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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Oyun konsollarının yasaklı olduğu Çin'de Lenovo, Kinect tarzı oyun sistemini satışa sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,8b
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37
Oyun Konsolları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo, iştiraklerinden Eedoo firması ile anavatanı Çin'de oyun pazarına girmeye hazırlanıyor. Eedoo'nun iSec adını verdiği yeni oyun konsolu, gelen son haberlere göre Sonbahar aylarıyla birlikte Çin pazarında satışa sunulacak. Burası önemli zira 5.8 milyar dolar büyüklüğünde oyun pazarına sahip olan Çin, ailelerden gelen talep üzerine konsollara yasak getirmişti.

Peki popüler oyun konsollarının yaklaşık 10 yıldır yasaklı olduğu ülkede, Lenovo'nun konsolu nasıl satılabilir ? iSec adı verilen yeni konsol, Microsoft'un Kinect'ine benzer özel bir hareket kontrolcüsüne sahip. Eeedoo'dan yapılan açıklamalara göre, iSec sahip olduğu özellikler sayesinde pek çok farklıl amacı hizmet edebilir ve oyun konsolundan öte daha geniş ölçekte ev eğlence sistemi olarak ta kullanılabilir.

Eedoo'nun şirket sözcüsü Zhang Zhitong açıklamasında "bu cihaz resim gösterebiliyor, müzik çalabiliyor, interte çıkabiliyor ve daha pek çok özelliği bünyesinde barındırıyor. O bir ev eğlence sistemi. Oyun özelliği, sahip olduğu pek çok yetenekten sadece bir tanesi." dedi. Tabi bu açıklama diğer konsollara karşı yapılan yasaklamayı haklı kılmıyor zira hem PS3 hem de Xbox 360 benzer ya da daha gelişmiş pek çok özelliğe sahip.

Örneğin Sony PS3'ü aynı zamanda bir Blu-ray oynatıcı olarak kullanabilmek veya Qriocity müzik ve film servisinden yararlanabilmek mümkün. Keza Xbox 360 için de oyun dışında ek özellik ve servislerden bahsedilebilir. Özellikle Sony, Çin pazarına girebilmek için yoğun lobi faaliyetleri yürütmüş, PlayStation 2 için 2004 yılında sınırlı bir lansman da yapabilmişti ancak kısa süre içerisinde ona da yasak gelmişti.

Tüm bunlara rağmen hem Sony hem de Microsoft, Çin pazarındaki yasakların kalkacağını düşünüyor. Çin Endüstri ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı son durumla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, Sony'den Kazuo Hirai E3'teki konuşmasında Çin Hükümeti'nin eninde sonunda bir karar vermesi gerektiğini dile getirirken, Microsoft ise henüz Xbox 360 resmi olarak Çin pazarında olmasa da yakın zamanda böyle bir adım atılabileceğini söylüyor.

Daha önce ilk çeyrekte çıkacağı açıklanan iSec, Eylül-Ekim dönemine ertelenmişti. Yakın zamanda sunulacak konsol ile birlikte Çin'deki konsol karşıtı katı kurallar da değişebilir. Zira iSec'in oyun dışındaki özelliklerine PlayStation 3 ve Xbox 360 uzun süredir sahip. Şu an grey market üzerinden konsolların satıldığı Çin pazarında yasakların kalkması halinde oyun firmaları arasında yeni bir rekabetin başlaması bekleniyor.

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murdocklawless 8 yıl en beğenilen
oyun konsolu yasaklamak hangi küflenmiş beyinin ürünüdür arkadaş ya?
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MxFxOx 8 yıl
Çinliler evinin bir köşesinde bir tane xbox yapıverir. adamlar tekn. içiçnde yaşayacak ama kullanamıycak yani horozu kümese atmışlar elini kolunu bağlamışlar misali
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mk2kill 8 yıl
murdocklawless
oyun konsolu yasaklamak hangi küflenmiş beyinin ürünüdür arkadaş ya?

genc yasta oyuna baslayan cocuklar ilerde essek gibi calismak yerine oyun oynamaya devam eder diye korkuyolar. cinin ekonomik gucu insanlari kole gibi calistirip ellerine uc kurus vermesinden geliyor. Cinliler ileriyi bizden iyi goruyorlar merak etme. Beyinleri gayet yerinde. Dunyanin en buyuk 2. ekonomisi. Yakinda 1 olacaklar. Rezervlerindeki dovizleri forum olarak saymaya gitsek omrumuz yetmez.
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ULYSES 8 yıl
Yasağın sebebi sansür vs değil. Çin oyun oynarken kalp yetmezliğinden ölen insanların bulunabildiği iki ülkeden birisi. Diğeri ise Kore. Oradaki oyuncular özellikle mmorpg lerde günde 16 saate varan sürelerde oyun oynuyorlar. Hatta bu bir sektör, oyun parası satan şirketleri var. Hükümet gelir sağladığı için bu duruma karşı değil. Ama konsolda bu işin ticareti yapılamayacağı için zaman kaybı olarak görülüyor muhtemelen. Çünkü adamlar bağımlılık derecesinde oynuyorlar.
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vidoko 8 yıl
bu gidişle çinhalkının birazdaha gözü açılsın lübnan gibi isyan lar çıkmasına sebeb olabilir .tabi ileriki zamanlarda olacak birşey, çin çok tehlikeli geliyor..
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acmtncy 8 yıl
MeT06.
Orijinalden alıntı: 355GTS
Orijinalden alıntı: murdocklawless oyun konsolu yasaklamak hangi küflenmiş beyinin ürünüdür arkadaş ya?
5-6 seneye kadar bizde de olur merak etme
sansüre internetle başladılar, alışveriş sıradan devam eder.
internetin neresinde sansür var ya ben anlamıyorum. İsteyen istediğini seçicek yani sen zaten farklı bir hizmet seçmezsen aynı şekilde devam edecek bin kere söylendi ağzınıza dolamışsınız sansür diye yok öyle bir şey isteyen istediği şekilde istediği hizmeti alacak bunun daha kaç kere söylenmesi gerekiyor. Millet çoluğunu çocuğunu 18+ yayınlardan korumak istiyor. Yapma etmeyin yani daha sansür sansür gına geldi.

