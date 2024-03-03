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    Oukitel tuğla gibi tablet hazırlıyor

    Oukitel RT8 dayanıklılık odaklı tablet tam 1Kg ağırlığı ile kullanıcıyı yorabilir. Bataryası ise günlerce şarja gerek bırakmadan kullanım imkânı sunuyor.        
    Oukitel RT8 Tam Boyutta Gör
    Taşınabilir cihazlarda zorlu ortam koşullarına dayanıklılık dendiği zaman tuğla kalınlığına varan gövdeler akıllara geliyor. Oukitel tarafından piyasaya sürülecek RT8 tablet modeli de onlardan geri kalmıyor.

    Oukitel RT8 özellikleri ve fiyatı

    • 11 inçlik 2K ekran
    • Helio G99 yonga seti
    • 6GB RAM
    • 256GB depolama
    • 48MP+20MP+5MP arka kamera
    • 32MP ön kamera
    • 20000mAh batarya, 33W hızlı şarj
    • 275 Euro

    Oukitel RT8 tablet modeli 15.1mm kalınlık ve 1Kg civarında ağırlık ile geliyor. Askeri standartlarda dayanıklılık sunan tabletin arka kısmında bir kayış yer alıyor. Buraya opsiyonel olarak alüminyum stand da yerleştirilebiliyor.

    Bu denli kalınlıkta en önemli teselli dev bataryası olmuş. Bu da günlerce çalışma süresi sunuyor. Gece görüş kamerası da olan Oukitel RT8 tablet modeli önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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