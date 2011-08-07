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Özel Haber: İşte Intel'in son vereceği işlemcilerin tam listesi

7 yıl
13b
1
37
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sandy Bridge-E serisi işlemcileri için geri sayıma başlayan, 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı yeni nesil işlemcilerini de Mart-Nisan döneminde duyurmayı planlayan Intel, yeni modellere yer açabilmek adına  artık gündemden düşmüş işlemcileri için emekilik formlarını doldurmaya başladı.
Elimize ulaşan bilgilere göre, 2012 öncesinde tam 21 işlemci emekli edilmiş, üç model ise emeklilik sürecine alınmış olacak. Intel'in 6 çekirdekli en hızlı işlemcilerinden biri olan Core i7-980X modelini içerisinde bulunduğumuz üçüncü çeyrek itibariyle EOL (End of Life) sürecine alınmış durumda. Yani bu işlemci için artık yeni sipariş alımı yapması beklenmeyen Intel, üreticilere yolladığı takvim çerçevesinde işlemcinin son sevkiyatlarını yaparak ürün listesinden çıkartmış olacak. Core i7-870 ile 970 arası modeller içinse PDN (Product Discontinue Notification) süreci başlamış durumda. Bu süreç kapsamında Intel, iş ortaklarına artık EOL sürecine girilmek üzere olunduğunu belirterek son siparişleri almaya başlayacağı bilgisini geçiyor.
Core i5 ailesine geldiğimizde ise listede yer alan neredeyse tüm modeller için 655K, 661, 750S ve 760 modelleri pazara veda edecek. Bu modeller arasında sadece Core i5-661 modeli yeni yılı görecek ve EOL süreci ilk çeyrekte başlayacak. Core i3 ailesinden sadece 530 modeli EOL sürecine girerken, Core 2 Quad serisi altındaki dört çekirdekli işlemcilerin tamamına yakını son çeyrekten önce pazara veda etmiş olacak. Çift çekirdekli Core 2 Duo serisi işlemcilerden E7600 ve E7500 modelleri son çeyreke, E8600 ve E8500 modelleri ise bu çeyrekte emekliliğe ayrılacak. Düşük maliyetli Pentium işlemcilerine baktığımızda ise E5400 modeli bu çeyrekte E5500 ve E6600 ise son çeyrekte saha dışına alınmış olacak. 
Sandy Bridge tabanlı Celeron işlemcilerini pazara sunmaya başlayan Intel, tek çekirdekli 430 ve 450 ile çift çekirdekli E3300 modellerine dördüncü çeyrekte yeni  yıl öncesinde son vermiş olacak. Üretimi sona veren ve son sevkiyatları yapılacak olan işlemcilerin yerini ise Sandy Bridge tabanlı modeller dolduracak.

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Arranger. 7 yıl en beğenilen
ama hala cok memnunum cuğu i7 işlemcilerden daha iyi


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HAAltuntas 7 yıl
Bu arada i7 muhabbeti harbiden giflik olmuş.
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dusty 7 yıl
İntel epey bir kullanıcının ahını alacak bu şekilde
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ridecymbal 7 yıl
ortada q9550 - i7 tartışması yok...i7 daha yeni daha performanslı bi teknoloji tabi. ben sadece q9550'nin bir zamanlar alınabilecek en iyi işlemci olduğunu söyledim. i7 ler tabiki daha iyi. arkadaş belki f/p oranından bahsetmiş olabilir... q9550 nin de darboğaz yapacağı bi oyun yok zira...
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ELECTROMER 7 yıl
i5 750 yok 750S var yani i5 750 de mi bitti? Cevap yazarsanız sevinirim
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Rindaman 7 yıl
Oha diyorun 980x nasıl sonlanır.
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mert1907 7 yıl
Aslında emekli olan i7 modellerinden alıcaksın.Yakında ucuzlar bunlar iyice.
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X-FI 7 yıl
sonunda Q8300 öldü sonunda...
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met@lrock 7 yıl
Bence 980x i emekli edeceklerine uygun fiyattan piyasaya sürmelerini isterdim.
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BecHo-minaTor 7 yıl
i7 980X emekli mi oluyor ben mi yanlış anladım? Yahu bu kadar mükemmel bir işlemci için mezarlık vakti erken değil mi?
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cavador 7 yıl met@lrock
met@lrock

Bence 980x i emekli edeceklerine uygun fiyattan piyasaya sürmelerini isterdim.


ihtiyacı olan için değil, karlılık için çalışıyorlar, psikolojik olarak artık eski bi işlemcin var demekte bunlardan biri, bak sen bile rahatsız oldun, halbuki bu hbr i duymasaydın tüketim yapmana gerek kalmıyacaktı, yani...
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engeeman 7 yıl
Herşeyin sonu var ama erken değil mi bazıları için ???
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
Q serisi 775 kullanamadan tarih oluyorlar. Tüh be kullanmak isterdim onlardan.
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HAAltuntas 7 yıl
benim emektar D yok listede :)
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umutarslan.com 7 yıl
İmportant
ama hala cok memnunum cuğu i7 işlemcilerden daha iyi
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:D:D:D:D gece gece iyi güldüm :D
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Batuist 7 yıl
22nm işlemciler mart nisan döneminde çıkacak ise intelin tik-tak modelinde ufak bir aksama olcak demektir.. uzun zamandır hiç aksama yaşamıyordu intel ve direkt yıl başında geçiyordu tik taka.. şayet mart nisan döneminde 22nm işlemci çıkacak ise bir sonraki yeni mimarinin çıkış tarihide muhtemel sene ortasına doğru kayabilir.. sanırım bu gecikmenin nedeni yeni lga2011 platformu..
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Normandia_06 7 yıl
çoğu işlenci hala i5 leri geçtim i7lerden den kat kat daha üstün eee i7 satamayınca piyasadan çekerler :D
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