Firefox'un yeni sürümü, web sitelerindeki rahatsızlık veren durumları en aza indirmeyi hedefliyor

Popüler internet tarayıcılarından biri olan Firefox'un, internet sitelerinde gezerken bizi rahatsız eden durumları en aza indirmeyi hedeflediği yeni sürümü yayınlandı. Mozilla'nın geliştirdiği tarayıcıya yeni özellikler kazandırılarak, pazar payı eskisi gibi olmayan Chrome'un yakalanması hedefleniyor.

Sekme sabitleme özelliği dikkat çekiyor

Firefox 66'nın en dikkat çeken ve günümüzdeki internet kullanıcıları için en önemli yeniliklerinden biri de, web sitelerinde otomatik olarak oynatılan videoların bloklanması diyebiliriz. Bu özelliği etkinleştirdiğinizde, yalnızca sesi açık videolar otomatik olarak oynatılmıyor. Yani örneğin Facebook'ta gezerken sesi kısık videoların bu durumdan etkilenmeyeceği belirtilmiş.

https://blog.mozilla.org/blog/2019/03/19/todays-firefox-aims-to-reduce-your-online-annoyances/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Firefox'un yeni sürümü ayrıcaözelliğini de sunuyor. Bu özellik web sitesinde nerede olduğunuzu hatırlıyor ve yavaş yüklenen reklam veya resimlerin neden olduğu sayfaönüne geçiyor. Çok fazla sekme kullanıyorsanız, yeni gelenözelliklerinin de işinize çok yarayacağını belirtelim. Bu özelliklerin tümünü kullanabilmek için tarayıcınızı,sürümüne güncellemeniz yeterli.