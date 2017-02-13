Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Overwatch’un Bastion’ı, gelen güncellemeyle yenilmez oldu

Blizzard, Overwatch’un sevilen karakterlerinden birisi olan Bastion’ın yeteneklerini yeniden düzenledi. Oyuncular, yenilenen Bastion’ın fazla güçlü olmasından şikayetçi.
2 yıl
3,2b
1
10
Oyunlar
Emre Karakullukçu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 

Overwatch’un Bastion’ı, gelen güncellemeyle yenilmez oldu
Tam Boyutta Gör

Overwatch oyuncularının en çok tercih ettiği kahramanlardan birisi olan Bastion, Blizzard tarafından yenilendi. Yüksek hasara sahip olmasına rağmen sınırlı hareket kabiliyeti ve kırılganlığı nedeniyle sürekli takımından geri kalan Bastion, Blizzard yetkililerinin söylediğine göre yenilenen yetenekleriyle takımına ayak uydurabilecek.

Blizzard, Bastion’ın daha az kırılgan olabilmesini sağlamak için kahramana “Ironclad” isimli bir pasif yetenek eklemiş. Bastion’ın tanka ve makineli tüfeğe dönüştüğünde  %35 daha az hasar almasını sağlayan bu yetenek, Ana’nın Nano Boost isimli yeteneği ile birlikte kullanılınca robot kahramanımız gelen hasarın sadece %15’i tarafından etkileniyor. PTR’daki (oyundaki yeniliklerin test edildiği sunucu) oyuncuları çileden çıkaran bu durum, videodan da görebileceğiniz gibi karakteri neredeyse yok edilemez kılmış.


