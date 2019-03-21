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Oyun akış hizmeti sunan şirketler arasına Walmart da katılıyor

ABD'nin en büyük perakende mağaza zincirlerinden biri olan Walmart, teknoloji pazarında da kendisini konumlandırmaya çalışıyor. Gelen haberlere göre şirket kendi oyun akış hizmetini hazırlıyor.
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Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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USGamer'da yer alan bir rapora göre, Amerikan perakende devi Walmart, geliştiriciler ve yayıncılar ile oyun akış pazarına girme konusunda zaten görüşmelerde bulunuyor. Eğer iddialar doğruysa, Walmart aralarında Google ve Microsoft'un da bulunduğu rakiplerle mücadele edecek.

Walmart teknoloji pazarına göz dikti

Raporda yer alan bilgilere göre, Walmart şirketine yakın olan bir isim, şirketin oyun akış projesiyle ilgili kesin konuşuyor. Şimdilik sadece video oyunların olacağı açıklanan bu akış hizmeti için Walmart'ın Oyun Geliştiricisi Konferansı'nda (GDC) çeşitli şirketlerle görüşmeler ve toplantılar yaptığı da sızan bilgiler arasında.
Çevrimdışı oyun kopyaları da satan Walmart, uzun bir süredir Amazon gibi rakipleri nedeniyle teknoloji tabanlı bir pazara girmek istiyor. Daha önce ürettiği PC konusunda başarılı olamayan şirket şimdi de yeni bir tablet piyasaya sürecek ve oyun akış hizmeti ile de birlikte, bu işi daha da büyütmek niyetinde. Walmart ayrıca dağıtım için kullanacağı otonom araçları da Ford ile geliştirmeye devam ediyor.

https://www.usgamer.net/articles/walmart-video-game-streaming-service-exclusive Yorum Yaz
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Galatas4ray 2 ay
yapsınlarda belki ekran bilgisayar parçaları ucuzalar.
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sis651 2 ay
Bunların bir de oyun bilgisayarları falan var. Acaip dalga geçiyorlar onlarla.
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keremec 2 ay sis651
Gaming Notebookları diyorsan Monster ın pahalı notebooklarını satıyor wallmart.
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qoqoCAN 2 ay
2. bir amazon mu geliyor
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