Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Otonom arabalar fidye için hacklenebilir

Otonom araçların yaygınlaşması kazaların sayısını bir hayli düşürebilir, ama siber güvenlik uzmanları hackerların fidye için bu araçların kontrolünü ele geçirmesinden korkuyorlar.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
1,9b
1
9
Otomobil Teknolojileri
Alkan Adakaner
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google gibi dev firmaların otonom araçlarla ilgili çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Birgün insanlar tarafından kullanılmayan arabaların yaygınlaşacağını düşünmek artık gayet doğal. Buna karşın bu teknolojinin tehlikeli yönleri de olacak gibi görünüyor.
SXSW festivalinde konuşan 25 yıllık Finlandiyalı siber güvenlik uzmanı Mikko Hypponen otonom araçların hacklenmesinin kaçınılmaz olduğunu düşünüyor. Örneğin işe giderken"arabanızı hackledik, kontrolü tekrar ele almak istiyorsanız 10 bitcoin ödeyin"gibi bir mesajla karşılaşabilirmişiz. 
Beyaz hackerlar veya aktivistlerin aksine siber suça bulaşmış olan hacker'ların internetteki malware yazılımların %95'ini elinde bulundurduğunu ve milyonlarca dolar kazandıklarını belirten Hypponen, arabadan arabaya geçen virüslerle bile karşılaşabileceğimizi, araba üreticilerinin emniyet konusunda deneyimli olmalarına karşın siber güvenlik konusunda deneyimsiz olduklarını söylüyor.
Insurance Information Institute başkanı Robert Hartwig ise Amerika'da siber güvenliğe geçen yıl 2 milyar dolar harcandığını bu rakamın 2020'de 7.5 milyar dolara çıkmasını beklediklerini söylüyor. Yine aynı enstitü 2030 yılındaki araçların %25'inin otonom olmasını beklediklerini, otonom araçların insanlar tarafından kullanılan araçlara göre %80 daha az kaza yapacağını düşündüklerini de vurguladı. Hatta olaya istatistiksel olarak bakarsak bu oran siber suçluların yaptıracağı kazalarla ilgili riske girilmesine değermiş.
Otonom araçların hacklenmesi sadece fidye istemeyi değil, siber suikastlere de yol açabilir. Zaten şimdiden Ghost in the Shell gibi siber punk animelerde bu konular üzerinde duruldu. Yani her şeyin "akıllı" olması bir bakıma insanı saf dışı bırakıp tehlikeye de atacak. 

http://www.theguardian.com/technology/2016/mar/13/autonomous-cars-self-driving-hack-mikko-hypponen-sxsw Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Skjenol 3 yıl
Http://fortune.com/2015/10/07/volvo-liability-self-driving-cars/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ufuk-34JD58 3 yıl
biz daha sembolle sanderoyla uğraşırken elin oğlu neler yapıyor
bu arabaların geldiği günü birçoğumuz göremeyeceğiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abavf 3 yıl
Bizim ülkemizde hiç bir zaman kullanılmasına izin verilmeyecek ürün. Düşünsenize artık canlı bombaya ihtiyaç duymadan her yeri havaya uçurur teröristler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Huseyin-ZST 3 yıl
Sistemi manuel olarak manuele çeken bir tuş bunların tamamının önüne geçecektir. Aptal olmayın kardeşim siz de.


Kontrolü geri almanın onlarca yolu var. Aracın jiroskop ve GPS chip'ine giden voltajı bir röleden geçirir, röleyi kontrol eden düğmeyi de göğüste bir yere koyarsın. Araba mı hacklendi? Kapat düğmeyi. GPS ve jiroskopa giden voltaj kesildiği anda ikisi de iptal, araç hacklanmiş bile olsa kendini otomatik moddan çıkarıp, kontrolü size verecektir. Çünkü aracın temel işletim sistemini değiştiremezler. Hacklendiğinizde sistem çalışırken basit şeyler değiştirilerek kontrol ele geçirilir. Komple güvenlik yazılımı yükleyemezler. Çünkü mevcut olan faaldir. Doalyısı ile bu tarz hacklemeler ufak parametreleri değiştirerek yapılır. Mesela destinasyon noktası ile oynayıp, sizin bunu değiştirmenizi engelleyerek yapılır. Bu durumda, araç nerede olduğunu bilmezse, bilgisayardaki ana yazılıma başvurur. O da sisteme "otomoatik moddan çık, kontrolü şoföre ver" emrini verir. Bitti gitti.


Sonrasında bunu yapanları yakalarsam sanal para ile dövmem, önce içi su dolu varilde 5-6 saat bekletir, sonra hortumla döverim. Onu da söyleyeyim.

Böyle sıfır günü efsaneleri hep türetilir. Ama gerçek şu: Bu herkesin başına gelmez. Açıklar bulundukça kapanır. Her an herkesin başına gelecek diye birşey yoktur. Olasılığı ifade eder. Mutlaka bir-iki kişinin başına gelir; ama 1.000 kişinin başına gelmez.


