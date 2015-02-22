Özel kısayol klavyesi SHORTCUT-S, yeni yazılım destekleriyle yeniden Kickstarter'da boy göstermeye başladı

2014'ün Şubat ayında Adobe'nin 25. yaşını kutladığı fotoğraf düzenleme yazılımı Photoshop için geliştirdiği özel kısayol klavyesi SHORTCUT-S'i tanıtan Sorin Neica, klavyesinin diğer yazılımlara özel versiyonları için de Kickstarter'da destek aramaya başladı.

Adobe Photoshop yanında artık Lightroom, Illustrator, InDesign, CorelDRAW, Premiere Pro, After Effects, Audition, Apple Final Cut, Aperture (Bu sürüm Aperture'un gelişimi duracağı için iptal edilebilir), Microsoft Word, Excel ve Outlook gibi yazılımlar ile dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook için özel olarak geliştirilmiş versiyonları da hazırlanan SHORTCUT-S, bu yazılımların barındırdığı araçlar ile kısayol seçeneklerini tek tuş ile erişilebilir hale getiriyor ve böylece belirtildiği kadarıyla en az %30 oranında daha hızlı çalışma sağlanabiliyor. Yazılımlara özel tam boyutlu versiyonları 320 adet tuşla (Yazılım türüne bağlı olarak birçok programlanabilir tuş da yer alıyor) gelen klavyenin, ayrıca artık istenilen programa özel şekilde programlanabilir 160 tuşlu bir versiyonu da bulunuyor. Facebook için belirlenen sayfalara (Örneğin kişinin kendi profili, mesaj penceresi, ana akış vb.) hızlı erişim sunan versiyonu ise 80 tuşla gelen klavye, Windows ve Mac bilgisayarlar ile USB üzerinden bağlantı kurarak ince tasarımıyla rahat bir kullanım süreci vaat ediyor.

Photoshop dışına çıkması ile çok daha kapsamlı bir yapıya bürünen SHORTCUT-S, site üzerinde koyduğu 50,000$'lık hedefin henüz 7,671$'lık bölümünü toplamış durumda. Tam boyutlu versiyonu için yapılacak en az 129$ bağış, diğer versiyonlar içinse 59$ ve 89$ bağış miktarlarıyla elde edilebilen kısayol klavyesinin açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/5074048/special-shortcut-keyboards-for-the-most-editing-so/description