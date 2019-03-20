Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Firefox'un yeni sürümü, web sitelerindeki rahatsızlık veren durumları en aza indirmeyi hedefliyor

Mozilla, internet kullanıcılarının şikayetçi olduğu çevrimiçi rahatsızlıkları en aza indirmeyi amaçlayan Firefox tarayıcısının yeni ver kararlı bir sürümünü yayınladı. İşte gelen yenilikler...
2 ay
4,5b
1
17
Tarayıcılar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Popüler internet tarayıcılarından biri olan Firefox'un, internet sitelerinde gezerken bizi rahatsız eden durumları en aza indirmeyi hedeflediği yeni sürümü yayınlandı. Mozilla'nın geliştirdiği tarayıcıya yeni özellikler kazandırılarak, pazar payı eskisi gibi olmayan Chrome'un yakalanması hedefleniyor.

Sekme sabitleme özelliği dikkat çekiyor

Firefox 66'nın en dikkat çeken ve günümüzdeki internet kullanıcıları için en önemli yeniliklerinden biri de, web sitelerinde otomatik olarak oynatılan videoların bloklanması diyebiliriz. Bu özelliği etkinleştirdiğinizde, yalnızca sesi açık videolar otomatik olarak oynatılmıyor. Yani örneğin Facebook'ta gezerken sesi kısık videoların bu durumdan etkilenmeyeceği belirtilmiş.
Firefox'un yeni sürümü ayrıca kaydırma sabitleme özelliğini de sunuyor. Bu özellik web sitesinde nerede olduğunuzu hatırlıyor ve yavaş yüklenen reklam veya resimlerin neden olduğu sayfa sıçramasının önüne geçiyor. Çok fazla sekme kullanıyorsanız, yeni gelen sekme taşıma özelliklerinin de işinize çok yarayacağını belirtelim. Bu özelliklerin tümünü kullanabilmek için tarayıcınızı, Firefox 66 sürümüne güncellemeniz yeterli.

https://blog.mozilla.org/blog/2019/03/19/todays-firefox-aims-to-reduce-your-online-annoyances/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 ay
Operanin chrome tabanli olduğunu bilmiyordum. Bilgilendirme için tesekkürler. Bu chrome casusluk yapa yapa varimizi yoğumuzu satar sürekli sirketlere. Bu yüzyilin en büyük sorunlarinda biri veri güvenliği sonuçta.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The.Mafia 2 ay
Chrome ve safari varken pek kullanan yok Mozilla’yı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 ay
webassembly çıktıktan sonra performans tatminkar !
asıl merak ettiğim nokta JS tabanlı eklentilerin
webassembly eklentisi olarak sisteme eklenebilecek mi sorusu !?
eğer bunu yaparlarsa gerçekten %25 performans artışı söz konusu olacaktır.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pUnduli 2 ay SEO-Uzmanı
Mozilla , webAssembly konusunda en hızlı çalışan taraf sürekli speclerde ve sistemde geliştirmeler var, ellerinde de Rust gibi müthiş bir potansiyel varken en iyi webAssembly performansı muhtemelen uzun süre ellerinde olacak.

