Oukitel powerbank gibi telefon duyurdu

Tam Boyutta Gör Özellikle Çin’de tuğla kadar kalın ancak powerbank ayarında batarya kapasitesi sunan telefonlar rağbet görüyor. Oukitel hem dayanıklı hem de devasa bir pil kapasitesine sahip olan yeni akıllı telefonunu duyurdu.

Oukitel WP33 Pro özellikleri ve fiyatı

Bir akıllı telefonda uzun kullanım süresi arayanlar kalın ölçülere razı olmak zorunda kalıyor. Oukitel WP33 Pro modeli de bu ihtiyaca yönelik geliştirildi. 22000mAh kapasiteli batarya ile 7 güne kadar kullanım süresi sunan telefon powerbank olarak da kullanılabiliyor. 33W üzerinden şarj olabilen batarya 18W hızlı şarj çıkışı verebiliyor.

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6.6 inçlik ekranında 2408x1080 piksel çözünürlük sunan telefon darbelere, suya ve toza dayanıklı. 27.2mm kalınlığa sahip olan gövde 577.5g ağırlığında. Dimensity 6100+ yonga setinden güç alan telefonda 8GB RAM ve 256GB depolama yer alıyor. 64MP arka kameranın yanında 20MP gece görüş sensörü yer alıyor. 5W hoparlör ise 136 desibel ses verebiliyor. Oukitel WP33 Pro modeli 240$ fiyat etiketine sahip.

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Oukitel WP33 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı