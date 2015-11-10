Oukitel A29 akıllı saati sınıfının en iyisi olmaya geliyor









Dünyanın ilk 10000mAh bataryalı akıllı telefonunu geliştiren ve ilk 720p çözünürlükteki projeksiyon modülüne sahip akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanan Çinli Oukitel, şimdi de sınıfının en iyisi olmaya aday bir akıllı saat geliştirdi.





Oukitel A29 adındaki akıllı saatte yok yok diyebiliriz. Cihazın 1.22 inçlik 240x240 piksel çözünürlüğündeki yuvarlak dokunmatik ekranı safir ile kaplanmış ve son derece dayanıklı. Saatin gövdesi paslanmaz çelikten imal edilmiş ve hakiki deri kayışlar ile şıklıktan taviz vermiyor.





Cihaza MediaTek'in giyilebilir cihazlar için geliştirdiği MT2502 Aster yonga seti gücünü verirken, 64MB RAM ve 128MB ROM barındırıyor. SIM kart desteği ile saat üzerinden çağrı cevaplayabiliyor veya başlatabiliyorsunuz. Kendine özel bir işletim sistemi olan modelde çeşitli kadran temaları yer alıyor.





Tüm bunların yanında akıllı saatin nabız ölçme fonksiyonu da bulunuyor ve IP53 sertifikası ile su sıçramalarına karşı dayanıklılık sunuyor. Ayrıca atılan adım, gidilen mesafe, yakılan kalori gibi tüm veriler Bluetooth 4.0 üzerinden iOS veya Android uygulamasına aktarılıyor. 320mAH gücündeki batarya cihaza 4 saat konuşma veya 150 saat bekleme süresi kazandırıyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde batarya 2 saatte tam doluma ulaşıyor.





Oukitel A29 modeli önemli özelliklerine rağmen 70$ gibi son derece agresif fiyat etiketine sahip ve fiyat segmentinde daha iyisi yok gibi duruyor. Ne yazık ki akıllı saatlerin baş belası olan düşük kullanım süreleri Oukitel A29 modelinde de karşımıza çıkacak zira çağrıları sürekli saatten cevapladığınızda bir günü bile dolduramama ihtimaliniz var. Akıllı saat 20 Kasım'da piyasaya sürülecek.

http://www.phonearena.com/news/Oukitel-A29-smartwatch-makes-and-takes-calls-timepiece-can-be-pre-ordered-tomorrow-for-69.99_id75579