Manuele dönme için yazılımsal değil, donanımsal seçenekler elbet sunacaklardır. En kötü direksiyon servosu sigortasını sökersin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LOSSLESSGAME 3 yıl
Cowinenge
Bu çok kolay engellenebilir, otonom cpusunu araba cpusundan ayirirsin ayri bir kit haline getirirsin ve güç çıkışını elle kontrol etmeye yarayan bir anahtar ile ön konsola takarsin. Acil durumlarda o anahtara basarak yada çekerek otonoma giden elektriği kapatirsin ve bam! Kontrol tekrar sende.. Yani engellenemeyecek birşey değil

Dediğin doğru ama araba 120 ile giderken bir anlık fren kitlenmesi 1 saniyeye kalmadan kaza yapmana neden olabilir. 1 saniyede bırak kolu çekmeyi canını kurtarırsan iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
al işte teknolojinin negatif yanları....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cowinenge 3 yıl
Bu çok kolay engellenebilir, otonom cpusunu araba cpusundan ayirirsin ayri bir kit haline getirirsin ve güç çıkışını elle kontrol etmeye yarayan bir anahtar ile ön konsola takarsin. Acil durumlarda o anahtara basarak yada çekerek otonoma giden elektriği kapatirsin ve bam! Kontrol tekrar sende.. Yani engellenemeyecek birşey değil
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl Cowinenge
Cowinenge
Bu çok kolay engellenebilir, otonom cpusunu araba cpusundan ayirirsin ayri bir kit haline getirirsin ve güç çıkışını elle kontrol etmeye yarayan bir anahtar ile ön konsola takarsin. Acil durumlarda o anahtara basarak yada çekerek otonoma giden elektriği kapatirsin ve bam! Kontrol tekrar sende.. Yani engellenemeyecek birşey değil

Sorun sen içindeyken değil zaten. Sürücü yokken bir hack ile adam aracı götürecek istediği yere. Yakalanma derdi yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Public_Enemy 3 yıl
bilgisayarlar kullanmak içindir, kontrolü bilgisayara bırakmak hiç akıllıca değil. Kendi kontrolüm altında olmayan hiçbirşeyden hoşlanmam.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl AMD Radeon Pro Duo sonunda resmiyet kazandı 3 yıl İşte evrenin en büyük objesi 3 yıl Tom Tom'un yeni iOS uygulamasında, 75Km navigasyon hediye 3 yıl iPhone SE hamlesine karşı 4.6 içlik Galaxy S7 Mini geliyor 3 yıl Samsung Galaxy S7 maliyeti 255$ 3 yıl PicsArt Fotoğraf Düzenleme Uygulaması İnceleme 3 yıl İklim değişikliğinin etkileri inanılmaz boyutlara ulaşıyor 3 yıl Dell kurumsal ürün ve çözümlerdeki iddiasını anlattı 3 yıl Android N için SuperSU test sürümü yayınandı 3 yıl Galaxy S7 ve iPhone 6S işkence testinde karşı karşıya geldi 3 yıl Hum On! uygulaması ile mırıltılarınız notalara dökülüyor 3 yıl Meizu PRO 6, 6GB RAM ile gelebilir 3 yıl LINE evrensel uygulaması Windows 10 Mobile desteğiyle güncellendi 3 yıl Jim Wales: Wikipedia'da firmaların kendi sayfasını hazırlaması utanç verici 3 yıl Kuzey Kore hack çalışmalarını hızlandırdı 3 yıl Spotify Windows Phone’a destek vermeyi durdurmayacak 3 yıl AMD Radeon Fury X2 için isim değişikliği iddiası 3 yıl Samsung Entrim 4D kulaklık ile sanal gerçeklik sinirlerinizde 3 yıl Boom Beach için yeni bir güncelleme yayınlandı 3 yıl 15 yaşında dünya drone şampiyonasında 250.000 dolar kazandı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Otonom arabalar fidye için hacklenebilir Sonraki Snapchat akıllı gözlük tasarlamak için süper bir ekip kuruyor 3 yıl Microsoft bugün Windows 10 Mobile güncellemesini duyurabilir 3 yıl Ankara saldırısı, dijital dünyayı nasıl etkiledi? 3 yıl Kök hücrelerle körlüğün tedavisi mümkün 3 yıl İşte hayallerinizdeki Jetpack 3 yıl Microsoft'un yeni telefonu Lumia 650 mercek altında 3 yıl Çin'den Hubble'ı 300'e katlayan uzay teleskobu 3 yıl NASA daha sessiz süper sonik uçaklar geliştirmeye yakın 3 yıl 4.5G ile birlikte hangi hız ve kota seçeneklerini göreceğiz? 3 yıl Star Trek dizisi ve filmleri ayrı yollarda ilerleyecek 3 yıl Yeni iPhone 7 sızıntısı büyük bir kamera ve kaybolan anten çizgilerini gösteriyor 3 yıl Boeing, insansız denizaltı aracı Echo Voyager'ı tanıttı 3 yıl Sanal gerçeklik ile hayat kurtarabilirsiniz 3 yıl Microsoft artık Windows 10 Mağazası'nda Bitcoin'le ödeme kabul etmeyecek 3 yıl AMD Radeon R9 Fury X2 için hafta başı işaret ediliyor 3 yıl Microsoft Edge tarayıcısının ilk eklentisi ortaya çıktı 3 yıl Yapay zeka: 3 - Go üstadı: 0 3 yıl Steam dilediğiniz oyunu VR olarak oynayabilmenize olanak sağlayacak 3 yıl Android N ile cihazlara gelecek 10 önemli özellik 3 yıl ExoMars Mars'ta yaşam aramak için Pazartesi günü fırlatılıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim