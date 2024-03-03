Oukitel tuğla gibi tablet hazırlıyor

Tam Boyutta Gör Taşınabilir cihazlarda zorlu ortam koşullarına dayanıklılık dendiği zaman tuğla kalınlığına varan gövdeler akıllara geliyor. Oukitel tarafından piyasaya sürülecek RT8 tablet modeli de onlardan geri kalmıyor.

Oukitel RT8 özellikleri ve fiyatı

11 inçlik 2K ekran

Helio G99 yonga seti

6GB RAM

256GB depolama

48MP+20MP+5MP arka kamera

32MP ön kamera

20000mAh batarya, 33W hızlı şarj

275 Euro

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Oukitel RT8 tablet modeli 15.1mm kalınlık ve 1Kg civarında ağırlık ile geliyor. Askeri standartlarda dayanıklılık sunan tabletin arka kısmında bir kayış yer alıyor. Buraya opsiyonel olarak alüminyum stand da yerleştirilebiliyor.

Bu denli kalınlıkta en önemli teselli dev bataryası olmuş. Bu da günlerce çalışma süresi sunuyor. Gece görüş kamerası da olan Oukitel RT8 tablet modeli önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak.

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Oukitel RT8 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı