Özel Haber: Intel'in Ivy Bridge hamlesine AMD, Comal platformuyla yanıt verecek

AMD yaklaşık dört yıldır merakla beklenen Fusion işlemci ailesini birkaç gün içerisinde lanse etmeye hazırlanıyor. CPU+GPU tasarımını temel alan yeni nesil işlemci ailesinin piyasaya girecek ilk modelleri, Ontario ve Zacate kod adlarını taşıyor. Brazos platformu kapsamında netbook'lar ve düşük maliyetli notebook'lar için hazırlanan bu işlemciler, modeline göre Intel'in Atom ve Pentium Mobile serisi işlemcilerine rakip olacaklar. AMD'nin mobil performans segmentindeki asıl girişimi ise Sabine platformu olacak.

Bu yılın ortalarına doğru lanse edilmesi beklenen Sabine platformu, AMD'nin L1ano kod adlı Fusion işlemcileri etrafında şekillendiriliyor. Çift, üç ve dört çekirdekli versiyonları hazırlanan L1ano işlemci ailesinde AMD, Beaver Creek ve WinterPark kod adlı entegre grafik birimlerine yer veriyor. Hazirana-Temmuz döneminde lanse edilmesi beklenen Sabine platformunun devamı için de kolları sıvayan AMD, 2012 yılında lanse etmek üzere Comal kod adlı yeni platformunun hazırlıklarına başlamış durumda.

Sabine platformu için geliştirdiği yonga setlerini 2012 model Comal platformunda da kullanmayı planlayan AMD, ürün gamını hızlı bir şekilde güncellemeyi amaç edinmiş durumda. Comal platformunun detaylarıyla ilgili olarak elimize ulaşan son bilgilere göre bu platformda AMD'nin, Trinity ve Richland APU tasarımlarına yer verilmesi bekleniyor. Piledriver kod adlı işlemci çekirdeklerini temel alacak yeni APU'lar için, L1ano ile kıyaslandığında daha iyi grafikler sunan geliştirilmiş DX11 grafik ünitesi de hazırlanıyor.

Orta segment ve performans sınıfı dizüstü bilgisayarlarda kullanılması beklenen Comal platformunda çipset olarak A70M ve A60M FCH (Fusion Controller Hub) kullanılacak. 6x SATA-6Gbps desteği sunacak çipsetlerden A70M modeli aynı zamanda USB 3.0 desteğine de sahip olacak. Bu arada AMD'nin 2011 ile birlikte çipsetten USB 3.0 desteği sunmaya başlayacağını da belirtelim. Zira bahsi geçen A70M ve A60M çipsetleri ilk defa L1ano işlemcileriyle birlikte Sabine platformunda kulanılacaklar.