isteyen istediği hizmeti alamayacak. eğer bi paket seçmezsen standart pakete geçeceksin ve onda da bolca yasaklı site var. eğer çocukları +18 sitelerden korumaksa amaç şimdi de yapabilirsin bunu çok basit. ama paket sisteminde devlet yapıyor. siz neye girip girmeyeceğinize karar veremeyecek kadar aciz misiniz ki bunu devletin yapmasına ihtiyaç duyuyorsunuz?
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acmtncy 8 yıl
marfoglu
Cinde bir partinin bile 500 milyon uyesi var ayrica biri arabistandan betet demis tabii cinde idam var terorist var suclularin eli kesiliyor.
Ben buradaki gerilikten bahsediyorum.

evet çinde direkt idam ediyorlar. idam sayılarına bakarsan çin dünyanın geri kalanından çok daha fazla idam gerçekleştiriyor. ayrıca arap ülkelerini "arap" oldukları için aşağılaman çok yanlış. arabistan çinden çok daha iyi durumda ve teknoloji gerçekten gelişmiş durumda.zaten çin kendi konsolunu yapar yakında ve yapınca "aileler şikayet ediyor:(" numaralarına yatmayı da bırakır:D
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uA060 8 yıl
Çin kendi üretmediği için yasaklamışdır
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marfoglu 8 yıl acmtncy
acmtncy

marfoglu

Cinde bir partinin bile 500 milyon uyesi var ayrica biri arabistandan betet demis tabii cinde idam var terorist var suclularin eli kesiliyor.
Ben buradaki gerilikten bahsediyorum.


evet çinde direkt idam ediyorlar. idam sayılarına bakarsan çin dünyanın geri kalanından çok daha fazla idam gerçekleştiriyor. ayrıca arap ülkelerini "arap" oldukları için aşağılaman çok yanlış. arabistan çinden çok daha iyi durumda ve teknoloji gerçekten gelişmiş durumda.zaten çin kendi konsolunu yapar yakında ve yapınca "aileler şikayet ediyor:(" numaralarına yatmayı da bırakır:D


asaglamiyorum.
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xense 8 yıl
arkadaşlar bu kadar insan kominizm harici bir düşünce ile yönetilemez. bakın rusya nasıl dağıldı. bu kominizmin sucuda en yukarda kekonun biri konsolda yenilince kızıp bütün ülkede yasaklıyor cihazları orası kötü ... :)
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alito 8 yıl
marfoglu
alito
marfoglu Umarim ise yarar.Cin gibi bir ulkede konsollarin yasak olmasi cok sacma arabistan degilki cin.
arabistan dediğin yer tıpkı muhafazakarların yönettiği türkiye ve birçok ülke gibi amerikanın arka bahçesi zaten. orda teknolojik faaliyetlere yasak gelmesini beklemek çok saçma olur. çin dediğin ülke amerikanın en azılı düşmanıdır doğal olarak birçok şeyde olduğu gibi oyun konsollarıda bundan nasibini almış durumda ama yakın zamanda belki en azından oyun teknolojileri için bu durum değişebilir.
Tamamda benim dedigim asyailardanda kosol var o benim demeye calistigim boyle sansurler yasaklar geri ulkelerde olur ve arab ulkeleride silahli guclu olabilir ama benim dedigim moderinlik yani cine yakismayan birsey o bir arab ulkesi degilki geri olsun onu diyorum.
Sadece oyun konsolu amerikanin mi ps3 var buna cevap verin lutfen.

çin'in japonlarla dost olduğunu kim söyledi
çin ne amerikalıları sever nede japonları. sony de bir japon şirketi doğal olarak onada sıcak bakmayacaktır ama bu demek değilki sony çinde varlık gösteremez. tabiki çin ile köklü bir ticareti vardır ama konsol oyunları genelde amerikan yapımı olduğu için abd propagandalarına asla izin vermez bu nedenle kurunun yanında yaşda yanıyor. yinede belki bir ara formül bulunabilir.
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merihanac 8 yıl
Çin'de ayıktırmadan konsol kullanan kaç tane insan var acaba:)
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Mühendis Kafası 8 yıl
al sana çin işkencesi: konsol yasak
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abdulmusavvir 8 yıl
Arkadaşlar Çini tanımıyorlar, Çin öyle bir ülkeki, Çinde eşi 2. çocuğa hamile kaldı diye idam edilen, Türk olduğu için elinden çocukları alınıp kendilerine sonu söylenmeyen, evlerden 5bin türk erkeğin toplanıp, dünyadan müdahale olmaması için ülke telefonlarının kesilerek kurşuna dizdiren,Moğollara Türk deyip onların yaptıkları katliamları Türkler yaptı diyen, ve daha nice aklınıza gelmeyecek baskı çeşitleriyle adına çin işkencesi ünvanıyla ün yapmış nacizane bir ülkedir.
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