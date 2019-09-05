Overwatch resmen Nintendo Switch'e geliyor

Blizzard'ın popüler FPS oyunu Overwatch resmen Nintendo Switch için duyuruldu. Bugün düzenlenen Nintendo Direct etkinliğine katılan Blizzard, Overwatch'ın önümüzdeki ay 40 dolarlık fiyat etiketiyle Switch kullanıcılarının beğenisine sunulacağını açıkladı.



Mayıs 2016'da piyasaya sürülen Overwatch bildiğiniz gibi şu anda günümüzün en çok oynanan shooter oyunlarından birisi. Blizzard geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada Overwatch'ın tam 40 milyon oyuncuya ulaştığını söylemişti. Düzenli olarak yeni içeriklerle güncellenen Overwatch, hareketli espor arenasıyla da birlikte canlılığını sürekli olarak korumaya devam ediyor.



Overwatch bugüne kadar yalnızca PC, PS4 ve Xbox One platformlarında oynanabiliyordu. Nintendo Switch ise Overwatch'ın çıkışından bu yana ilk yeni platformu olacak. 36 milyon adetin üzerinde satış gerçekleştiren Nintendo Switch, günümüzün en hızlı satan konsollarından birisi olarak dikkat çekiyor.



Nintendo Switch elbette bir PS4 veya Xbox One gücüne sahip değil. Bu anlamda Overwatch'ın Switch versiyonunun görsel anlamda downgrade edilmiş olarak piyasaya sürüleceğini tahmin edebiliriz.



Nintendo Switch için Overwatch, 15 Ekim'de satışa sunulacak.

https://www.theverge.com/2019/9/4/20834150/overwatch-nintendo-switch-release-date-blizzard