Bu arada yaşasın haklı davamız Firefox, Google için " ama yol yabdı, ama anderoyid yabdı " diyenler yol yakınken dönsün.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 2 ay
Herhangi bir pc kullanıcısının Firefox kullandığını görünce bilinçli kullanıcı olduğunu anlıyorum. Denk geldikçe siz de bu açıdan gözlemleyin hayatta sekmez.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tuuruls 2 ay
Mozilla'nın tasarım eksiği çok fazla maalesef. Son haberlere göre bir kimlik yenilemesi yapıyorlardı en son ama yalan da olabilir emin değilim. Onla birlikte tarayıcıya yeni bir soluk getirmeleri lazım artık. Çok abartılı kalın ikonlar, sıkışık bookmark insanı rahatsız ediyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 ay
Mozilla iyi güzel ama çok kullanişli degil. Belkide alisamadim. Bence şuan Opera en kullanışlı olan tarayıcılardan bir tanesi. Sade ve reklam engelleyici ve vpn yüklü geliyor. Chrome zaten hic güvenli degil ve reklam firmalarina hizmet eden bir tarayici gibi sanki.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ipli jeton 2 ay DH Misafiri
Opera'da chrome motoru kullanıyor, keza yandex.browser'de öyle. Chrome motoru üzerinden Google'a, içerdiği Yandex apileri üzerinden de Yandex'e aktarıyor. Bilgileri duble satıyor.
Chrome motoru kullanan tarayıcıları bu sebepten kullanmıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Hollow 2 ay
Yeni sürümle birlikte FF'da biraz hızlanma var gibi.. Özellikle açılış hızında.
Google Chrome'un flags bölümünde sunduğu özelleştirmeler olmasa, FF açık ara tercihim olurdu. Ama, Chromium gelişmiş kullanıcılara çok yararlı özelleştirmeler sunuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TetraYazilim 2 ay
şu sekme gruplama özelliği de getirseler çok güzel olacak. Vivaldi de bu özelliğe bayıldım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fhrstw 2 ay
Mozillanın bana göre iki eksiği var birincisi sadelik ikincisi hız.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rajeesh 2 ay fhrstw
mozilla nasıl sade ve hızlı değil ya. en son ne zaman firefox kullandınız ?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4503 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mozilla, Firefox ve
5 etiket daha güncelleme firefox 66 Tarayıcılar Yazılım Uğur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Oculus Rift S sanal gerçeklik kaskı duyuruldu 2 ay Facebook Messenger uygulamasına alıntı ile cevap verme özelliği geldi 2 ay Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower sonunda piyasaya sürülüyor 2 ay Yerli girişim Pixery Labs ödüllü yazılım turnuvası düzenliyor 2 ay Tarantino'nun yeni filmi 'Once Upon a Time in Hollywood' için ilk fragman geldi 2 ay Damla çentik ve Helio P35 işlemcili Oppo A5s resmen duyuruldu 2 ay Opera tarayıcısının Android uygulamasına dahili VPN özelliği geldi 2 ay Kanada, elektrikli araçlara teşvik için fiyatları düşürme kararı aldı 2 ay Galaxy S10 ailesinde Bixby butonunun işlevi nasıl değiştirilir? 2 ay GeForce GTX 1050 oyun bilgisayarına yeter mi? | Monster Abra A5 v13.2 incelemesi 2 ay Milyon dolarlık süper otomobil Koenigsegg Jesko, tanıtıldığı gibi yok sattı 2 ay İşte karşınızda yeni Apple AirPods 2 ay Samsung, yüzde 1 pazar payı olan Çin'de yükselişe geçmeyi hedefliyor 2 ay Stranger Things 3. Sezonundan ilk fragman yayınlandı 2 ay BMW 2 Serisi Gran Coupe'nin ilk görseli paylaşıldı 2 ay Google depolama alanında nasıl yer açabilirim? 2 ay Mac ürünlerinde bileşen seçenekleri fiyat indirimine girdi 2 ay Ortak çalışma platformu Trello pano kullanımını değiştiriyor 2 ay Glifosat davasında jüri, “Kanser yapıyor.” kararı verdi 2 ay Samsung'un Infinity-U ekranlı yeni telefonu Galaxy A40 resmiyet kazandı 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Firefox'un yeni sürümü, web sitelerindeki rahatsızlık veren durumları en aza indirmeyi hedefliyor Sonraki Turkcell'in eski CEO’su Kaan Terzioğlu’nun yeni şirketi belli oldu 2 ay Avrupa Birliği, Google’a 1.5 milyar Euro para cezası kesti! 2 ay 5 maddede Google'ın yeni oyun servisi Stadia 2 ay 2019 Mercedes Benz GLC Coupe yenilenen yüzüyle tanıtıldı 2 ay Disney, 71 milyar dolara 21st Century Fox ile X-Men'in sahibi oldu 2 ay Avrupa’da Android kullanıcıları varsayılan tarayıcı seçimi yapabilecek 2 ay Ucuz fiyatlı Pixel akıllı telefonların detayları ortaya çıkmaya başladı 2 ay NASA’nın küp uydu adayları açıklandı 2 ay Galaxy Fold'un sızan videosunda, ekranın ortasında katlama izi olduğu görülüyor 2 ay Yeni Opel Combo'nun Türkiye fiyatı ve özellikleri açıklandı 2 ay Tamamen çerçevesiz Vivo X27 duyuruldu 2 ay Tesla'nın araç teslim etmeleri için çalışanlarına baskı yaptığı iddia ediliyor 2 ay iMac modelleri de güncellendi 2 ay Amiral gemisi Netgear Nighthawk AX12 yönlendirici satışa çıkıyor 2 ay Angry Birds yeni bir zengin gerçeklik oyunu olarak karşımızda 2 ay 'Our Planet': Netflix'in dev belgesel serisinden ilk fragman geldi 2 ay 41 bin TL farkla iMac Pro için 256GB RAM bellek takviyesi 2 ay Kablolardan kurtulmak isteyenler için Bluetooth kulaklık önerileri 2 ay Yerli ağır taarruz helikopteri ATAK 2 hakkında her şey 2 ay Ukrayna’ya satılan Türk yapımı silahlı İHA’lar göreve hızlı başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim