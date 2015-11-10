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Oukitel A29 akıllı saati sınıfının en iyisi olmaya geliyor

Genelde ucuz akıllı saatlerde pahalı modellerde olduğu kadar fazla özellik bulmak mümkün değil. Oukitel A29 akıllı saati bu tabuyu yıkmaya geliyor.
3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Oukitel A29 akıllı saati sınıfının en iyisi olmaya geliyor



Dünyanın ilk 10000mAh bataryalı akıllı telefonunu geliştiren ve ilk 720p çözünürlükteki projeksiyon modülüne sahip akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanan Çinli Oukitel, şimdi de sınıfının en iyisi olmaya aday bir akıllı saat geliştirdi. 

Oukitel A29 adındaki akıllı saatte yok yok diyebiliriz. Cihazın 1.22 inçlik 240x240 piksel çözünürlüğündeki yuvarlak dokunmatik ekranı safir ile kaplanmış ve son derece dayanıklı. Saatin gövdesi paslanmaz çelikten imal edilmiş ve hakiki deri kayışlar ile şıklıktan taviz vermiyor. 

Cihaza MediaTek'in giyilebilir cihazlar için geliştirdiği MT2502 Aster yonga seti gücünü verirken, 64MB RAM ve 128MB ROM barındırıyor. SIM kart desteği ile saat üzerinden çağrı cevaplayabiliyor veya başlatabiliyorsunuz. Kendine özel bir işletim sistemi olan modelde çeşitli kadran temaları yer alıyor. 

Tüm bunların yanında akıllı saatin nabız ölçme fonksiyonu da bulunuyor ve IP53 sertifikası ile su sıçramalarına karşı dayanıklılık sunuyor. Ayrıca atılan adım, gidilen mesafe, yakılan kalori gibi tüm veriler Bluetooth 4.0 üzerinden iOS veya Android uygulamasına aktarılıyor. 320mAH gücündeki batarya cihaza 4 saat konuşma veya 150 saat bekleme süresi kazandırıyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde batarya 2 saatte tam doluma ulaşıyor.

Oukitel A29 modeli önemli özelliklerine rağmen 70$ gibi son derece agresif fiyat etiketine sahip ve fiyat segmentinde daha iyisi yok gibi duruyor. Ne yazık ki akıllı saatlerin baş belası olan düşük kullanım süreleri Oukitel A29 modelinde de karşımıza çıkacak zira çağrıları sürekli saatten cevapladığınızda bir günü bile dolduramama ihtimaliniz var. Akıllı saat 20 Kasım'da piyasaya sürülecek.  

http://www.phonearena.com/news/Oukitel-A29-smartwatch-makes-and-takes-calls-timepiece-can-be-pre-ordered-tomorrow-for-69.99_id75579 Yorum Yaz
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xemrax 3 yıl
buna sim kart da ekrtradan takılabiliyor. peki TR ye getirsek gümrükte takılır mı?
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Patren 3 yıl
xiaomi saat yaparsa alinir
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meego 3 yıl
reelde kaç gün şarjı gidiyor önemli olan o
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Kefelon 3 yıl
Ben şahsen Xiaomi'nin hareketini bekliyorum, akıllı saat için. Bence yakın zamanda Android Wear ile birlikte 50 dolar altında fiyatla çıkacak bir Mi Watch göreceğiz
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fthkn 3 yıl
320 mah batarya 2 saatte doluyor. 3000 mah zenfone 2 bataryası 1 saatte doluyor. Hani 10 dakkada tam şarj ile 4 saat konuşma sunsa harika olur.
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HatimİndirenSteveJOBS 3 yıl
64MB RAM nedir lo
2 Yanıt Yanıtla +2
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sis651 3 yıl HatimİndirenSteveJOBS
Program vs. yüklenmeyen, sadece hazır menüleri ve uygulamaları olan bir saate 64 MB RAM çok bile, durduk yere fazladan enerji tüketir sadece. Gerçi onun da önemli kısmı baz bandı fonksiyonu için kullanılıyor olabilir...
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Fenomenon 3 yıl HatimİndirenSteveJOBS
HatimİndirenSteveJOBS
64MB RAM nedir lo


Saatin uygulamaları için yetiyorsa fazlasına gerek yok. Andro wear yok zaten. Saatle yapabileceğin şeyler belli, sanki gta mı oynayacaksın saatle.
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