https://gamerant.com/overwatch-bastion-buff-ana/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
WB 2 yıl en beğenilen
Haber mi simdi bu? Anasayfa haberi?
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 2 yıl
BSC ile DH'yi karıştırmışsınız herhalde gidin bu haberi BSC'de yapın burada değil.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bowser Zeki 2 yıl
Yorumlar fazla garip geldi derken fark ettim ki anasayfa haberi olarak girilmiş. Oyun haberi kısmında da var. Neyse konuya dönersek Bastion alanlara küfür edenler şimdi mal gibi kalıcak.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Moueson 2 yıl
İlk defa böyle bir oyun duyuyorum.Bilgisayar oyununu bu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 2 yıl
Aga bu nedir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hector_1990 2 yıl
ya bazı arkadaşlar abartlı eleştiri yapmış saçma sapan söylenti haberler olan iphone samsung telefonları haber sayılıyor da bu haber sayılmaması saçma madem beğenmedim okuma zorla değil
evet sitenin adı donanımhaber daha çok donanım haberleri görmek istiyoruz ama söylenti iphone samsung yada başka telefon haberlerinden iyidir
ben xbox ta oynuyorum bu oyunu yani öyle çok bir değişiklik yok hala genji ile kesiyorum bastionu çok keklik oluyorlar oyun eğlenceli ve farklı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KOX B0SS 2 yıl
Lol mahvettiler oyunu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 2 yıl
Bu habermi diyenler DH sadece teknoloji haberi yapmıyor, bunun içinde sinemada var, oyunda var, uzayda var, iyikide var. Yoksa sizin isteğinize kalsak sadece akıllı telefon haberi göreceğiz burda.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 2 yıl
BSC ile DH'yi karıştırmışsınız herhalde gidin bu haberi BSC'de yapın burada değil.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senersongur 2 yıl
Bastion yerine Chantillion yada Champollion daha ideal seçimler olabilir. Olmadı Persimmon da olumlu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 2 yıl en beğenilen
Haber mi simdi bu? Anasayfa haberi?
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eulogy 2 yıl
Abi tam 6 yıldır bu lol'de bu muhabbetler var :) Bu tür oyunların hepsinde meta diye bir şey var. Her dönem bazı şampiyonlar eşyalar silahlar değişiklik ve satış olsun diye güçlendiriliyor. Forumunuzda bununla ilgili 1000'i geçik (çok ciddiyim) konu var, şimdi de bunu haber yaptın öyle mi :)
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3155 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
overwatch, Oyunlar ve Yazılım
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Otomobil üreticileri sürücüsüz araç testleri için kolaylık istiyor 2 yıl Ekran sektörü 169 milyar dolar değere gidiyor 2 yıl tp-link'in yeni nesil yüksek performanslı ağ ürünleri 2 yıl Windows 10 Mobile'daki açık, şifre girmeden fotoğraf galerisine erişim izni veriyor 2 yıl Uber, Google Haritalar'ı tahtından edebilir 2 yıl Bakan yerli otomobilde özel sektöre işaret etti 2 yıl 600$'lık içerik Humble Bundle ile 30$'a, tüm gelir sivil toplum kuruluşlarına 2 yıl Türk bilim insanlarından kısırlığa karşı mikroçipli çözüm 2 yıl Dubai, insan taşıyan droneları temmuzda kullanmaya başlayacak 2 yıl Toshiba başkanı istifa ediyor: Zarar 6.3 milyar dolar 2 yıl Peugeot ve Citroen, Opel’i satın almaya mı hazırlanıyor? 2 yıl Rekabet Kurumu, TTNET hakkında soruşturma başlattı! 2 yıl 2016′yı zararla kapatan Teknosa yenilenme için yatırım yapacak 2 yıl Egzoz gazından mürekkep üretildi 2 yıl Nokia 3310 geri mi dönüyor? 2 yıl Fransa elektrik üreten yoldan çok memnun: Yeni hedef 1000km yol 2 yıl Xiaomi Redmi Note 4X satışa çıkıyor 2 yıl Multi milyarder Warren Buffett'ın yeni hedefi giyilebilir teknoloji 2 yıl Tesla Model S kazasında kızını kaybeden baba, Tesla'ya dava açacak 2 yıl Ghost in the Shell'in yeni fragmanı yayınlandı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Overwatch’un Bastion’ı, gelen güncellemeyle yenilmez oldu Sonraki İşte karşınızda LG G6'nın ön paneli 2 yıl Google artık indirimli uygulamalarda eski fiyatı da gösteriyor 2 yıl Yeni nesil Nissan Leaf'in casus fotoğrafları ortaya çıktı 2 yıl Ünlü analist, iPhone 8’in boyutunu ve batarya kapasitesini açıkladı 2 yıl Samsung Galaxy S7 serisi ülkemizde Android 7.0 sürümüne terfi etti 2 yıl Harvard Üniversitesi'nin geliştirdiği uzun ömürlü sıvı piller, lityum-iyon pillerin yerini alabilir 2 yıl tp-link akıllı ampül, ev kamerası ve sensörler mercek altında 2 yıl Corsair SF600 incelemesi "SFX form faktöründe, canavar ufaklık" 2 yıl Fransa, trafik ışıklarını kaldırarak trafik kazalarının sayısını azaltmaya çalışıyor 2 yıl Intel'in yeni Tehdit Manzarası Panosu, güncel güvenlik tehditlerini listeleyecek 2 yıl Lucid Motors, lüks otomobili Air için ön siparişleri başlattı 2 yıl Apple, Samsung'a 4.3 milyar dolar değerinde OLED ekran siparişi verdi 2 yıl Google Assistant, televizyonlardaki yerini aldı 2 yıl 2016'da kurulan tesislerden elde edilen elektriğin yüzde 65'i temiz olacak 2 yıl Yenilenen Hyundai i30 ne zaman Türkiye’de satışa sunulacak? 2 yıl Mersin'e dev güneş paneli üretim tesisi kuruluyor 2 yıl Sony Pictures’ı hackleyen Lazarus, şimdi de finans kurumlarını hedef aldı 2 yıl 59. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: Adele geceye damga vurdu 2 yıl Google’dan popüler torrent sitelerine büyük darbe 2 yıl SpaceX'in Falcon 9'u insanoğlunu Ay'a taşıyan roketin yerinden kalkışa geçecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim