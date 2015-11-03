Otonom Nissan GT-R ve 370Zs geliyor

Otonom sürüş teknolojileri günümüzde üst düzey spor otomobil modellerinde kendisine çok fazla yer bulamıyor. Kişiler bu araçları doğal olarak pist üzerinde limitlerini zorlamak için alıyor ve bütün kontrolün kendisinde olmasını istiyor. Ancak Nissan yeni jenerasyon GT-R ve 370Zs modelleriyle kontrolü eline almaya hazırlanıyor.

TopGear internet sitesine konuşan Nissan Araştırma ve İleri Mühendislik Küresel Başkan Yardımcısı Takao Asami, otonom sürüş sistemlerinin yeni jenerasyon GT-R ve 370Zs modellerinde de yer alacağını belirtiyor. Makinelerin artık en iyi yarış pilotundan bile daha gelişmiş ve kararlı hale geldiğini belirten Asami, en ileri pilotların bile hata yapabileceğini sözlerine ekliyor. Peki Nissan'ın üst düzey spor otomobil modellerine vereceği otonom sürüş teknolojisi ne getiriyor, ne planlanıyor ?

Gelen bilgilere göre Nissan GT-R ile Nissan 370Zs, otonom sürüş modlarıyla önceden programlanmış veriler ışığında pist üzerindeki en doğru yarış çizgisini sürücüsüne öğretebilecek. Dijital pilot bunu sanal olarak göstermek yerine kontrolü eline alarak gerçek tura çıkacak ve böylece daha hızlı gitmenin yolu canlı olarak görülebilecek.

Bu araçların alınma amaçları ve sürücülerin beklentileriyle ters bir adım olarak görünen otonom sürüş sistemleri, bazı durumlarda da hayat kurtarıcı konularda büyük fayda sağlayabilir.