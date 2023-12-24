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    Oukitel powerbank gibi telefon duyurdu

    Oukitel WP33 Pro akıllı telefon modeli 22000mAh kapasiteli bataryası ile powerbank haline gelirken 18W hızlı şarj çıkışı vermesi ile de rakiplerinden farklılaşıyor.
    Oukitel WP33 Pro özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Özellikle Çin’de tuğla kadar kalın ancak powerbank ayarında batarya kapasitesi sunan telefonlar rağbet görüyor. Oukitel hem dayanıklı hem de devasa bir pil kapasitesine sahip olan yeni akıllı telefonunu duyurdu.

    Oukitel WP33 Pro özellikleri ve fiyatı

    Bir akıllı telefonda uzun kullanım süresi arayanlar kalın ölçülere razı olmak zorunda kalıyor. Oukitel WP33 Pro modeli de bu ihtiyaca yönelik geliştirildi. 22000mAh kapasiteli batarya ile 7 güne kadar kullanım süresi sunan telefon powerbank olarak da kullanılabiliyor. 33W üzerinden şarj olabilen batarya 18W hızlı şarj çıkışı verebiliyor.

    6.6 inçlik ekranında 2408x1080 piksel çözünürlük sunan telefon darbelere, suya ve toza dayanıklı. 27.2mm kalınlığa sahip olan gövde 577.5g ağırlığında. Dimensity 6100+ yonga setinden güç alan telefonda 8GB RAM ve 256GB depolama yer alıyor. 64MP arka kameranın yanında 20MP gece görüş sensörü yer alıyor. 5W hoparlör ise 136 desibel ses verebiliyor. Oukitel WP33 Pro modeli 240$ fiyat etiketine sahip.

    Oukitel WP33 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 3 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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