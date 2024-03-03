Oukitel tuğla gibi tablet hazırlıyor

Oukitel RT8 özellikleri ve fiyatı
- 11 inçlik 2K ekran
- Helio G99 yonga seti
- 6GB RAM
- 256GB depolama
- 48MP+20MP+5MP arka kamera
- 32MP ön kamera
- 20000mAh batarya, 33W hızlı şarj
- 275 Euro
Oukitel RT8 tablet modeli 15.1mm kalınlık ve 1Kg civarında ağırlık ile geliyor. Askeri standartlarda dayanıklılık sunan tabletin arka kısmında bir kayış yer alıyor. Buraya opsiyonel olarak alüminyum stand da yerleştirilebiliyor.
Bu denli kalınlıkta en önemli teselli dev bataryası olmuş. Bu da günlerce çalışma süresi sunuyor. Gece görüş kamerası da olan Oukitel RT8 tablet modeli önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.