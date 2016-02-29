Otonom araçlar park problemini çözebilir

Otonom araçların faydaları saymakla bitmiyor. Trafik problemine olumlu yönde çok önemli katkılar sağlayacağı düşünülen otonom araçların şimdi de sürücülerin korkulu rüyası park sorununa çözüm getireceği söyleniyor.



Sürücüsüz araçların en büyük etkisinin park konusunda hissedileceğini belirten Princeton Üniversitesi'nden araştırmacı Alain L. Kornhauser,"Park ihtiyacımız kalmayacak. Artık insanlar araçlarını vakit geçirdikleri yerlerin yakınlarında kapalı şekilde bekletmek zorunda kalmayacaklar. Bir futbol maçındaysam, arabam da benimle kalmak zorunda değil; ofisimde çalışıyorsam, orada olması gerekmiyor. Alışveriş merkezlerinin sabit otoparkları artık tamamiyle geçmişte kalacak." ifadelerini kullandı.



MIT'den Carlo Ratti ise otonom araçlarla birlikte kişisel ve ortak arabalar arasındaki ayrımın da bir hayli azalacağını belirtiyor. Araç paylaşımının hali hazırda trafiğe ve park problemine oldukça faydalı olduğunun altını çizen Ratti,"Arabanız gündüzleri sizi işe bıraktıktan sonra park alanında sessizce beklemek yerine günün geri kalanında ailenizden başka birisini taşımaya başlayabilir." ifadelerini kullanıyor.



ABD merkezli şirket Perkins + Will başkanı Garry Tierney'in de belirttiği gibi kendi kendisini park edecek sürücüsüz araçlarla birlikte araçlarınızı yalnızca kendi evinizin önüne park etmek zorunda kalmayacaksınız.



Uzmanların tahminlerine bakılacak olursa otonom araçlarının yaygınlaşmasıyla beraber artık yollar park alanları olarak kullanılmaktan kurtulup daha temiz bir hal alabilir. Çevreci özelliklerinin yanı sıra trafiğe ve park problemlerine de epey fayda sağlayacak gibi görünen otonom araçlar, bakalım gelecekte nasıl bir role sahip olacaklar.

http://www.curbed.com/2016/2/25/11114222/how-driverless-cars-can-reshape-our-cities