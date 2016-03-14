Otonom arabalar fidye için hacklenebilir

Haber Editörü
Google gibi dev firmaların otonom araçlarla ilgili çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Birgün insanlar tarafından kullanılmayan arabaların yaygınlaşacağını düşünmek artık gayet doğal. Buna karşın bu teknolojinin tehlikeli yönleri de olacak gibi görünüyor.
SXSW festivalinde konuşan 25 yıllık Finlandiyalı siber güvenlik uzmanı Mikko Hypponen otonom araçların hacklenmesinin kaçınılmaz olduğunu düşünüyor. Örneğin işe giderken"arabanızı hackledik, kontrolü tekrar ele almak istiyorsanız 10 bitcoin ödeyin"gibi bir mesajla karşılaşabilirmişiz.
Beyaz hackerlar veya aktivistlerin aksine siber suça bulaşmış olan hacker'ların internetteki malware yazılımların %95'ini elinde bulundurduğunu ve milyonlarca dolar kazandıklarını belirten Hypponen, arabadan arabaya geçen virüslerle bile karşılaşabileceğimizi, araba üreticilerinin emniyet konusunda deneyimli olmalarına karşın siber güvenlik konusunda deneyimsiz olduklarını söylüyor.
Insurance Information Institute başkanı Robert Hartwig ise Amerika'da siber güvenliğe geçen yıl 2 milyar dolar harcandığını bu rakamın 2020'de 7.5 milyar dolara çıkmasını beklediklerini söylüyor. Yine aynı enstitü 2030 yılındaki araçların %25'inin otonom olmasını beklediklerini, otonom araçların insanlar tarafından kullanılan araçlara göre %80 daha az kaza yapacağını düşündüklerini de vurguladı. Hatta olaya istatistiksel olarak bakarsak bu oran siber suçluların yaptıracağı kazalarla ilgili riske girilmesine değermiş.
Otonom araçların hacklenmesi sadece fidye istemeyi değil, siber suikastlere de yol açabilir. Zaten şimdiden Ghost in the Shell gibi siber punk animelerde bu konular üzerinde duruldu. Yani her şeyin "akıllı" olması bir bakıma insanı saf dışı bırakıp tehlikeye de atacak.
http://www.theguardian.com/technology/2016/mar/13/autonomous-cars-self-driving-hack-mikko-hypponen-sxsw Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kontrolü geri almanın onlarca yolu var. Aracın jiroskop ve GPS chip'ine giden voltajı bir röleden geçirir, röleyi kontrol eden düğmeyi de göğüste bir yere koyarsın. Araba mı hacklendi? Kapat düğmeyi. GPS ve jiroskopa giden voltaj kesildiği anda ikisi de iptal, araç hacklanmiş bile olsa kendini otomatik moddan çıkarıp, kontrolü size verecektir. Çünkü aracın temel işletim sistemini değiştiremezler. Hacklendiğinizde sistem çalışırken basit şeyler değiştirilerek kontrol ele geçirilir. Komple güvenlik yazılımı yükleyemezler. Çünkü mevcut olan faaldir. Doalyısı ile bu tarz hacklemeler ufak parametreleri değiştirerek yapılır. Mesela destinasyon noktası ile oynayıp, sizin bunu değiştirmenizi engelleyerek yapılır. Bu durumda, araç nerede olduğunu bilmezse, bilgisayardaki ana yazılıma başvurur. O da sisteme "otomoatik moddan çık, kontrolü şoföre ver" emrini verir. Bitti gitti.
Sonrasında bunu yapanları yakalarsam sanal para ile dövmem, önce içi su dolu varilde 5-6 saat bekletir, sonra hortumla döverim. Onu da söyleyeyim.
Böyle sıfır günü efsaneleri hep türetilir. Ama gerçek şu: Bu herkesin başına gelmez. Açıklar bulundukça kapanır. Her an herkesin başına gelecek diye birşey yoktur. Olasılığı ifade eder. Mutlaka bir-iki kişinin başına gelir; ama 1.000 kişinin başına gelmez.
Manuele dönme için yazılımsal değil, donanımsal seçenekler elbet sunacaklardır. En kötü direksiyon servosu sigortasını sökersin.
Dediğin doğru ama araba 120 ile giderken bir anlık fren kitlenmesi 1 saniyeye kalmadan kaza yapmana neden olabilir. 1 saniyede bırak kolu çekmeyi canını kurtarırsan iyi.
Sorun sen içindeyken değil zaten. Sürücü yokken bir hack ile adam aracı götürecek istediği yere. Yakalanma derdi yok.