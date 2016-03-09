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Ünlü hacker otonom araç kitiyle Google ve Tesla'yı alt etmeyi planlıyor

Daha önce kırılamaz denilen bir çok sistemin açıklarını bularak kıran ünlü hacker George Hotz bu kez kafayı otonom araçlarla bozmuş durumda. Hotz'un yeni planı ise sektördeki devleri geride bırakmak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,1b
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20
Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Ünlü hacker otonom araç kitiyle Google ve Tesla'yı alt etmeyi planlıyor
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George Hotz Kimdir?

Teknoloji takipçileri muhtemelen George Hotz adını bir kaç kez duymuştur. İlk olarak iPhone'un sim kilidini kırarak gündeme gelen hacker, daha sonrasında iPhone modelleri için jailbreak yayınlayarak bu alandaki ününe ün kattı. Bu süreçten önce Google'da staj yapan geliştirici Street View teknolojisinin geliştirilmesinde emek verdi. iPhone'u kırdıktan sonra Playstation 3'ün piyasaya sürülmesi ve "kırılamaz" olarak nitelendirilmesi Hotz'un dikkatini çekmeyi başardı. 2010 yılının Ocak ayında Playstation 3'ü de kırmayı başaran Hotz daha sonra bu hareket sebebiyle Sony ile davalık oldu. 
2011 yılında Facebook dahi olarak nitelendirilen hackera iş teklifinde bulundu ve bünyesine kattı. Sosyal medya devinde bir yıl kadar çalışan Hotz daha sonra buradaki işinden ayrıldı. Hacker kısa süre önce bir kez daha gündeme geldi, bu seferki gündem sebebi ise otonom araçlar. Kendi garajında yalnızca bir ay gibi kısıtlı bir sürede otonom araç geliştirmeyi başaran Hotz daha sonra yayınladığı bir videoyla teknolojinin oldukça iyi çalıştığını kanıtlamıştı.

Hotz'un Otonom Araç Planları 

Kendi otonom teknolojisini geliştiren Hotz, bu olayın ardından Elon Musk'dan iş teklifi de aldı. Yola kendisi devam etmek isteyen genç yetenek birlikte çalışmak yerine teklifi reddederek rakip olmayı tercih etti. Hotz'a eşlik eden isim ise Vicarious şirketindeki iş arkadaşı Yunus Saatchi olacaktı. Cambridge Üniversitesinde Yapay Zeka doktorası yapan Saatchi eski meslektaşını yalnız bırakmayarak Hotz'un comma.ai grubuna katıldı. Bu arada ikilinin birlikte çalıştığı Vicarious şirketinin en önemli yatırımcılarından birisinin Elon Musk olması da hoş bir ayrıntı olarak dikkat çekiyor.
Hotz ve geliştirdiği otonom aracı 
comma.ai'nin ilk ürünü de tahmin edebileceğiniz gibi otonom araç kiti oldu. 1996 yılından sonra üretilen neredeyse tüm araçlara uygulanan bu kit, kamera takip sistemiyle birlikte araca şerit takibi ve acil durum freni gibi otonom özellikler kazandırabiliyor. Hotz ise bu tarz özelliklerin araçlara eklenmesiyle ilgili "İnsanlar trafik koşullarında kötü, süper sürücü sistemleriyle trafiği çok daha akıcı hale getirebiliriz" diyor.
Hotz'un yayınladığı son video ise otonom araç yapmak için milyonlarca satır koda ve binlerce ekipmana gerek olmadığını gösteriyordu. Geliştirilen kitin yıl sonuna kadar piyasada olacağı ve bu sayede her aracın yarı otonom özellikler kazanacağı da söylendi. Kitlerin, ABD'de en çok satan 5 araba markasının otomobilleriyle uyumlu olarak çalışacağının söylenmesi de beklentileri arttırdı.

