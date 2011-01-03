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Özel Haber: Intel'in Ivy Bridge hamlesine AMD, Comal platformuyla yanıt verecek

8 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD yaklaşık dört yıldır merakla beklenen Fusion işlemci ailesini birkaç gün içerisinde lanse etmeye hazırlanıyor. CPU+GPU tasarımını temel alan yeni nesil işlemci ailesinin piyasaya girecek ilk modelleri, Ontario ve Zacate kod adlarını taşıyor. Brazos platformu kapsamında netbook'lar ve düşük maliyetli notebook'lar için hazırlanan bu işlemciler, modeline göre Intel'in Atom ve Pentium Mobile serisi işlemcilerine rakip olacaklar. AMD'nin mobil performans segmentindeki asıl girişimi ise Sabine platformu olacak.

Bu yılın ortalarına doğru lanse edilmesi beklenen Sabine platformu, AMD'nin L1ano kod adlı Fusion işlemcileri etrafında şekillendiriliyor. Çift, üç ve dört çekirdekli versiyonları hazırlanan L1ano işlemci ailesinde AMD, Beaver Creek ve WinterPark kod adlı entegre grafik birimlerine yer veriyor. Hazirana-Temmuz döneminde lanse edilmesi beklenen Sabine platformunun devamı için de kolları sıvayan AMD, 2012 yılında lanse etmek üzere Comal kod adlı yeni platformunun hazırlıklarına başlamış durumda.

Sabine platformu için geliştirdiği yonga setlerini 2012 model Comal platformunda da kullanmayı planlayan AMD, ürün gamını hızlı bir şekilde güncellemeyi amaç edinmiş durumda. Comal platformunun detaylarıyla ilgili olarak elimize ulaşan son bilgilere göre bu platformda AMD'nin, Trinity ve Richland APU tasarımlarına yer verilmesi bekleniyor. Piledriver kod adlı işlemci çekirdeklerini temel alacak yeni APU'lar için, L1ano ile kıyaslandığında daha iyi grafikler sunan geliştirilmiş DX11 grafik ünitesi de hazırlanıyor.

Orta segment ve performans sınıfı dizüstü bilgisayarlarda kullanılması beklenen Comal platformunda çipset olarak A70M ve A60M FCH (Fusion Controller Hub) kullanılacak. 6x SATA-6Gbps desteği sunacak çipsetlerden A70M modeli aynı zamanda USB 3.0 desteğine de sahip olacak. Bu arada AMD'nin 2011 ile birlikte çipsetten USB 3.0 desteği sunmaya başlayacağını da belirtelim. Zira bahsi geçen A70M ve A60M çipsetleri ilk defa L1ano işlemcileriyle birlikte Sabine platformunda kulanılacaklar.


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cherami 7 yıl
Biran önce çıkar ortada olanı konuşruz inşallah..bu şekilde kullanılmayan malın yorumu abesle iştigal oluyor biraz...kullanıcılar açısından..
Ama genede AMD yi bekliyoruz...
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Gladiotürk 7 yıl
Atma recep din kardeşiyizzzzzzz
Amd önce Sandy Bridgelere rakıp cıkartsın. Ivy brıdge sonrakı iş... Forumun İşlemci bolumunu amd kıraladı sanırım habire amd haberı cıkıyor.. Amd nin işlemcisi olmadıgı halde
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theyapici 8 yıl
haberler haberler hep konuşuyoruz malı görelim ozman bakacağız
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kadirkayik 8 yıl
bu ne hız , ilk ürünleri piyasaya sürmeyi unuttular !!!!!
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Confusion 8 yıl
intel core2 serisinin ciddi başarısından beri AMD "nm" ve karşı atak modeller konularında her zaman geri kalıyor bu nedenle 2012 tarihi şaşılacak bir durum değil.

diğer taraftan son derece zayıf atom işlemcileriyle dev gibi bir pazarı tekel haline getiren intel den pazar payı çalmak gpu entegreli/performanslı çözümlerden daha fazlasını gerektirir.
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DH Misafiri 8 yıl
hergün farklı bir haber yeni bir sistem topluyoz hemen yenisi çıkıyor bizim ki daha alışamadan eskiye çıktı
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Batuist 8 yıl
daha ilk jenerasyonu görmeden ikinci jenerasyonun haberlerini okuyoruz.. hele bir ilk modelleri görelim..
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WinteR 8 yıl
Çok fantastik olmuş, evdeki hesap çarşıya uymaz AMD'de, L1ano'nun bu yılın ortasında çıkışı önemli, ama 2012 imkansız bence.
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Reddemon35 8 yıl
Arkadaşlar asıl ilginç olanı doğal USB 3.0 Desteğine geçiliyor oluşu. Bu arada GPU nun NB den CPU içine kayması daha evvelki ATI Chipsetli anakartlardaki durumu hatırlatıyor bana. Başlarda yetsede sonran ekstradan Ekran kartı aldırmıştı bana.
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ahmetkep 8 yıl
Amd'nin mobil pazarındaki atılımlarını haberlerde okuyup duruyoruz ama hala intel satılıyor.Umarım ciddi bir rekabet ortamı doğurmayı başarırlar..
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RockConn 8 yıl
2012 sonlarında 28nm öretim sürecinde bahsi geçen platform Comal olsa gerek.
Dikkatimi çeken bir diğer husus AMD, "karşı atak zaman dilimini" oldukca geriye çekmiş olduğu. AMD'nin bu yol haritalarına bakarsak Intel ile daha güncel rekabet edeceğe benziyor.
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Wilson Fisk 8 yıl
yeni APU'lar için, L1ano ile kıyaslandığında daha iyi grafikler sunan geliştirilmiş DX11 grafik ünitesi de hazırlanıyor.


fusion2'de 7000 mimarisi mi yoksa 6000 gpu mu olacak bakalim.bununla ilgili bir bilgi gelse pek guzel olurdu.
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