Firefox'un yeni sürümü, web sitelerindeki rahatsızlık veren durumları en aza indirmeyi hedefliyor

Teknoloji Editörü
Popüler internet tarayıcılarından biri olan Firefox'un, internet sitelerinde gezerken bizi rahatsız eden durumları en aza indirmeyi hedeflediği yeni sürümü yayınlandı. Mozilla'nın geliştirdiği tarayıcıya yeni özellikler kazandırılarak, pazar payı eskisi gibi olmayan Chrome'un yakalanması hedefleniyor.
Sekme sabitleme özelliği dikkat çekiyor
Firefox 66'nın en dikkat çeken ve günümüzdeki internet kullanıcıları için en önemli yeniliklerinden biri de, web sitelerinde otomatik olarak oynatılan videoların bloklanması diyebiliriz. Bu özelliği etkinleştirdiğinizde, yalnızca sesi açık videolar otomatik olarak oynatılmıyor. Yani örneğin Facebook'ta gezerken sesi kısık videoların bu durumdan etkilenmeyeceği belirtilmiş.Firefox'un yeni sürümü ayrıca kaydırma sabitleme özelliğini de sunuyor. Bu özellik web sitesinde nerede olduğunuzu hatırlıyor ve yavaş yüklenen reklam veya resimlerin neden olduğu sayfa sıçramasının önüne geçiyor. Çok fazla sekme kullanıyorsanız, yeni gelen sekme taşıma özelliklerinin de işinize çok yarayacağını belirtelim. Bu özelliklerin tümünü kullanabilmek için tarayıcınızı, Firefox 66 sürümüne güncellemeniz yeterli.
https://blog.mozilla.org/blog/2019/03/19/todays-firefox-aims-to-reduce-your-online-annoyances/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
asıl merak ettiğim nokta JS tabanlı eklentilerin
webassembly eklentisi olarak sisteme eklenebilecek mi sorusu !?
eğer bunu yaparlarsa gerçekten %25 performans artışı söz konusu olacaktır.
Bu arada yaşasın haklı davamız Firefox, Google için " ama yol yabdı, ama anderoyid yabdı " diyenler yol yakınken dönsün.
Chrome motoru kullanan tarayıcıları bu sebepten kullanmıyorum.
Google Chrome'un flags bölümünde sunduğu özelleştirmeler olmasa, FF açık ara tercihim olurdu. Ama, Chromium gelişmiş kullanıcılara çok yararlı özelleştirmeler sunuyor.