Oyun konsollarının yasaklı olduğu Çin'de Lenovo, Kinect tarzı oyun sistemini satışa sunuyor

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo, iştiraklerinden Eedoo firması ile anavatanı Çin'de oyun pazarına girmeye hazırlanıyor. Eedoo'nun iSec adını verdiği yeni oyun konsolu, gelen son haberlere göre Sonbahar aylarıyla birlikte Çin pazarında satışa sunulacak. Burası önemli zira 5.8 milyar dolar büyüklüğünde oyun pazarına sahip olan Çin, ailelerden gelen talep üzerine konsollara yasak getirmişti.





Peki popüler oyun konsollarının yaklaşık 10 yıldır yasaklı olduğu ülkede, Lenovo'nun konsolu nasıl satılabilir ? iSec adı verilen yeni konsol, Microsoft'un Kinect'ine benzer özel bir hareket kontrolcüsüne sahip. Eeedoo'dan yapılan açıklamalara göre, iSec sahip olduğu özellikler sayesinde pek çok farklıl amacı hizmet edebilir ve oyun konsolundan öte daha geniş ölçekte ev eğlence sistemi olarak ta kullanılabilir.





Eedoo'nun şirket sözcüsü Zhang Zhitong açıklamasında "bu cihaz resim gösterebiliyor, müzik çalabiliyor, interte çıkabiliyor ve daha pek çok özelliği bünyesinde barındırıyor. O bir ev eğlence sistemi. Oyun özelliği, sahip olduğu pek çok yetenekten sadece bir tanesi." dedi. Tabi bu açıklama diğer konsollara karşı yapılan yasaklamayı haklı kılmıyor zira hem PS3 hem de Xbox 360 benzer ya da daha gelişmiş pek çok özelliğe sahip.





Örneğin Sony PS3'ü aynı zamanda bir Blu-ray oynatıcı olarak kullanabilmek veya Qriocity müzik ve film servisinden yararlanabilmek mümkün. Keza Xbox 360 için de oyun dışında ek özellik ve servislerden bahsedilebilir. Özellikle Sony, Çin pazarına girebilmek için yoğun lobi faaliyetleri yürütmüş, PlayStation 2 için 2004 yılında sınırlı bir lansman da yapabilmişti ancak kısa süre içerisinde ona da yasak gelmişti.





Tüm bunlara rağmen hem Sony hem de Microsoft, Çin pazarındaki yasakların kalkacağını düşünüyor. Çin Endüstri ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı son durumla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, Sony'den Kazuo Hirai E3'teki konuşmasında Çin Hükümeti'nin eninde sonunda bir karar vermesi gerektiğini dile getirirken, Microsoft ise henüz Xbox 360 resmi olarak Çin pazarında olmasa da yakın zamanda böyle bir adım atılabileceğini söylüyor.





Daha önce ilk çeyrekte çıkacağı açıklanan iSec, Eylül-Ekim dönemine ertelenmişti. Yakın zamanda sunulacak konsol ile birlikte Çin'deki konsol karşıtı katı kurallar da değişebilir. Zira iSec'in oyun dışındaki özelliklerine PlayStation 3 ve Xbox 360 uzun süredir sahip. Şu an grey market üzerinden konsolların satıldığı Çin pazarında yasakların kalkması halinde oyun firmaları arasında yeni bir rekabetin başlaması bekleniyor.