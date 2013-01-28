Oyuncular için özel iPad kılıfı, "Audojo"





Kickstarter parlak fikirlere yardımcı olmaya ve onların hayata geçirilmesine ön ayak olmaya devam ediyor. Bu sefer karşımıza çıkan proje, Audojo isimli ve oyuncular için özel olarak geliştirilmiş bir iPad kılıfı.

Audojo, Apple'ın iPad modelleri için özel olarak geliştirilmiş bir oyuncu kılıf. Cihaza iPad'e kulaklık girişi üzerinden bağlanıyor ve herhangi bir ekstra bağlantı işlemine gerek kalmadan kullanıma hazır hale gelebiliyor. Oyunculara özel olarak geliştirilen Audojo, üzerinde iki adet stereo hoparlör, iki adet kumada kolu ve iki adet tetik tuşu yer alıyor. Bu tuşlar sayesinde oyunlarda maksimum performans alınabiliyor. Cihaz, Apple'ın AirPlay teknolojisi sayesinde büyük ekranlarda oyun kumandası görevini de görebiliyor. Apple iPad'e uygun olarak geliştirildiği için Audojo üzerindeki bütün tuşlar, kamera ve giriş/çıkış portları aktif olarak kullanılabiliyor. Piyasadaki birçok oyun ile çalışabilen Audojo, ayrıca AR Drone ve Sphero gibi ürünler ile de kullanılabiliyor.

Audojo firması tarafından Kickstarter üzerinde başlatılan projenin başarıya ulaşması için gereken ücret $240,000 olarak belirlenmiş durumda. Proje şuana kadar 332 bağış ile toplam $27,500 toplamış durumda ve bitimine 23 gün kalan başarıya ulaşmasına büyük şans veriliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek, daha iyi bilgi sahibi olabilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/audojo/audojo-ipad-case-for-games

http://www.kickstarter.com/projects/audojo/audojo-ipad-case-for-games