George Hotz ve Elon Musk

Hotz, Temmuz ayında otonom araç geliştirmek için işten ayrıldığı sırada Elon Musk ile yapay zeka konusunda bir konuşma yaptı. Bu konuşmanın sonunda ise bir anlaşma ortaya çıktı. Eğer Hotz'un geliştirdiği sistem İsrail asıllı Mobileye şirketinin geliştirdiği çözümden daha iyi olursa Tesla bu teknolojiyi kullanacaktı, ancak anlaşma gerçeğe dönüşmedi. Hotz'un söylediğine göre anlaşmanın gerçeğe dönüşmemesinin sebebi Elon Musk'ın yaptığı ufak eklemelerle anlaşmayı kendi lehine çevirmesiydi. Tüm istekleri yerine getirdiğini belirten Hotz bu durumdan hoşnut olmayınca Tesla ile anlaşmadı.
Hotz'un sahip olduğu Elon Musk portresi
Bu olay ikili arasındaki sürtüşmeyi üst seviyeye taşıdı. Hotz kısa bir süre önce yaptığı açıklamada alaycı bir şekilde "Elon Musk'ın ve Tesla'nın büyük bir hayranıyım. Gözden düşmeleri hayranlığımı arttırıyor." dedi ve ekledi "İyi işler yapıyor, belki bir gün buralara gelir ve "Comma gerçekten iyi iş çıkardı." diyebilir". 
Tesla ise daha sonra yayınladığı bir açıklamada Comma'nın geliştirdiği teknolojiye göndermeler yaptı. Şirketin açıklaması "Tek bir kişinin veya ufak bir şirketin yaptığı çalışmanın otonom sürüş için yeterli olacağını düşünmüyoruz. Bu konu için ciddi bir mühendislik bilgisi ve iç gücü gerekiyor. Demolarda veya belirli yollarda teknolojinin iyi çalıştığını görebilirsiniz, ancak bu durum sorunsuz olduğu anlamına gelmez. Tesla iki yıldır bu teknolojiyi milyonlarca kilometrelik deneyimi ile geliştirmeye devam ediyor" şeklindeydi.

Comma'nın hedefi 

Hotz, kurduğu Comma şirketine önümüzdeki üç ayda 8 kişiyi daha dahil ederek ekibi genişletmeyi planlıyor, ayrıca henüz teknolojinin tam anlamıyla hazır olmadığının da farkında. Şirkete yapay zeka ve donanım konusunda tecrübeli kişiler alınması planlanılıyor. Şimdilik Mobileye şirketinin sahip olduğu otonom teknolojisinin daha önde olduğunu kabul eden geliştirici onlara yetişmek ve hatta geçmek için tek eksiklerinin yol tecrübesi olduğuna inanıyor. 
Comma.ai imzalı otonom araç test sürüşünde
100 saatlik sürüşü geride bırakan şirket bu sayede hatırı sayılır bir veri biriktirmiş ve alrogitmasını da geliştirmiş. Bu süre içerisinde 6 kamera'yla birlikte radar ve lidar'dan (bir nesnenin uzaklığını ölçen teknoloji) toplanan veriler 50 Terabyte'ı aşmış durumda. Henüz yeni bir şirket için bu büyüklükte verileri yapay zekaya işlemek de kolay bir iş sayılmaz. Hotz ilk etapta veri işlemeyi Intel'in işlemcilerine emanet etmeyi denemiş ancak altı kamerayı Intel işlemciler ile birlikte aynı anda işlemeye kalkınca bazı problemler yaşamış. Bu sebeple sistemdeki hesapların ve veri işlemelerin Nvidia GPU ile yapıldığı belirtiliyor.
Şirketin araçlara sonradan takılacak bir kit ile birlikte otonom özellikler kazandırma fikri ne derece etkili olacak merak konusu. Geliştirmenin yıl sonuna kadar tamamlanıp tamamlanamayacağını da yine bekleyip göreceğiz. Her ne kadar Google ve Tesla bu konuda daha fazla imkan ve tecrübe sahibi olsa da Comma'nın yaklaşımı da takdir etmek gerekiyor. Bakalım Comma sektörden istediğini alabilecek mi?

http://www.forbes.com/sites/aarontilley/2016/03/08/george-hotz-comma-ai/#69fb47b7493b Yorum Yaz
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Rena34 3 yıl en beğenilen
biz o bunu yapmis bu bunu demis su soyle yapmis diye tartisirken adamlarin ugrastigi seye bak.
Biz anca insaat yapalim. Keske katma deger yaratan bir urunumuz olsa
biz o bunu yapmis bu bunu demis su soyle yapmis diye tartisirken adamlarin ugrastigi seye bak.Biz anca insaat yapalim. Keske katma deger yaratan bir urun...
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IslakFasulye 3 yıl
Bu Accord mu oluyor şimdi?
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1 Avatar
0quz28 3 yıl
DH Misafiri
NVIDIA CPU yazılmış o GPU olmasın sakın. ?

tegra k1 gibi cpu lardan biri olabilir mobil için geliştirilen
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Master_Evil 3 yıl
yunus saatchi
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DH Misafiri 3 yıl
NVIDIA CPU yazılmış o GPU olmasın sakın. ?
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viper 3 yıl
100 saatlik data sadece şerit takibi ve acil durum freni icin yeter de artar bile, ki sistem de zaten bunu vaadediyor.
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ThisisaNightmare 3 yıl
Oldukca sacma bir haber olmus.

Google in aracina bakin bi kac saatlik deneyimi var ve kac kere kaza yapmis. Google in araci 1.3 milyon millik (yaklasik 2 Milyon KM) deneyiminde toplam 14 kere kaza yapmis bir arac. Bunlardan sadece 1 tanesi Google'in sucu.

