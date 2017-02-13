Overwatch’un Bastion’ı, gelen güncellemeyle yenilmez oldu

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Overwatch oyuncularının en çok tercih ettiği kahramanlardan birisi olan Bastion, Blizzard tarafından yenilendi. Yüksek hasara sahip olmasına rağmen sınırlı hareket kabiliyeti ve kırılganlığı nedeniyle sürekli takımından geri kalan Bastion, Blizzard yetkililerinin söylediğine göre yenilenen yetenekleriyle takımına ayak uydurabilecek.

Blizzard, Bastion’ın daha az kırılgan olabilmesini sağlamak için kahramana “Ironclad” isimli bir pasif yetenek eklemiş. Bastion’ın tanka ve makineli tüfeğe dönüştüğünde %35 daha az hasar almasını sağlayan bu yetenek, Ana’nın Nano Boost isimli yeteneği ile birlikte kullanılınca robot kahramanımız gelen hasarın sadece %15’i tarafından etkileniyor. PTR’daki (oyundaki yeniliklerin test edildiği sunucu) oyuncuları çileden çıkaran bu durum, videodan da görebileceğiniz gibi karakteri neredeyse yok edilemez kılmış.

https://gamerant.com/overwatch-bastion-buff-ana/