşık 610 km menzil sunuyor. Ancak sürekli yüksek hızda kullanımda bu değer yaklaşık %30 düşüyor.

Araçta ayrıca enerji tasarrufu sağlayan son teknoloji steer-by-wire ve brake-by-wire sistemleri bulunuyor. Michelin tarafından özel olarak geliştirilen lastikler de yuvarlanma direncini en aza indirerek hem sürtünmeyi hem de hava direncini azaltmaya katkı sağlıyor. Renault, bu çalışmanın temel amacının elektrikli araç menzilini en üst düzeye çıkarmanın yollarını keşfetmek olduğunu ve elde edilen kazanımları gelecekteki seri üretim modellerine aktarmayı hedeflediğini belirtiyor.

