Stellantis, ilk otonom sürüş sistemini tanıttı: Yola konsantre olmak gerekmiyor!

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Tam Boyutta Gör Opel, Fiat, Peugeot, Jeep ve Chrysler gibi birçok markayı bünyesinde barındıran Hollanda merkezli çok uluslu otomobil şirketi Stellantis, ilk "eller serbest, gözler kapalı" otonom sürüş sistemini tanıttı.

60 km/s hıza kadar Seviye 3 otonom sürüş sunuyor

STLA AutoDrive isimli sistem, 60 km/s hıza kadar Seviye 3 otonom sürüş özelliğine sahip. Bu da, bu hızın altında sistemi devreye sokan sürücülerin yola konsantre olmak zorunda kalmadan seyahat edebileceği anlamına geliyor. Böylece, sürücüler yolda geçirdikleri zamanı değerlendirerek başka işlerini yapabilecek veya film izleyerek keyifli zaman geçirebilecek. Yine de, sürücünün her an aracın kontrolünü ele almaya hazır olması gerektiğini de belirtelim.

Seviye 3 otonom sürüşü ilk olarak geçtiğimiz sene Mercedes tanıtmıştı. Stellantis de yeni sistemiyle Mercedes'in yanındaki yerini alıyor. Ancak Stellantis, piyasa şartlarını ve düzenleyici engelleri gerekçe göstererek bu özelliği henüz piyasaya sürmüyor. Ayrıca hangi modellerin bu sistemi alacağını da açıklamıyor.

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Stellantis, sistemin sahibi olduğu birçok markaya uygulanmaya hazır ölçeklenebilir bir sistem olduğunu söylüyor. Diğer çoğu otonom sürüş sisteminde olduğu gibi, tüm yol verileri daha iyi optimizasyon ve kablosuz güncellemeler yoluyla işlevselliği yükseltmek için Stellantis'e geri gönderiliyor.

Stellantis, STLA AutoDrive'ın kirlendiğinde kendilerini temizleyebilen gelişmiş bir sensör takımı tarafından desteklendiğini söylüyor. Bunlar arasında, kör nokta tespiti, şerit takip yardımı ve park yardımı gibi özellikler için de kullanılan kameralar, radar ve ultrasonik sensörler yer alıyor. Ancak LiDAR sensörünün gerekli olup olmadığı belirtilmiyor.

Stellantis, sistemin gece ve kötü hava koşullarında dahi çalıştığını, ileride 95 km/s'e kadar hızlarda ve arazi sürüşlerinde de işlevsel olacağını söylüyor.

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Stellantis, ilk otonom sürüş sistemini tanıttı