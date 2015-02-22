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Özel kısayol klavyesi SHORTCUT-S, yeni yazılım destekleriyle yeniden Kickstarter'da boy göstermeye başladı

4 yıl
3,3b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Özel kısayol klavyesi SHORTCUT-S, yeni yazılım destekleriyle yeniden Kickstarter'da boy göstermeye başladı
2014'ün Şubat ayında Adobe'nin 25. yaşını kutladığı fotoğraf düzenleme yazılımı Photoshop için geliştirdiği özel kısayol klavyesi SHORTCUT-S'i tanıtan Sorin Neica, klavyesinin diğer yazılımlara özel versiyonları için de Kickstarter'da destek aramaya başladı.
Adobe Photoshop yanında artık Lightroom, Illustrator, InDesign, CorelDRAW, Premiere Pro, After Effects, Audition, Apple Final Cut, Aperture (Bu sürüm Aperture'un gelişimi duracağı için iptal edilebilir), Microsoft Word, Excel ve Outlook gibi yazılımlar ile dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook için özel olarak geliştirilmiş versiyonları da hazırlanan SHORTCUT-S, bu yazılımların barındırdığı araçlar ile kısayol seçeneklerini tek tuş ile erişilebilir hale getiriyor ve böylece belirtildiği kadarıyla en az %30 oranında daha hızlı çalışma sağlanabiliyor. Yazılımlara özel tam boyutlu versiyonları 320 adet tuşla (Yazılım türüne bağlı olarak birçok programlanabilir tuş da yer alıyor) gelen klavyenin, ayrıca artık istenilen programa özel şekilde programlanabilir 160 tuşlu bir versiyonu da bulunuyor. Facebook için belirlenen sayfalara (Örneğin kişinin kendi profili, mesaj penceresi, ana akış vb.) hızlı erişim sunan versiyonu ise 80 tuşla gelen klavye, Windows ve Mac bilgisayarlar ile USB üzerinden bağlantı kurarak ince tasarımıyla rahat bir kullanım süreci vaat ediyor.
Photoshop dışına çıkması ile çok daha kapsamlı bir yapıya bürünen SHORTCUT-S, site üzerinde koyduğu 50,000$'lık hedefin henüz 7,671$'lık bölümünü toplamış durumda. Tam boyutlu versiyonu için yapılacak en az 129$ bağış, diğer versiyonlar içinse 59$ ve 89$ bağış miktarlarıyla elde edilebilen kısayol klavyesinin açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Özel kısayol klavyesi SHORTCUT-S, yeni yazılım destekleriyle yeniden Kickstarter'da boy göstermeye başladı
Özel kısayol klavyesi SHORTCUT-S, yeni yazılım destekleriyle yeniden Kickstarter'da boy göstermeye başladı

https://www.kickstarter.com/projects/5074048/special-shortcut-keyboards-for-the-most-editing-so/description Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Biraz fail olmuş 320 tuş sanki
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tricore 4 yıl
yahu bir kere inovasyon hatası var burda tamam bütçeniz yok anlarım da , kullanım hakkında bile mi 2 saniye bile düşündürmez bir reklam insanı ?
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St Batuhan 4 yıl
320 Tuş zaten abartı, bir de uygulamaya özel olduğundan dolayı tercih edilirlik düşüyor. Ben de mesela kısayol klavyesi isterim ama farklı programlarda farklı şeylere bürünecek halde olmasını tercih ederim. 320'likleri standart yapıya kavuşturup gerekirse programdan programa üstten çekerek arayüz kısmını görüntüleyecek etiket katmanı ayarladığımız bir şey olsa daha iyi olur. Aftereffects kullanırken onunkini çekerim, premiere e geçince diğer kısmını çekerim, tuş yerleri aynı yapıda aşağı yukarı, sadece üst kaplama farklı olarak rahatça kullanırım. Tamamen ultra profesyonellere yönelik yani tek dalda uzmanlaşanlara yönelik olmuş. Ev kullanıcısı ve yarı proflara uyan bir hali yok. Youtuber kesimine de tam olarak hitap etmiyor. O kesim sonuçta bir kaç programı iyi derecede kullanan bir kesim ve para kazanan bir kesim ama bunlara da servet yatırıp çalışma alanını da doldurmak istemez, fonksiyonellik noktası zayıf bu nedenle. Macro tuşları olan klavye ve mouselar daha ilgi çekici.
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ahmet1905_47 4 yıl
okadar çok kısa yola ne gerek var kaçını akılda tutacaklar sanki birde yanında ot defteri versinler de tam olsun
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Brightmist 4 yıl
Normal klavyeyi kullanamayanların veya kısyol arayüzü yetersiz programlarda işe yarayabilir de başka fonksiyonunu göremedim açıkçası.
O tuşlarla klavye demeye bin şahit ister.
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