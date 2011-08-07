Özel Haber: İşte Intel'in son vereceği işlemcilerin tam listesi

Sandy Bridge-E serisi işlemcileri için geri sayıma başlayan, 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı yeni nesil işlemcilerini de Mart-Nisan döneminde duyurmayı planlayan Intel, yeni modellere yer açabilmek adına artık gündemden düşmüş işlemcileri için emekilik formlarını doldurmaya başladı.

Elimize ulaşan bilgilere göre, 2012 öncesinde tam 21 işlemci emekli edilmiş, üç model ise emeklilik sürecine alınmış olacak. Intel'in 6 çekirdekli en hızlı işlemcilerinden biri olan Core i7-980X modelini içerisinde bulunduğumuz üçüncü çeyrek itibariyle EOL (End of Life) sürecine alınmış durumda. Yani bu işlemci için artık yeni sipariş alımı yapması beklenmeyen Intel, üreticilere yolladığı takvim çerçevesinde işlemcinin son sevkiyatlarını yaparak ürün listesinden çıkartmış olacak. Core i7-870 ile 970 arası modeller içinse PDN (Product Discontinue Notification) süreci başlamış durumda. Bu süreç kapsamında Intel, iş ortaklarına artık EOL sürecine girilmek üzere olunduğunu belirterek son siparişleri almaya başlayacağı bilgisini geçiyor.

Core i5 ailesine geldiğimizde ise listede yer alan neredeyse tüm modeller için 655K, 661, 750S ve 760 modelleri pazara veda edecek. Bu modeller arasında sadece Core i5-661 modeli yeni yılı görecek ve EOL süreci ilk çeyrekte başlayacak. Core i3 ailesinden sadece 530 modeli EOL sürecine girerken, Core 2 Quad serisi altındaki dört çekirdekli işlemcilerin tamamına yakını son çeyrekten önce pazara veda etmiş olacak. Çift çekirdekli Core 2 Duo serisi işlemcilerden E7600 ve E7500 modelleri son çeyreke, E8600 ve E8500 modelleri ise bu çeyrekte emekliliğe ayrılacak. Düşük maliyetli Pentium işlemcilerine baktığımızda ise E5400 modeli bu çeyrekte E5500 ve E6600 ise son çeyrekte saha dışına alınmış olacak.

Sandy Bridge tabanlı Celeron işlemcilerini pazara sunmaya başlayan Intel, tek çekirdekli 430 ve 450 ile çift çekirdekli E3300 modellerine dördüncü çeyrekte yeni yıl öncesinde son vermiş olacak. Üretimi sona veren ve son sevkiyatları yapılacak olan işlemcilerin yerini ise Sandy Bridge tabanlı modeller dolduracak.