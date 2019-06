Otonom arabalar fidye için hacklenebilir

Google gibi dev firmaların otonom araçlarla ilgili çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Birgün insanlar tarafından kullanılmayan arabaların yaygınlaşacağını düşünmek artık gayet doğal. Buna karşın bu teknolojinin tehlikeli yönleri de olacak gibi görünüyor.

SXSW festivalinde konuşan 25 yıllık Finlandiyalı siber güvenlik uzmanı Mikko Hypponen otonom araçların hacklenmesinin kaçınılmaz olduğunu düşünüyor. Örneğin işe giderken" arabanızı hackledik, kontrolü tekrar ele almak istiyorsanız 10 bitcoin ödeyin" gibi bir mesajla karşılaşabilirmişiz.

Beyaz hackerlar veya aktivistlerin aksine siber suça bulaşmış olan hacker'ların internetteki malware yazılımların %95'ini elinde bulundurduğunu ve milyonlarca dolar kazandıklarını belirten Hypponen, arabadan arabaya geçen virüslerle bile karşılaşabileceğimizi, araba üreticilerinin emniyet konusunda deneyimli olmalarına karşın siber güvenlik konusunda deneyimsiz olduklarını söylüyor.

Insurance Information Institute başkanı Robert Hartwig ise Amerika'da siber güvenliğe geçen yıl 2 milyar dolar harcandığını bu rakamın 2020'de 7.5 milyar dolara çıkmasını beklediklerini söylüyor. Yine aynı enstitü 2030 yılındaki araçların %25'inin otonom olmasını beklediklerini, otonom araçların insanlar tarafından kullanılan araçlara göre %80 daha az kaza yapacağını düşündüklerini de vurguladı. Hatta olaya istatistiksel olarak bakarsak bu oran siber suçluların yaptıracağı kazalarla ilgili riske girilmesine değermiş.

Otonom araçların hacklenmesi sadece fidye istemeyi değil, siber suikastlere de yol açabilir. Zaten şimdiden Ghost in the Shell gibi siber punk animelerde bu konular üzerinde duruldu. Yani her şeyin "akıllı" olması bir bakıma insanı saf dışı bırakıp tehlikeye de atacak.

http://www.theguardian.com/technology/2016/mar/13/autonomous-cars-self-driving-hack-mikko-hypponen-sxsw