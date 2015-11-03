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Otonom Nissan GT-R ve 370Zs geliyor

Nissan'ın hemen her sürücünün hayallerini süsleyen spor otomobil modelleri GT-R ve 370Zs, resmi ağızlardan gelen bilgiye göre sizin yerinize kullanabilme yetisini kazanmaya hazırlanıyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Otonom Nissan GT-R ve 370Zs geliyor

Otonom sürüş teknolojileri günümüzde üst düzey spor otomobil modellerinde kendisine çok fazla yer bulamıyor. Kişiler bu araçları doğal olarak pist üzerinde limitlerini zorlamak için alıyor ve bütün kontrolün kendisinde olmasını istiyor. Ancak Nissan yeni jenerasyon GT-R ve 370Zs modelleriyle kontrolü eline almaya hazırlanıyor.
TopGear internet sitesine konuşan Nissan Araştırma ve İleri Mühendislik Küresel Başkan Yardımcısı Takao Asami, otonom sürüş sistemlerinin yeni jenerasyon GT-R ve 370Zs modellerinde de yer alacağını belirtiyor. Makinelerin artık en iyi yarış pilotundan bile daha gelişmiş ve kararlı hale geldiğini belirten Asami, en ileri pilotların bile hata yapabileceğini sözlerine ekliyor. Peki Nissan'ın üst düzey spor otomobil modellerine vereceği otonom sürüş teknolojisi ne getiriyor, ne planlanıyor ?
Gelen bilgilere göre Nissan GT-R ile Nissan 370Zs, otonom sürüş modlarıyla önceden programlanmış veriler ışığında pist üzerindeki en doğru yarış çizgisini sürücüsüne öğretebilecek. Dijital pilot bunu sanal olarak göstermek yerine kontrolü eline alarak gerçek tura çıkacak ve böylece daha hızlı gitmenin yolu canlı olarak görülebilecek.
Bu araçların alınma amaçları ve sürücülerin beklentileriyle ters bir adım olarak görünen otonom sürüş sistemleri, bazı durumlarda da hayat kurtarıcı konularda büyük fayda sağlayabilir. 

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MK* 4 yıl en beğenilen
Rusyada sokak yarislarinda kullanirlar.
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haberelectro 4 yıl
Bu ozelligi bu tip arabalara koymanin mantigi ne? Adi ustunde spor araba adam kullanmak icin aliyor.
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LiveForSpeed 4 yıl
Ne okuma ozurlu millet yahu kimse dogru duzgun okumamis bile haberi.
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Tolgá 4 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



r34 dururken r35'e yapmayın böyle şeyler.
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lazloo 4 yıl
Bilmem neciler artilasin tayfasi mi cikti bu seferde?
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mcebi001 4 yıl
Sürücü kontrolü kaybedince devreye girsin yeter..
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advancedmobile 4 yıl
sanki araç hep otonom kullanımda olacakmış gibi yorumlar yapılmış..
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lapatid 4 yıl
sürüş keyfi sayesinde alıcı kitlesi bulan spor arabalara otonom sürüş entegre etmek ne kadar mantikli tartisilir ancak bir opsyon tabi
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Qonrul 4 yıl
Kendilerini nfs den yakınen tanımaktayız
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Ramiz Karaeski 4 yıl
doğan slx 1.6 ies alıp keyfime bakarim bunlar çöp
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INTRUDERTR 4 yıl
gtr alip otonom kullanmak ne iciyo bunlar bonzai bile yapmaz bu kafayi
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MORTALDANCE 4 yıl
Hayırlısı be gülüm
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highgen 4 yıl
Amaç çok ince Nissan yine verimliliğe oynuyor
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