Olay prototipi yaptik al hazir demek degil. Asil olay bunu test etmek. Bir yazilim ne kadar cok donanima dokunuyorsa o kadar cok test edilir. Misal gecende bir yerde okumustum; NASA'da her 1 yazilimciya 100 testci duserken, Microsoft un isletim sistemi icin bu sayi 1 e 2 idi; Facebook ta ise 5 yazilimciya 1 testci idi.

Bu haber ayni suna benziyor, A kisisi 10 kisilik kurdugu ekiple Facebook a rakip sosyal ag yapti. Yada ne bileyim 2 kisilik bir ekip 1 ayda Google a rakip arama motoru cikardi gibi birsey. Birisi kendini kanitlamis urun; otekisi ise daha beta duruma bile gecmemis alfa versiyon prototip.
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ThisisaNightmare 3 yıl viper
viper

100 saatlik data sadece şerit takibi ve acil durum freni icin yeter de artar bile, ki sistem de zaten bunu vaadediyor.

Al sana 3 tane senaryo cizdim kafamdan:

1) Arac 40 km/saat ile gidiyor; onunde yaya var; arkasinda ise 45 km/saat ile giden arac var. Dedigin gibi acil durum frenini yapti arkadaki arac buna gecirdi, hic bir yarali yok.

2) Arac otoyolda 100 km/saat ile gidiyor; onune bir cisim (hayvan olabilir insan olabilir vs) geliyor. Hemen arkasinda 105 km/saat iile giden var. Acil durum frenini yapti, arkadaki arac buna fena gecirdi; 3 kisi hastanede agir yarali

3) Arac normal yolunda giderken; sensorlerin birisi bozuluyor veya ne bileyim dolu dusuyor; tam o anda o sensorle ilgili acil durum gerceklesiyor; sistem bunu algilayamadigi icin kazaya neden oluyor.


Ustte verdigim 2 senaryonun olasilikalri dusuk oldugu icin Google gibi firmalar zaten akisina olabildigince test yapmaya calisiyor, bu tarz birsuru senaryo var.

Sonuncusu ise 1 aracta 100 saatlik testte gerceklesmesi imkansiza yakin. O yuzden daha cok sureli test etmek gerek ki hangi parcalari bozulmaya daha yatkin ve ona gore neler yapilabilir bunlarin gercek dunyada test edilmesi gerekir.
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GenkaNuank 3 yıl
Yunus saatchi den sonra okumayi biraktim. O nasil bi isim yav :D
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Ac1DBuRN 3 yıl
Acura geliştiriciye destek amacıyla hediye etti aracı. 100 saatlik veri, yüzbinlerce km'lik geri bildirimin yanında nokta kalabilir ancak. Şimdi hepinize soruyorum. Bu adam bu kiti bitirse ve dese ki 100 dolara A marka arabanız eller serbest çalışacak. Demezmisiniz can güvenliğimi emanet edeceğim, ufak bir errorda şarampolden yuvarlanabileceğim bir teknolojide (yok abi onun yedek devreye giren protokolü vardıra hiç girmeyelim) 8 kişilik bir geliştirme takımına güvenebilirmisiniz?
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profecco 3 yıl
Elon Musk burada Edisonluk yapmış
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1ses1 3 yıl
HErkez kendi zekasıyla bir cevap vermiş ama adam üstün zeka bizim gibi değil. Bizim gibi olsa siyasetten ekonomiden dem vuracağız. Adamın okuduğu bölüme bakın.
Nice büyük şirketler bu tür adamları alarak bir yerlere hızlı bir şekilde gelebiliyor.
Steve Jobs olmasaydı apple şimdiki durumuna ne zaman gelicekdi. Belkide gelemiycekti. Üstün zekalı insanlar herzaman fark yaratır. Hem zaman hem iş.
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algülümvergülüm 3 yıl
Yerimizi alalım
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Whisper911 3 yıl
100 saat sürüş verisi deniyor ama yıl sonuna kadar satış olacak deniyor. Adam dahi saygım sonsuz lakin bunun gibi dahi adamları bünyesinde çalıştıran şirketler senelerdir geliştirme aşamasında ve hala nihai bir ürün ortaya çıkmış değil. Bence bir yanlışlık var bu işte. Bu kadar çabuk olamaz. 100 saat hiç bir şey.
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Sony Specialist 3 yıl
Elon Musk'a her zaman sempatim vardır ama rekabet iyidir her zaman.Yerimizi alalım,değerlenir buralar.
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Rena34 3 yıl en beğenilen
biz o bunu yapmis bu bunu demis su soyle yapmis diye tartisirken adamlarin ugrastigi seye bak.
Biz anca insaat yapalim. Keske katma deger yaratan bir urunumuz olsa
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