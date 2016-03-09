Ünlü hacker otonom araç kitiyle Google ve Tesla'yı alt etmeyi planlıyor

Teknoloji takipçileri muhtemelen George Hotz adını bir kaç kez duymuştur. İlk olarak iPhone'un sim kilidini kırarak gündeme gelen hacker, daha sonrasında iPhone modelleri için jailbreak yayınlayarak bu alandaki ününe ün kattı. Bu süreçten önce Google'da staj yapan geliştirici Street View teknolojisinin geliştirilmesinde emek verdi. iPhone'u kırdıktan sonra Playstation 3'ün piyasaya sürülmesi ve "kırılamaz" olarak nitelendirilmesi Hotz'un dikkatini çekmeyi başardı. 2010 yılının Ocak ayında Playstation 3'ü de kırmayı başaran Hotz daha sonra bu hareket sebebiyle Sony ile davalık oldu.

2011 yılında Facebook dahi olarak nitelendirilen hackera iş teklifinde bulundu ve bünyesine kattı. Sosyal medya devinde bir yıl kadar çalışan Hotz daha sonra buradaki işinden ayrıldı. Hacker kısa süre önce bir kez daha gündeme geldi, bu seferki gündem sebebi ise otonom araçlar. Kendi garajında yalnızca bir ay gibi kısıtlı bir sürede otonom araç geliştirmeyi başaran Hotz daha sonra yayınladığı bir videoyla teknolojinin oldukça iyi çalıştığını kanıtlamıştı.

Hotz'un Otonom Araç Planları

Kendi otonom teknolojisini geliştiren Hotz, bu olayın ardından Elon Musk'dan iş teklifi de aldı. Yola kendisi devam etmek isteyen genç yetenek birlikte çalışmak yerine teklifi reddederek rakip olmayı tercih etti. Hotz'a eşlik eden isim ise Vicarious şirketindeki iş arkadaşı Yunus Saatchi olacaktı. Cambridge Üniversitesinde Yapay Zeka doktorası yapan Saatchi eski meslektaşını yalnız bırakmayarak Hotz'un comma.ai grubuna katıldı. Bu arada ikilinin birlikte çalıştığı Vicarious şirketinin en önemli yatırımcılarından birisinin Elon Musk olması da hoş bir ayrıntı olarak dikkat çekiyor.

Hotz ve geliştirdiği otonom aracı

comma.ai'nin ilk ürünü de tahmin edebileceğiniz gibi otonom araç kiti oldu. 1996 yılından sonra üretilen neredeyse tüm araçlara uygulanan bu kit, kamera takip sistemiyle birlikte araca şerit takibi ve acil durum freni gibi otonom özellikler kazandırabiliyor. Hotz ise bu tarz özelliklerin araçlara eklenmesiyle ilgili "İnsanlar trafik koşullarında kötü, süper sürücü sistemleriyle trafiği çok daha akıcı hale getirebiliriz" diyor.

Hotz'un yayınladığı son video ise otonom araç yapmak için milyonlarca satır koda ve binlerce ekipmana gerek olmadığını gösteriyordu. Geliştirilen kitin yıl sonuna kadar piyasada olacağı ve bu sayede her aracın yarı otonom özellikler kazanacağı da söylendi. Kitlerin, ABD'de en çok satan 5 araba markasının otomobilleriyle uyumlu olarak çalışacağının söylenmesi de beklentileri arttırdı.

George Hotz ve Elon Musk

Hotz, Temmuz ayında otonom araç geliştirmek için işten ayrıldığı sırada Elon Musk ile yapay zeka konusunda bir konuşma yaptı. Bu konuşmanın sonunda ise bir anlaşma ortaya çıktı. Eğer Hotz'un geliştirdiği sistem İsrail asıllı Mobileye şirketinin geliştirdiği çözümden daha iyi olursa Tesla bu teknolojiyi kullanacaktı, ancak anlaşma gerçeğe dönüşmedi. Hotz'un söylediğine göre anlaşmanın gerçeğe dönüşmemesinin sebebi Elon Musk'ın yaptığı ufak eklemelerle anlaşmayı kendi lehine çevirmesiydi. Tüm istekleri yerine getirdiğini belirten Hotz bu durumdan hoşnut olmayınca Tesla ile anlaşmadı.

Hotz'un sahip olduğu Elon Musk portresi

Bu olay ikili arasındaki sürtüşmeyi üst seviyeye taşıdı. Hotz kısa bir süre önce yaptığı açıklamada alaycı bir şekilde "Elon Musk'ın ve Tesla'nın büyük bir hayranıyım. Gözden düşmeleri hayranlığımı arttırıyor." dedi ve ekledi "İyi işler yapıyor, belki bir gün buralara gelir ve "Comma gerçekten iyi iş çıkardı." diyebilir".

Tesla ise daha sonra yayınladığı bir açıklamada Comma'nın geliştirdiği teknolojiye göndermeler yaptı. Şirketin açıklaması "Tek bir kişinin veya ufak bir şirketin yaptığı çalışmanın otonom sürüş için yeterli olacağını düşünmüyoruz. Bu konu için ciddi bir mühendislik bilgisi ve iç gücü gerekiyor. Demolarda veya belirli yollarda teknolojinin iyi çalıştığını görebilirsiniz, ancak bu durum sorunsuz olduğu anlamına gelmez. Tesla iki yıldır bu teknolojiyi milyonlarca kilometrelik deneyimi ile geliştirmeye devam ediyor" şeklindeydi.

Comma'nın hedefi

Hotz, kurduğu Comma şirketine önümüzdeki üç ayda 8 kişiyi daha dahil ederek ekibi genişletmeyi planlıyor, ayrıca henüz teknolojinin tam anlamıyla hazır olmadığının da farkında. Şirkete yapay zeka ve donanım konusunda tecrübeli kişiler alınması planlanılıyor. Şimdilik Mobileye şirketinin sahip olduğu otonom teknolojisinin daha önde olduğunu kabul eden geliştirici onlara yetişmek ve hatta geçmek için tek eksiklerinin yol tecrübesi olduğuna inanıyor.

Comma.ai imzalı otonom araç test sürüşünde

100 saatlik sürüşü geride bırakan şirket bu sayede hatırı sayılır bir veri biriktirmiş ve alrogitmasını da geliştirmiş. Bu süre içerisinde 6 kamera'yla birlikte radar ve lidar'dan (bir nesnenin uzaklığını ölçen teknoloji) toplanan veriler 50 Terabyte'ı aşmış durumda. Henüz yeni bir şirket için bu büyüklükte verileri yapay zekaya işlemek de kolay bir iş sayılmaz. Hotz ilk etapta veri işlemeyi Intel'in işlemcilerine emanet etmeyi denemiş ancak altı kamerayı Intel işlemciler ile birlikte aynı anda işlemeye kalkınca bazı problemler yaşamış. Bu sebeple sistemdeki hesapların ve veri işlemelerin Nvidia GPU ile yapıldığı belirtiliyor.

Şirketin araçlara sonradan takılacak bir kit ile birlikte otonom özellikler kazandırma fikri ne derece etkili olacak merak konusu. Geliştirmenin yıl sonuna kadar tamamlanıp tamamlanamayacağını da yine bekleyip göreceğiz. Her ne kadar Google ve Tesla bu konuda daha fazla imkan ve tecrübe sahibi olsa da Comma'nın yaklaşımı da takdir etmek gerekiyor. Bakalım Comma sektörden istediğini alabilecek mi?