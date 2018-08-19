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Huawei P20 Pro renk yelpazesi genişliyor

İç içe renklerin kullanıldığı twilight renk seçeneğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Huawei P20 Pro'ya albenisini artıracak iki yeni renk seçeneği daha ekleniyor.
9 ay
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Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Üçlü kamera paketi ve twilight renk seçeneğiyle 2018'e damgasını vuran Huawei P20 Pro'ya iki yeni renk seçeneği daha ekleniyor. Android Authority'nin elde ettiği bilgilere göre Huawei CEO'su Richard Yu, IFA 2018'in açılış konuşmasında P20 Pro için iki yeni renk seçeneği tanıtacak. 

P20 Pro'ya iki yeni renk seçeneği ekleniyor 

Halihazırda siyah, altın, mavi ve twilight renk seçeneği bulunan P20 Pro'nun renk yelpazesine dahil olacak ilk renklerden biri; kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen ve yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan doğal ışımalar olan "aurora borealis" ile gökyüzü gecesi renginin birleşimiyle elde edilmiş. P20 Pro'nun halihazırda bulunan twilight renginden daha geniş renk gamına sahip olacak yeni renk seçeneğinin, adı belirtilmediği gibi görselleri de mevcut değil. Ancak bazı ipuçları, bizleri aşağı yukarı nasıl bir rengin beklediğini gösteriyor.
Solda siyahtan başlayan ve telefonun sağ tarafında turkuazın içine indirgenerek elde edilmiş yeni renk seçeneği, twiligth gibi iç içe renklerin kullanıldığı gibi bir renk opsiyonu sunacak.
Huawei P20 Pro'ya eklenecek olan diğer renk seçeneği ise deniz kabukları ve inciler de dahil olmak denizin içerisini yansıtan renklerden esinlenilmiş. Öyle ki bu renk seçeneği, sarı ve pembenin ince dokunuşları ile beyazın bir tonu elde edilmiş. Bu da beyazdan pembeye kadar bir gradyan içeren P20 Pro'nun rose gold rengini anımsatıyor. 
Bahsi geçen iki yeni renk seçeneği yaklaşık iki hafta sonra IFA fuarında sergilenecek. Buna ek olarak, Huawei'in Kirin 980 yongasını da IFA fuarında duyuracağını ekleyelim. 

https://www.androidauthority.com/new-huawei-p20-pro-colors-896375/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
200ugececekaga 9 ay
Renkler oyle bi aciklanmis ki aklima guldur guldur de pahali restorant skeci geldi.
Kardesim koysana guzel bi ferrari kormizisi :)
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muhayyel genç 9 ay
Bence renk konusunda gayet başarılılar.
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silversmith 9 ay
O değil de Mate 20 PRO modelini merak ediyorum. Kirin 980 bakalım gerçek hayatta nasıl bir performans sergileyecek? Ayrıca OIS'in geliştirilmesi lazım. Samsung üst seviye telefonlarla karşılaştırıldığında, OIS yokmuş gibi hissettiriyor.
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işleredom 9 ay
Eee foto yok mu?
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antoffensive 9 ay işleredom
Maalesef renkler sızdırılmamış.
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