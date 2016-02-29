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Otonom araçlar park problemini çözebilir

Geleceğin en önemli teknolojilerinden biri olarak gösterilen otonom araçlar, trafiğin yanı sıra sürücülerin korkulu rüyası park problemlerine de çözüm getirebilir.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Otonom araçların faydaları saymakla bitmiyor. Trafik problemine olumlu yönde çok önemli katkılar sağlayacağı düşünülen otonom araçların şimdi de sürücülerin korkulu rüyası park sorununa çözüm getireceği söyleniyor.

Sürücüsüz araçların en büyük etkisinin park konusunda hissedileceğini belirten Princeton Üniversitesi'nden araştırmacı Alain L. Kornhauser,"Park ihtiyacımız kalmayacak. Artık insanlar araçlarını vakit geçirdikleri yerlerin yakınlarında kapalı şekilde bekletmek zorunda kalmayacaklar. Bir futbol maçındaysam, arabam da benimle kalmak zorunda değil; ofisimde çalışıyorsam, orada olması gerekmiyor. Alışveriş merkezlerinin sabit otoparkları artık tamamiyle geçmişte kalacak." ifadelerini kullandı.

MIT'den Carlo Ratti ise otonom araçlarla birlikte kişisel ve ortak arabalar arasındaki ayrımın da bir hayli azalacağını belirtiyor. Araç paylaşımının hali hazırda trafiğe ve park problemine oldukça faydalı olduğunun altını çizen Ratti,"Arabanız gündüzleri sizi işe bıraktıktan sonra park alanında sessizce beklemek yerine günün geri kalanında ailenizden başka birisini taşımaya başlayabilir." ifadelerini kullanıyor.

ABD merkezli şirket Perkins + Will başkanı Garry Tierney'in de belirttiği gibi kendi kendisini park edecek sürücüsüz araçlarla birlikte araçlarınızı yalnızca kendi evinizin önüne park etmek zorunda kalmayacaksınız.

Uzmanların tahminlerine bakılacak olursa otonom araçlarının yaygınlaşmasıyla beraber artık yollar park alanları olarak kullanılmaktan kurtulup daha temiz bir hal alabilir. Çevreci özelliklerinin yanı sıra trafiğe ve park problemlerine de epey fayda sağlayacak gibi görünen otonom araçlar, bakalım gelecekte nasıl bir role sahip olacaklar. 

http://www.curbed.com/2016/2/25/11114222/how-driverless-cars-can-reshape-our-cities Yorum Yaz
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MegaWolt38 3 yıl
Facebook taki sığır avcısı diye grup var oradan bakın ne kadar park etme özürlü sığır var anlarsınız. Otonom falan hikaye, bizim ülkemizdeki sığırları ağır cezalarla gütmek lazım, tımar etmek lazım.
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suslu76 3 yıl
yakit masrafinin kayda deger miktarda azalmasi lazim bunun gerceklesmesi icin
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C.CEMİL 3 yıl
yanlış anlamadıysam ortak araba olayından bahsediliyor
bence bizimkiler asla buna yanaşmaz
bizde araba dedin mi aile bireylerinden bile önce gelir
otomobil bölümünde olan kavgaları görmüyor musunuz :)
gerçi aile içi ortak kullanımda bazı faydaları olabilir ,özellikle eşlerin ikisi de çalışıyor ve ayrı işyerleri varsa (tabi saatleri de çakışmıyorsa) ,birisi alıp işe gittikten sonra ,haydi oğlum eve dön ve hanımı al deyip gönderebilir :)
lakin bu defada yakıt derdi çıkacaktır
neyse zaten biz bunları görecek kadar belkide yaşamayız , o nedenle fazla kafa yormayalım :)
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9unkarekoku 3 yıl
Otonom araç bence çok güzel olacak. Hep hayallerimdeki gibi oh mis otur arka koltuğa sessiz sedasız rahat rahat gez. Özellikle alkol almak sonra da araç kullanmayı tasvip etmiyorum ama olsaydı ne güzel olurdu diyorum. Benim gibi yalnızları daha da yalnızlaştıracak belki ama olsun.
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Fenomenon 3 yıl
Biraz saçma geldi bana
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