Oukitel powerbank gibi telefon duyurdu

Oukitel WP33 Pro özellikleri ve fiyatı
Bir akıllı telefonda uzun kullanım süresi arayanlar kalın ölçülere razı olmak zorunda kalıyor. Oukitel WP33 Pro modeli de bu ihtiyaca yönelik geliştirildi. 22000mAh kapasiteli batarya ile 7 güne kadar kullanım süresi sunan telefon powerbank olarak da kullanılabiliyor. 33W üzerinden şarj olabilen batarya 18W hızlı şarj çıkışı verebiliyor.
6.6 inçlik ekranında 2408x1080 piksel çözünürlük sunan telefon darbelere, suya ve toza dayanıklı. 27.2mm kalınlığa sahip olan gövde 577.5g ağırlığında. Dimensity 6100+ yonga setinden güç alan telefonda 8GB RAM ve 256GB depolama yer alıyor. 64MP arka kameranın yanında 20MP gece görüş sensörü yer alıyor. 5W hoparlör ise 136 desibel ses verebiliyor. Oukitel WP33 Pro modeli 240$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.